Um alimento global: a evolução do queijo e seus diferentes tipos e padrões

A consolidação do queijo como alimento global ocorreu graças às rotas comerciais e à transmissão de saberes entre diferentes povos. Países europeus se destacaram historicamente na produção, criando receitas que ganharam reconhecimento internacional pela qualidade e pela tradição.

Hoje, o queijo faz parte do cotidiano de milhões de pessoas, sendo consumido no café da manhã, em refeições principais e em receitas sofisticadas. Grandes produtores se especializaram em técnicas específicas,