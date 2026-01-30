Frutas ricas em fibras ajudam na saciedade e no controle da dieta

Dentro do grupo das frutas, algumas se destacam por apresentar maior quantidade de fibras, elemento fundamental para o bom funcionamento do intestino e para a regulação do processo digestivo. As fibras auxiliam na formação do bolo fecal, contribuem para o equilíbrio da flora intestinal e ajudam a evitar desconfortos comuns relacionados à digestão.

Outro benefício importante é a sensação prolongada de saciedade, que favorece o controle do apetite e pode ser grande aliada em dietas volta