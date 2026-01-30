Assine
overlay
Início Galeria
Entretenimento

Jogos de mesa e tabuleiro unem lazer, estratégia e convivência social

RF
Redação Flipar
  • <p>Ao longo dos séculos, os jogos de mesa e de tabuleiro se consolidaram como parte importante da cultura do lazer, atravessando épocas e se reinventando conforme as necessidades da sociedade. Eles oferecem uma forma de entretenimento baseada na interação direta entre os participantes, favorecendo a comunicação e o convívio presencial. Esse tipo de jogo também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como concentração, estratégia e resolução de problemas. Outro ponto relevante

    Ao longo dos séculos, os jogos de mesa e de tabuleiro se consolidaram como parte importante da cultura do lazer, atravessando épocas e se reinventando conforme as necessidades da sociedade. Eles oferecem uma forma de entretenimento baseada na interação direta entre os participantes, favorecendo a comunicação e o convívio presencial. Esse tipo de jogo também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como concentração, estratégia e resolução de problemas. Outro ponto relevante Foto: Imagem gerada por i.a

  • <p>Dama – Clássico jogo de tabuleiro em que o objetivo é capturar todas as peças do oponente.</p>

    Dama – Clássico jogo de tabuleiro em que o objetivo é capturar todas as peças do oponente.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Ludo – Jogo de percurso, onde cada jogador tenta levar suas peças até a “casa” final antes dos adversários.</p>

    Ludo – Jogo de percurso, onde cada jogador tenta levar suas peças até a “casa” final antes dos adversários.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Dominó – Muito popular em várias partes do mundo, envolvendo estratégia e sorte ao combinar peças com números iguais.</p>

    Dominó – Muito popular em várias partes do mundo, envolvendo estratégia e sorte ao combinar peças com números iguais.

     Foto: Imagem de WOKANDAPIX por Pixabay
  • <p>Gamão (Backgammon) – Jogo antigo que combina estratégia e sorte com dados, onde o objetivo é mover as peças ao redor do tabuleiro e retirá-las primeiro.</p>

    Gamão (Backgammon) – Jogo antigo que combina estratégia e sorte com dados, onde o objetivo é mover as peças ao redor do tabuleiro e retirá-las primeiro.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Buraco – Jogo de cartas em duplas, onde os jogadores tentam formar trincas e sequências para acumular pontos</p>

    Buraco – Jogo de cartas em duplas, onde os jogadores tentam formar trincas e sequências para acumular pontos

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Banco Imobiliário (Monopoly) – Os jogadores compram, vendem e alugam propriedades para acumular fortuna e falir os adversários.</p>

    Banco Imobiliário (Monopoly) – Os jogadores compram, vendem e alugam propriedades para acumular fortuna e falir os adversários.

     Foto: Divulgação Amazon
  • <p>Jogo da velha – Um jogo simples em que dois jogadores tentam formar uma linha com três símbolos iguais em um tabuleiro 3×3.</p>

    Jogo da velha – Um jogo simples em que dois jogadores tentam formar uma linha com três símbolos iguais em um tabuleiro 3×3.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Forca- Um jogador pensa em uma palavra e desenha traços correspondentes ao número de letras dessa palavra.<br /> Os outros jogadores tentam adivinhar uma letra de cada vez.</p>

    Forca- Um jogador pensa em uma palavra e desenha traços correspondentes ao número de letras dessa palavra.
    Os outros jogadores tentam adivinhar uma letra de cada vez.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Paciência (Solitário) – Jogo de cartas para um jogador que organiza as cartas em uma sequência específica.</p>

    Paciência (Solitário) – Jogo de cartas para um jogador que organiza as cartas em uma sequência específica.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Truco – Jogo de cartas popular no Brasil e América Latina, conhecido por suas apostas e blefes.</p>

    Truco – Jogo de cartas popular no Brasil e América Latina, conhecido por suas apostas e blefes.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Pif Paf – Outro jogo de cartas em que os jogadores buscam formar trios e sequências antes dos oponentes.</p>

    Pif Paf – Outro jogo de cartas em que os jogadores buscam formar trios e sequências antes dos oponentes.

     Foto: Reprodução vídeo G1
  • <p>Batalha Naval – Jogo de estratégia onde os jogadores tentam afundar os navios do oponente em um tabuleiro de coordenadas.</p>

    Batalha Naval – Jogo de estratégia onde os jogadores tentam afundar os navios do oponente em um tabuleiro de coordenadas.

     Foto: Imagem gerada por i.a
  • <p>Roleta – Tradicional em cassinos, onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações antes de girar a roleta.</p>

    Roleta – Tradicional em cassinos, onde os jogadores apostam em números, cores ou combinações antes de girar a roleta.

     Foto: Imagem gerada por i.a
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay