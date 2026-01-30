Jogos de mesa e tabuleiro unem lazer, estratégia e convivência social

Ao longo dos séculos, os jogos de mesa e de tabuleiro se consolidaram como parte importante da cultura do lazer, atravessando épocas e se reinventando conforme as necessidades da sociedade. Eles oferecem uma forma de entretenimento baseada na interação direta entre os participantes, favorecendo a comunicação e o convívio presencial. Esse tipo de jogo também contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como concentração, estratégia e resolução de problemas. Outro ponto relevante