Grammy 2026: conheça arena de Los Angeles que sedia a premiação

Redação Flipar
  A data marca mais um capítulo na longa relação entre a arena e o influente evento da indústria fonográfica, reunindo artistas, compositores e produtores de diversas partes do mundo para celebrar os maiores feitos da música lançada entre agosto de 2024 e agosto de 2025. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/01-Crypto.jpg?20260130075003" width="1114" height="626">

    A data marca mais um capítulo na longa relação entre a arena e o influente evento da indústria fonográfica, reunindo artistas, compositores e produtores de diversas partes do mundo para celebrar os maiores feitos da música lançada entre agosto de 2024 e agosto de 2025. 

     Foto: - Troutfarm27/Wikimédia Commons
  No Brasil, a cerimônia será exibida ao vivo a partir das 21h30, pelo canal pago TNT ou pelo streaming Max. O comando será novamente com o comediante Trevor Noah, que apresenta o evento pela sexta edição consecutiva.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/04/Trevor-Noah-Grammy-2022.jpg?20260130075003" width="1114" height="626">

    No Brasil, a cerimônia será exibida ao vivo a partir das 21h30, pelo canal pago TNT ou pelo streaming Max. O comando será novamente com o comediante Trevor Noah, que apresenta o evento pela sexta edição consecutiva.

     Foto: Reprodução do site ommercato.com/pt/trad/grammys
  A música brasileira terá dois representantes na premiação, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Eles concorrem ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê histórica que levou os dois artistas aos palcos de todo o país entre 2024 e 2025, celebrando décadas de trajetória e colaboração.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/06/31-Maria.jpg?20260130075003" width="1114" height="626">

    A música brasileira terá dois representantes na premiação, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia. Eles concorrem ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, registro da turnê histórica que levou os dois artistas aos palcos de todo o país entre 2024 e 2025, celebrando décadas de trajetória e colaboração.

     Foto: Instagram @mariabethaniaoficial
  Inaugurada em 17 de outubro de 1999, a arena localizada no centro de Los Angeles começou sua trajetória sob o nome de Staples Center, fruto de um acordo de naming rights com a empresa Staples Inc., e rapidamente se consolidou como um dos espaços multiuso mais importantes dos Estados Unidos. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/20-Crypto.jpg?20260130075003" width="1114" height="626">

    Inaugurada em 17 de outubro de 1999, a arena localizada no centro de Los Angeles começou sua trajetória sob o nome de Staples Center, fruto de um acordo de naming rights com a empresa Staples Inc., e rapidamente se consolidou como um dos espaços multiuso mais importantes dos Estados Unidos. 

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  Em 25 de dezembro de 2021, o nome foi oficialmente alterado para Crypto.com Arena, após um novo acordo de direitos de nome com a plataforma de criptomoedas Crypto.com, em um dos maiores contratos desse tipo na história.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/15-Crypto.jpg?20260130075005" width="1114" height="626">

    Em 25 de dezembro de 2021, o nome foi oficialmente alterado para Crypto.com Arena, após um novo acordo de direitos de nome com a plataforma de criptomoedas Crypto.com, em um dos maiores contratos desse tipo na história.

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  Desde sua abertura, a Crypto.com Arena se destacou não apenas por sua capacidade de sediar grandes eventos esportivos, mas também por se tornar o palco preferido para cerimônias de grande porte, especialmente o Grammy Awards. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/12-Crypto.jpg?20260130075005" width="1114" height="626">

    Desde sua abertura, a Crypto.com Arena se destacou não apenas por sua capacidade de sediar grandes eventos esportivos, mas também por se tornar o palco preferido para cerimônias de grande porte, especialmente o Grammy Awards. 

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  A arena tem abrigado a premiação com grande regularidade ao longo das últimas décadas, sendo um dos locais mais frequentes da história do evento, que reconhece a excelência em gravações, composições e performances musicais.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/10-Crypto.jpg?20260130075005" width="1114" height="626">

    A arena tem abrigado a premiação com grande regularidade ao longo das últimas décadas, sendo um dos locais mais frequentes da história do evento, que reconhece a excelência em gravações, composições e performances musicais.

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  Além de receber o Grammy, a arena é conhecida por sua versatilidade e pela ampla gama de eventos que acolhe ao longo do ano. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/05-Crypto.jpg?20260130075005" width="1114" height="626">

    Além de receber o Grammy, a arena é conhecida por sua versatilidade e pela ampla gama de eventos que acolhe ao longo do ano. 

     Foto: pineapple/Wikimédia Commons
  É casa de importantes equipes esportivas americanas. Entre eles, os Los Angeles Lakers e os Los Angeles Clippers na NBA (liga profissional de basquete).

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/09-Crypto.jpg?20260130075005" width="1114" height="626">

    É casa de importantes equipes esportivas americanas. Entre eles, os Los Angeles Lakers e os Los Angeles Clippers na NBA (liga profissional de basquete).

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  Além disso, o Los Angeles Kings na NHL (liga profissional de hóquei no gelo) e o Los Angeles Sparks na WNBA (liga profissional de basquete feminino) sediam jogos no ginásio. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/03-Crypto.jpg?20260130075007" width="1114" height="626">

    Além disso, o Los Angeles Kings na NHL (liga profissional de hóquei no gelo) e o Los Angeles Sparks na WNBA (liga profissional de basquete feminino) sediam jogos no ginásio. 

     Foto: J.Campderros'13/Wikimédia Commons
  Ao longo de sua história, a Crypto.com Arena também recebeu jogos de All-Star Games, competições internacionais, shows de artistas consagrados e eventos especiais que vão desde convenções a lutas de boxe de alto nível.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/08-Crypto.jpg?20260130075008" width="1114" height="626">

    Ao longo de sua história, a Crypto.com Arena também recebeu jogos de All-Star Games, competições internacionais, shows de artistas consagrados e eventos especiais que vão desde convenções a lutas de boxe de alto nível.

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  Em 2004, Prince realizou shows da turnê "Musicology Live 2004ever" que transformaram a arena em um espaço de celebração artística e improviso, consideradas entre as mais memoráveis de sua carreira. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/16-Crypto.jpg?20260130075008" width="1114" height="626">

    Em 2004, Prince realizou shows da turnê “Musicology Live 2004ever” que transformaram a arena em um espaço de celebração artística e improviso, consideradas entre as mais memoráveis de sua carreira. 

     Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
  • <p><span style=Bruce Springsteen e U2 foram outras atrações marcantes na história da arena situada na Califórnia. O palco também foi cenário de momentos icônicos do pop. Beyoncé protagonizou apresentações memoráveis em diferentes turnês, especialmente durante a “I Am… World Tour” e a “Mrs. Carter Show World Tour”

    Bruce Springsteen e U2 foram outras atrações marcantes na história da arena situada na Califórnia. O palco também foi cenário de momentos icônicos do pop. Beyoncé protagonizou apresentações memoráveis em diferentes turnês, especialmente durante a "I Am… World Tour" e a "Mrs. Carter Show World Tour"

Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena

  Taylor Swift lotou a arena em 2015 com a 1989 World Tour, em noites que entraram para a memória dos fãs. Madonna, os Rolling Stones e Paul McCartney também estão entre os nomes que deixaram sua marca no local. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/09/taylor_swift.jpg?20260130075008" width="1114" height="626">

    Taylor Swift lotou a arena em 2015 com a 1989 World Tour, em noites que entraram para a memória dos fãs. Madonna, os Rolling Stones e Paul McCartney também estão entre os nomes que deixaram sua marca no local. 

     Foto: Reprodução/Instagram
  Situada ao lado do Los Angeles Convention Center e integrada ao complexo de entretenimento L.A. Live, a Crypto.com Arena rapidamente se tornou um marco urbano e um dos espaços culturais mais importantes de Los Angeles. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/06-Crypto.jpg?20260130075009" width="1114" height="626">

    Situada ao lado do Los Angeles Convention Center e integrada ao complexo de entretenimento L.A. Live, a Crypto.com Arena rapidamente se tornou um marco urbano e um dos espaços culturais mais importantes de Los Angeles. 

     Foto: Buchanan-Hermit/Wikimédia Commons
  Com capacidade que varia de acordo com o tipo de evento, a Crypto.com Arena comporta cerca de 20 mil espectadores em shows e apresentações musicais, podendo ter o layout ajustado para formatos mais intimistas ou para grandes produções de arena

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/26-Crypto.jpg?20260130075013" width="1114" height="626">

    Com capacidade que varia de acordo com o tipo de evento, a Crypto.com Arena comporta cerca de 20 mil espectadores em shows e apresentações musicais, podendo ter o layout ajustado para formatos mais intimistas ou para grandes produções de arena

     Foto: Reprodução do X @cryptocomarena
  Ao longo dos anos, a arena tem consolidado seu prestígio tanto entre fãs de esportes quanto entre admiradores de música e cultura pop.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/14-Crypto.jpg?20260130075013" width="1114" height="626">

    Ao longo dos anos, a arena tem consolidado seu prestígio tanto entre fãs de esportes quanto entre admiradores de música e cultura pop.

    Foto: Reprodução do Instagram @cryptocomarena
