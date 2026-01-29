Assine
Rica em nutrientes, anchova fortalece os ossos e ajuda a melhorar o humor

RF
Redação Flipar
    A anchova é um peixe marinho de pequeno porte, com corpo alongado e azulado, sendo actinopterígeo da família Engraulidae.

     Foto: Reprodução do Facebook Peixe & Cia Peixaria
    Historicamente, a anchova (Pomatomus saltatrix) é um peixe importante na cadeia alimentar, servindo de alimento para diversos predadores marinhos, como peixes maiores, aves e mamíferos.

     Foto: - Divulgação
    Diante disso, pode ser encontrada em águas tropicais e temperadas de todo o mundo, com maior abundância no Mar Mediterrâneo e em oceanos tropicais.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Especificamente em solo brasileiro, é comum em todo o litoral, com destaque para a região do Rio de Janeiro e Santa Catarina.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Na culinária, ela é utilizada tanto fresca quanto em conserva, sendo popular em diversos pratos mediterrâneos e em outras cozinhas ao redor do mundo.

     Foto: Reprodução do Youtube
    Pertencente à família Engraulidae, ela é conhecida por seu sabor marcante e por ser utilizada tanto in natura quanto em conserva (aliche).

     Foto: Reprodução do Youtube
    Anchova e aliche são o mesmo peixe, mas em estágios diferentes de processamento. O primeiro é o animal em seu estado natural, enquanto o segundo é o resultado do processo de conservação em salmoura, muitas vezes em conserva.

     Foto: Flickr Fernando Zabot
    A conserva do aliche, então, é feita com uma salmoura, que adiciona sabor e muda a textura das fibras da anchova. Isso a deixa com um sabor mais forte e carne macia, que desmancha no garfo e na boca.

     Foto: Reprodução de Youtube
    As primeiras evidências fósseis de parentes da anchova datam do início e meio do período Eoceno, no antigo Mar de Tétis, com espécies predadoras conhecidas como “anchovas-dente-de-sabre”.

     Foto: Flickr Tiago_Cruz
    As anchovas modernas, como Pomatomus saltatrix, evoluíram a partir de ancestrais predadores e se adaptaram a um estilo de vida mais diversificado, incluindo o consumo de plâncton e pequenos peixes.

     Foto: Reprodução do Instagram do Facebook
    Dessa forma, a anchova pode atingir até 1 metro de comprimento, embora a maioria dos espécimes adultos tenha cerca de 40 cm.

     Foto: Imagem de Pasi Mämmelä por Pixabay
    A anchova se alimenta de pequenos peixes, crustáceos e cefalópodes. É, portanto, um peixe popular para pesca esportiva e também é comercializado fresco, salgado ou congelado.

     Foto: Divulgação
    Pode ser preparada de diversas formas: assada, grelhada, frita, empanada, em ensopados, ou em conserva (como o aliche).

     Foto: Divulgação
    É uma excelente fonte de proteína, importante para a construção e reparação de tecidos, além de auxiliar na manutenção da massa muscular.

     Foto: Reprodução de instagram
    O selênio presente na anchova é um mineral importante para o sistema imunológico, ajudando a proteger o corpo contra infecções.

     Foto: Flickr ze na cozinha
    É rica em cálcio, vitamina A e ferro, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e prevenção de doenças como a osteoporose e a anemia.

     Foto: Reprodução do Instagram @choyee.sp
    Os ácidos graxos ômega-3 presentes na anchova ajudam a reduzir o risco de doenças cardíacas, diminuindo o colesterol e a pressão arterial.

     Foto: Reprodução de instagram
    Além disso, o ômega-3 também é importante para a função cerebral, auxiliando na memória e na concentração.

     Foto: Imagem de Walter Bichler por Pixabay
    A anchova também contém vitamina E, que possui propriedades antioxidantes, e outros minerais importantes para o bom funcionamento do organismo.

     Foto: Imagem Pixabay
    Além de fortalecer os ossos e melhorar o humor (saúde mental), a anchova fornece proteínas completas essenciais para o corpo, como A, D e B12, além de minerais, como ferro e cálcio.

     Foto: Flickr ze na cozinha
    Nesse sentido, os nutrientes presentes na anchova, como óleos e vitamina A, podem beneficiar a saúde dos olhos, ao estimular a produção de lágrimas e auxiliar na prevenção da degeneração macular.

     Foto: - Divulgação
    Indivíduos devem consumir com moderação, pois a anchova é frequentemente conservada em salmoura. Isso pode aumentar o nível de sódio e afetar a pressão arterial.

     Foto: Divulgação
    Ao buscar o peixe fresco, ele deve estar sob refrigeração e apresentar uma aparência íntegra, cor vibrante e brilhante. Deve-se também o odor, que deve ser fresco e suave.

     Foto: Flickr Reprodução do Facebook
    Por fim, a anchova é um ingrediente fundamental na culinária mediterrânea, especialmente em países como Itália e Espanha. Na primeira, é utilizada em pizzas, massas, saladas e pratos como a bagna cauda. Na segunda, está na anchova de Santoña é famosa por sua qualidade e sabor.

     Foto: Imagem de Reinhard Thrainer por Pixabay
