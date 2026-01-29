Moela de frango custa pouco, mas é uma das proteínas mais completas na alimentação
Diferentemente das carnes mais comuns, a moela combina proteínas em alta concentração, perfil de micronutrientes relevante e custo relativamente baixo.Foto: Flick Encaixados Porto
Isso a torna uma opção interessante tanto para quem busca economia quanto para quem se preocupa com saúde.Foto: Reprodução de Youtube
Em 100 gramas de moela crua, há em torno de 18 gramas de proteína, praticamente o equivalente nutritivo de outros cortes de carne, mas com teor de gordura bastante reduzido – geralmente menos de 3g de gordura total.Foto: Imagem Freepik
Depois de cozida, a concentração de proteína sobe devido à perda de água, chegando a cerca de 30 gramas de proteína a cada 100g de moela, mantendo o baixo teor de gordura.Foto: Reprodução de Youtube
Além das proteínas, a moela contém minerais essenciais. Ela é uma fonte destacada de ferro, que auxilia na prevenção de anemia.Foto: Reprodução de Youtube
A moela também contém zinco, importante para o sistema imunológico, para a cicatrização e para o bom funcionamento de numerosas enzimas metabólicas, além de fósforo, magnésio e potássio, que participam de processos de energia, ossos e equilíbrio de fluidos.Foto: Flick Marcos RS
As vitaminas do complexo B, sobretudo B3, B6 e B12, também aparecem em níveis relevantes, com o papel de auxiliar no metabolismo energético, produção dos glóbulos vermelhos e manutenção do tecido nervoso.Foto: Reprodução de Youtube
Em termos calóricos, a moela é moderada. Crua, ela tem cerca de 94 kcal a cada 100 g. Já quando cozida, esse valor aumenta devido à concentração de nutrientes – em torno de 146 kcal para 100 g cozida.Foto: - Reprodução de Youtube
Esse perfil calórico, junto com o alto teor de proteína, faz dela aliada interessante para quem faz controle de peso.Foto: Reprodução de Youtube
A sensação de saciedade tende a ser maior com menos calorias, especialmente se combinada com vegetais ou alimentos de baixa densidade energética.Foto: Reprodução de Youtube
Por outro lado, há aspectos importantes a considerar para um consumo seguro e equilibrado.Foto: Reprodução de Youtube
A moela apresenta níveis razoáveis de colesterol, o que exige moderação especialmente para pessoas com predisposição a doenças cardiovasculares.Foto: Reprodução de Youtube
Além disso, seu preparo influencia muito suas qualidades nutricionais e sensoriais. Por ser uma carne fibrosa, exige cozimento adequado – tempo suficiente ou uso de panela de pressão – para se tornar macia.Foto: Reprodução de Youtube
Seu corte e limpeza também são importantes. Remover membranas e epitélio glandular melhora textura e evita sabores ou odores indesejados.Foto: Bjferstern/Wikimédia Commons
Um estudo realizado pela Universidade Federal do Paraná avaliou os miúdos de frango, com foco na moela, e reforçou que esse alimento, por seu custo-benefício, pode desempenhar papel significativo em programas nutricionais, inclusive em contextos de vulnerabilidade alimentar.Foto: Imagem Freepik
Para incorporar a moela de forma saudável na dieta, recomenda-se variar o modo de preparo – cozida, ao molho, refogada, grelhada -, combinar com verduras ou legumes para aumentar o teor de fibras, e consumir em quantidades equilibradas.Foto: Reprodução de Youtube
Com a ressalva de que é preciso evitar exageros que possam elevar problemas relacionados ao colesterol ou ao teor de sódio, a depender dos temperos.Foto: Reprodução de Youtube
Em resumo, a moela de frango não é apenas um miúdo “alternativo”, mas uma fonte proteica robusta, rica em micronutrientes essenciais, com perfil de gordura baixo, acessível em preço e com bom potencial para contribuir tanto em dietas de manutenção quanto de ganho muscular.Foto: Reprodução de Youtube
Com preparo adequado e consumo moderado, a moela pode ser valorizada como opção nutritiva e saborosa no cardápio diário.Foto: Reprodução de Youtube
