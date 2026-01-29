Touradas: a tradição centenária que divide opiniões e gera polêmica

Assine
  • <p>A tradição enfrenta uma crescente oposição por parte de ativistas pelos direitos dos animais e de uma parcela da sociedade que a considera cruel e desnecessária.</p>

     Foto: wikimedia commons Pablo Cobos
  • <p>A história das touradas é complexa e remonta a milhares de anos, com representações em pinturas rupestres e menções em textos antigos.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>As primeiras representações de touradas em pinturas de que se têm registro datam de 3.000 a.C., em Creta, na Grécia.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Na Idade Média, torneios e jogos com touros eram populares entre a nobreza.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>Ao longo do século 17, a tauromaquia se profissionalizou na Espanha com a criação de regras e técnicas específicas.</p>

     Foto: domínio público
  • <p>No século 19, foi a chamada “Idade de Ouro” da tourada, com o surgimento de toureiros lendários como “Lagartijo” (foto) e “Frascuelo” .Já ao longo do século 20, a popularidade da tourada declina em alguns países, enquanto se mantém forte em outros.</p>

     Foto: wikimedia commons Wellcome Library London
  • <p>Hoje em dia, na Europa, as touradas são permitidas na Espanha, Portugal, no sul da Itália e em algumas regiões do sul da França.</p>

     Foto: Annie Spratt Unsplash
  • <p>Na América Latina, ainda são realizadas touradas no México, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia. Algumas regiões dos Estados Unidos, como a Califórnia, também mantêm a prática. No Japão, existe tourada, mas de outro jeito: é uma disputa entre touros.</p>

     Foto: wikimedia commons Briske88
  • <p>Na França, as touradas foram reconhecidas como parte do Patrimônio Cultural e Imaterial do país, de acordo com a Convenção da UNESCO para proteger o patrimônio cultural.</p>

     Foto: wikimedia commons Pablo Cobos
  • <p>Na Espanha, as touradas tambÃ©m foram declaradas como PatrimÃŽnio Cultural e Imaterial, mas foram proibidas pelas autoridades locais primeiro nas Ilhas CanÃ¡rias em 1991 e depois na regiÃ£o autÃŽnoma da Catalunha, em 2012.</p>

     Foto: Stephane YAICH Unsplash
  • <p>Entre os argumentos a favor das touradas, estão a manutenção da tradição cultural, a defesa da expressão artística e a geração de renda e turismo para as regiões onde a atividade é praticada.</p>

     Foto: wikimedia commons Rups Ald
  • <p>Já quem contraria a prática cita a crueldade e o sofrimento imposto aos animais, a proibição crescente em diversos países, além de considerarem a prática ultrapassada e bárbara.</p>

     Foto: wikimedia commons Pablo Cobos
  • <p>No Brasil, em Porto Alegre, já houve um tempo em que corridas de touros eram permitidas numa arena no Campo da Redenção, onde agora fica um parque com o mesmo nome.</p>

     Foto: Fly tri wikimedia commons
  • <p>Esses eventos eram vistos como sociais, recreativos e artísticos, e atraíam pessoas de diferentes classes sociais. Não há informações claras sobre se os touros eram sacrificados durante essas apresentações.</p>

     Foto: wikimedia commons Muriel Feiner
  • <p>Praças de touros também foram comuns em São Paulo, Campinas, Santos, Cuiabá, Salvador e no Rio de Janeiro. Em 1934, o então presidente brasileiro Getúlio Vargas proibiu as touradas e as rinhas de galo no país, decisão que continua em vigor até hoje.</p>

     Foto: Diego Gómez Tejedor Unsplash
