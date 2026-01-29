Touradas: a tradição centenária que divide opiniões e gera polêmica
A tradição enfrenta uma crescente oposição por parte de ativistas pelos direitos dos animais e de uma parcela da sociedade que a considera cruel e desnecessária.Foto: wikimedia commons Pablo Cobos
A história das touradas é complexa e remonta a milhares de anos, com representações em pinturas rupestres e menções em textos antigos.Foto: domínio público
As primeiras representações de touradas em pinturas de que se têm registro datam de 3.000 a.C., em Creta, na Grécia.Foto: domínio público
Na Idade Média, torneios e jogos com touros eram populares entre a nobreza.Foto: domínio público
Ao longo do século 17, a tauromaquia se profissionalizou na Espanha com a criação de regras e técnicas específicas.Foto: domínio público
No século 19, foi a chamada “Idade de Ouro” da tourada, com o surgimento de toureiros lendários como “Lagartijo” (foto) e “Frascuelo” .Já ao longo do século 20, a popularidade da tourada declina em alguns países, enquanto se mantém forte em outros.Foto: wikimedia commons Wellcome Library London
Hoje em dia, na Europa, as touradas são permitidas na Espanha, Portugal, no sul da Itália e em algumas regiões do sul da França.Foto: Annie Spratt Unsplash
Na América Latina, ainda são realizadas touradas no México, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador e Bolívia. Algumas regiões dos Estados Unidos, como a Califórnia, também mantêm a prática. No Japão, existe tourada, mas de outro jeito: é uma disputa entre touros.Foto: wikimedia commons Briske88
Na França, as touradas foram reconhecidas como parte do Patrimônio Cultural e Imaterial do país, de acordo com a Convenção da UNESCO para proteger o patrimônio cultural.Foto: wikimedia commons Pablo Cobos
Na Espanha, as touradas tambÃ©m foram declaradas como PatrimÃŽnio Cultural e Imaterial, mas foram proibidas pelas autoridades locais primeiro nas Ilhas CanÃ¡rias em 1991 e depois na regiÃ£o autÃŽnoma da Catalunha, em 2012.Foto: Stephane YAICH Unsplash
Entre os argumentos a favor das touradas, estão a manutenção da tradição cultural, a defesa da expressão artística e a geração de renda e turismo para as regiões onde a atividade é praticada.Foto: wikimedia commons Rups Ald
Já quem contraria a prática cita a crueldade e o sofrimento imposto aos animais, a proibição crescente em diversos países, além de considerarem a prática ultrapassada e bárbara.Foto: wikimedia commons Pablo Cobos
No Brasil, em Porto Alegre, já houve um tempo em que corridas de touros eram permitidas numa arena no Campo da Redenção, onde agora fica um parque com o mesmo nome.Foto: Fly tri wikimedia commons
Esses eventos eram vistos como sociais, recreativos e artísticos, e atraíam pessoas de diferentes classes sociais. Não há informações claras sobre se os touros eram sacrificados durante essas apresentações.Foto: wikimedia commons Muriel Feiner
Praças de touros também foram comuns em São Paulo, Campinas, Santos, Cuiabá, Salvador e no Rio de Janeiro. Em 1934, o então presidente brasileiro Getúlio Vargas proibiu as touradas e as rinhas de galo no país, decisão que continua em vigor até hoje.Foto: Diego Gómez Tejedor Unsplash