Natureza cria “elefante de pedra” e surpreende visitantes

  Vista de determinados ângulos, ela lembra nitidamente a silhueta de um elefante gigante com a tromba mergulhada no mar.

    Vista de determinados ângulos, ela lembra nitidamente a silhueta de um elefante gigante com a tromba mergulhada no mar.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdu
  Chamada de "Elephant Rock", essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar.

    Chamada de “Elephant Rock”, essa formação natural fica na ilha de Heimaey, no arquipélago vulcânico de Vestmannaeyjar.

     Foto: Flickr - Thomas Quine
  A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha.

    A rocha é feita de basalto, comum na região, e foi esculpida ao longo de milhares de anos por erupções vulcânicas e erosão marinha.

     Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante.

    A textura rugosa, cheia de rachaduras e relevos, somada à cor escura do basalto, contribui ainda mais para a semelhança com a pele de um elefante.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
  Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos.

    Constantemente esculpida pela ação das ondas e dos ventos do Atlântico Norte, a Elephant Rock se tornou um ponto turístico procurado por fotógrafos, viajantes e curiosos.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  A Ilha de Heimaey, lar do "Elephant Rock", é a maior e única habitada do arquipélago.

    A Ilha de Heimaey, lar do “Elephant Rock”, é a maior e única habitada do arquipélago.

     Foto: Flickr - Thomas Quine
  A formação pode ser visitada por uma balsa que parte de Landeyjahöfn.

    A formação pode ser visitada por uma balsa que parte de Landeyjahöfn.

     Foto: Domínio Público
  Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco.

    Os visitantes podem fazer uma trilha de aproximadamente 40 minutos até um mirante ou optar por passeios de barco.

     Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras.

    Além de atração turística, o local se tornou fenômeno nas redes sociais, onde internautas se dividem entre explicações científicas, teorias curiosas e brincadeiras.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
  Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece.

    Muitos associam a formação a criaturas míticas ou até ao personagem Zunesha, o elefante gigante do mangá One Piece.

     Foto: Reproduc?a?o/One Piece Wiki
  "Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui", comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha.

    “Antes do dilúvio, jamais iremos saber o que realmente existiu e que tamanho eram as coisas aqui”, comentou um usuário em uma publicação no Instagram sobre a rocha.

     Foto: Diego Delso, delso.photo, License CC BY-SA
  Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos.

    Embora alguns acreditem que a Elephant Rock tenha se formado durante a erupção do vulcão Eldfell em 1973, a maioria dos especialistas sugere que ela é muito mais antiga, com cerca de 15 mil anos.

     Foto: Reproduc?a?o/Instagram @h0rdur
  O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas localizadas a cerca de 7 km da costa sul da Islândia.

    O arquipélago de Vestmannaeyjar (ou Ilhas Westman) é um conjunto fascinante de ilhas vulcânicas localizadas a cerca de 7 km da costa sul da Islândia.

     Foto: Reprodução/YouTube
  Composto por aproximadamente 15 ilhas e cerca de 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país.

    Composto por aproximadamente 15 ilhas e cerca de 30 ilhéus e rochedos, ele se destaca como um dos pontos de maior atividade geológica e beleza natural do país.

     Foto: Reprodução/YouTube
  O arquipélago é uma região de intensa atividade vulcânica, tanto submarina quanto terrestre, o que molda constantemente sua geografia.

    O arquipélago é uma região de intensa atividade vulcânica, tanto submarina quanto terrestre, o que molda constantemente sua geografia.

     Foto: Ursula Drake/Unsplash
  Uma das erupções mais marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação.

    Uma das erupções mais marcantes ocorreu em 1973, quando surgiu a ilha de Surtsey, considerada Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um laboratório natural para estudos de ecossistemas em formação.

     Foto: Domínio Público
