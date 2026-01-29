Assine
Mudança na medicina: por que 12 por 8 não é mais considerada pressão ideal

    A diretriz foi endossada por três sociedades médicas: Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH).

     Foto: Reprodução/g1
    Agora, valores entre 12 por 8 e 13,9 por 8,9 são considerados pré-hipertensão, exigindo atenção médica e mudanças no estilo de vida.

     Foto: Rais Data - Flickr
    O alvo de tratamento também ficou mais rígido: todos os hipertensos devem manter a pressão abaixo de 13 por 8, padrão alinhado às diretrizes internacionais.

     Foto: Reprodução/Freepik
    Esse limite independe de idade, sexo ou outras doenÃ§as â?? a meta anterior era abaixo de 14 por 9.

     Foto: Wikimedia Commons/rawpixel.com
    A intenção é reduzir complicações como infarto, AVC e insuficiência renal.

     Foto: Reprodução/Freepik
    Agora, passa a ser considerado hipertensão pacientes que registram medições acima de 14 por 9.

     Foto: Reprodução/Freepik
    O documento aponta que a melhor forma de se medir Ã© utilizando um aparelho tradicional, de braÃ§o, em um consultÃ³rio mÃ©dico.

     Foto: Julia Taubitz/Unsplash
    Pela primeira vez, a diretriz incorpora o cálculo de risco cardiovascular (escore PREVENT), que avalia variáveis como obesidade, diabetes e colesterol para calcular o risco de incidentes em 10 anos.

     Foto: Freepik/rawpixel.com
    O método permite condutas mais personalizadas a depender de cada paciente.

     Foto: Freepik
    A diretriz indica ainda adaptações do Sistema Único de Saúde (SUS), como, por exemplo, priorizar medicamentos já disponíveis na rede.

     Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
    Outro trecho tem diretrizes para fases de vulnerabilidade feminina, como o acompanhamento a longo prazo necessário para quem teve hipertensão durante a gravidez.

     Foto: Daniel Reche/Pixabay
    TambÃ©m passa a ser recomendado medir a pressÃ£o antes da prescriÃ§Ã£o de anticoncepcionais.

     Foto: Freepik
    O documento reforça a importância de controle de peso, redução de sal, alimentação saudável e prática de atividade física regular.

     Foto: Reprodução/Freepik
    Uma das recomendações inclui a chamada “Dieta DASH”, rica em potássio, cálcio, magnésio e fibras.

     Foto: Freepik
    Frutas, verduras, laticÃ­nios magros (produtos derivados do leite), cereais integrais e carnes magras sÃ£o recomendados.

     Foto: Jerzy/Pixabay
    Por outro lado, gorduras saturadas, carnes gordurosas, grãos refinados e açúcar são desaconselhados pelo documento.

     Foto: Luis Wilker WilkerNet/Pixabay
    Segundo a Sociedade Brasileira de HipertensÃ£o, 27,9% dos adultos brasileiros tÃªm hipertensÃ£o.

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/Freepik
    Com a nova classificação, o desafio agora passa a ser transformar essas recomendações em prática clínica, especialmente no SUS, onde estão a maioria dos pacientes.

     Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
