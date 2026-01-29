Assine
Um templo dedicado às luzes do céu: conheça a Catedral da Aurora Boreal

Redação Flipar
    O objetivo foi criar uma arquitetura semelhante ao espetáculo da aurora boreal, luzes coloridas naturais que se espalham pelo horizonte, causando um efeito espetacular que encanta os habitantes locais e também turistas do mundo inteiro.

     Foto: Divulgação
    A catedral fica no município de Alta, no condado de Finnmark, e foi construída entre 2009 e 2013. O edifício é feito de concreto e madeira, com chapas de titânio em seu interior. A igreja é do segmento evangélico-luterano.

     Foto: Svein-Magne Tunli - wikimedia commons
    A aurora boreal é um dos fenômenos naturais mais deslumbrantes do planeta. As Northern Lights, como são chamadas em inglês, são luzes de cores vibrantes no céu, que se intensificam especialmente entre setembro e março.

     Foto: Divulgação
    A aurora boreal é uma sensação nos pacotes de viagem na região do Ártico. Recentemente, a linha de cruzeiros Hurtigruten divulgou uma “promoção” que prometia ao viajante ver a aurora boreal ou não pagar nada na próxima viagem. “Queremos que o viajante tenha certeza de que verá o espetáculo”, anunciou a empresa.

     Foto: Divulgação
    As luzes do norte são particularmente espetaculares na costa da Noruega, que fica acima do Círculo Ártico e dentro da alta faixa de visibilidade auroral.

     Foto: Divulgação
    As expedições da Hurtigruten no Mar do Norte têm até a presença do astrônomo Tom Kerss, que pode ajudar os viajantes a entender mais da aurora boreal.

     Foto: Divulgação
    Kerss explica que não se deve olhar para o celular, para que os olhos fiquem adaptados à escuridão e possam detectar o fenômeno com o brilho intenso que ele oferece.

     Foto: Divulgação
    A Hurtigruten explica que as luzes do norte aparecem por pouco tempo. Uma boa exibição dura entre 15 e 30 minutos. Recomenda-se checar a previsão do tempo para ter maior garantia de visualização do fenômeno.

     Foto: David Mark/Pixabay
    A possibilidade de ver a aurora boreal no mar aberto é maior por não existir poluição luminosa que atrapalhe a visualização do fenômeno.

     Foto: Egiptologoespaol/Wikimedia Commons
    Curiosamente, o fenômeno natural pode ser visto tanto no hemisfério norte quanto no sul. Só que no sul recebe outro nome: aurora austral.

     Foto: Imagem de Manolo Franco por Pixabay
    No hemisfÃ©rio sul, o fenÃŽmeno da aurora luminosa ocorre no continente da AntÃ¡rtida. Portanto, a boreal Ã© muito mais acessÃ­vel e badalada.

     Foto: Imagem de Alex Prykhodko por Pixabay
    O fenômeno da aurora ocorre na camada da atmosfera chamada de termosfera, uma faixa que fica a até 500 km de altura, onde o ar é escasso e, por isso, absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas próximas a 1.000ºC . É a camada mais quente da atmosfera.

     Foto: AstroAnthony/Wikimedia Commons
    A aurora boreal possui características bastante diversificadas em termos de luz e formato devido às diferentes interações químicas que ocorrem na atmosfera durante a sua formação.

     Foto: Joshua Strang (United States Air Force)/Wikimedia Commons
    O fenômeno natural tem origem nas reações químicas oriundas do contato dos ventos solares com gases presentes na atmosfera, produzindo diversas formas luminosas no céu.

     Foto: Marco Brotto/Wikimedia Commons
    As chamadas tempestades solares têm o potencial de aumentar a ocorrência das auroras boreais, visto que elas aumentam a intensidade de energia solar recebida pelo planeta.

     Foto: Javier Casado Tirado/Wikimedia Commons
    Por mais que também aconteçam durante o dia, as auroras boreais são mais facilmente visíveis à noite, mediante a ausência de luz natural.

     Foto: Andre Shutterbird/Wikimedia Commons
    No hemisfÃ©rio norte, a aurora boreal ocorre no Alasca, CanadÃ¡, GroelÃ¢ndia, IslÃ¢ndia, Noruega, SuÃ©cia, FinlÃ¢ndia e RÃºssia.

     Foto: Javier Casado Tirado/Wikimedia Commons
