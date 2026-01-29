Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Achado raro: água-viva com 24 olhos intriga pesquisadores

RF
Redação Flipar
  • <p>Chamada de Tripedalia maipoensis, essa criatura transparente e com formato cúbico representa uma descoberta marcante para a biologia marinha.</p>

    Chamada de Tripedalia maipoensis, essa criatura transparente e com formato cúbico representa uma descoberta marcante para a biologia marinha.

     Foto: Reprodução
  • <p>Com menos de 2,5 centímetros de tamanho, a espécie chama atenção por apresentar 24 olhos e uma agilidade impressionante.</p>

    Com menos de 2,5 centímetros de tamanho, a espécie chama atenção por apresentar 24 olhos e uma agilidade impressionante.

     Foto: Reprodução
  • <p>Diferente de outras águas-vivas, ela se movimenta impulsionada por estruturas semelhantes a remos.</p>

    Diferente de outras águas-vivas, ela se movimenta impulsionada por estruturas semelhantes a remos.

     Foto: Reprodução
  • <p>O achado foi resultado de um trabalho sistemático realizado ao longo de três anos em tanques de camarões de água salobra da região.</p>

    O achado foi resultado de um trabalho sistemático realizado ao longo de três anos em tanques de camarões de água salobra da região.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Os resultados detalhados foram publicados na revista científica Zoological Studies, evidenciando a importância do estudo conduzido por Qiu Jianwen e sua equipe.</p>

    Os resultados detalhados foram publicados na revista científica Zoological Studies, evidenciando a importância do estudo conduzido por Qiu Jianwen e sua equipe.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Apesar de Mai Po ser considerada uma área bastante investigada, o surgimento de uma espécie desconhecida nesse ambiente foi importante para manter as pesquisas constantes.</p>

    Apesar de Mai Po ser considerada uma área bastante investigada, o surgimento de uma espécie desconhecida nesse ambiente foi importante para manter as pesquisas constantes.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>O achado da Tripedalia maipoensis reforça que até mesmo ecossistemas aparentemente bem compreendidos ainda podem esconder surpresas significativas.</p>

    O achado da Tripedalia maipoensis reforça que até mesmo ecossistemas aparentemente bem compreendidos ainda podem esconder surpresas significativas.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A anatomia ocular da espécie é bastante curiosa: os 24 olhos são organizados em seis grupos distintos, sendo dois maiores e quatro menores em cada conjunto.</p>

    A anatomia ocular da espécie é bastante curiosa: os 24 olhos são organizados em seis grupos distintos, sendo dois maiores e quatro menores em cada conjunto.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Os olhos maiores têm capacidade de formar imagens, enquanto os menores são sensíveis à luz — uma combinação que contribui para sua navegação precisa em águas costeiras rasas.</p>

    Os olhos maiores têm capacidade de formar imagens, enquanto os menores são sensíveis à luz — uma combinação que contribui para sua navegação precisa em águas costeiras rasas.

     Foto: Wikimedia Commons/Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley
  • <p>Além disso, o corpo dessa água-viva possui três tentáculos em cada canto do seu formato cúbico, uma característica comum das águas-vivas-caixa.</p>

    Além disso, o corpo dessa água-viva possui três tentáculos em cada canto do seu formato cúbico, uma característica comum das águas-vivas-caixa.

     Foto: Wikimedia Commons/Jan Bielecki
  • <p>O diferencial, no entanto, está nas bases desses tentáculos, onde se localizam os “pedais” responsáveis por sua propulsão.</p>

    O diferencial, no entanto, está nas bases desses tentáculos, onde se localizam os “pedais” responsáveis por sua propulsão.

     Foto: Reprodução
  • <p>Essas “pás” atuam como propulsores, permitindo movimentos rápidos e precisos, como mostram vídeos subaquáticos.</p>

    Essas “pás” atuam como propulsores, permitindo movimentos rápidos e precisos, como mostram vídeos subaquáticos.

     Foto: Reprodução
  • <p>A identificação da espécie não foi acidental. Foram necessárias coletas sistemáticas ao longo de três verões nos tanques de camarão da reserva para confirmar a existência da nova espécie.</p>

    A identificação da espécie não foi acidental. Foram necessárias coletas sistemáticas ao longo de três verões nos tanques de camarão da reserva para confirmar a existência da nova espécie.

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong, é um dos ecossistemas de zonas húmidas mais importantes da Ásia, conhecido por sua biodiversidade.</p>

    A Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong, é um dos ecossistemas de zonas húmidas mais importantes da Ásia, conhecido por sua biodiversidade.

     Foto: Wikimedia Commons/Wpcpey
  • <p>Localizado no estuário do Rio Pearl, o local abriga manguezais, lagos de aquicultura abandonados e planícies de maré, servindo como refúgio para aves migratórias, como o ameaçado ibis-preto.</p>

    Localizado no estuário do Rio Pearl, o local abriga manguezais, lagos de aquicultura abandonados e planícies de maré, servindo como refúgio para aves migratórias, como o ameaçado ibis-preto.

     Foto: Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA
  • <p>Mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, incluindo espécies ameaçadas como o maçarico-de-bico-colher.</p>

    Mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, incluindo espécies ameaçadas como o maçarico-de-bico-colher.

     Foto: Wikimedia Commons/JJ Harrison
  • <p>Administrada pela WWF desde os anos 1980, a reserva é uma referência em conservação e educação ambiental, com visitas guiadas e programas voltados para escolas e pesquisadores.</p>

    Administrada pela WWF desde os anos 1980, a reserva é uma referência em conservação e educação ambiental, com visitas guiadas e programas voltados para escolas e pesquisadores.

     Foto: Wikimedia Commons/Wpcpey
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay