Achado raro: água-viva com 24 olhos intriga pesquisadores
-
Chamada de Tripedalia maipoensis, essa criatura transparente e com formato cúbico representa uma descoberta marcante para a biologia marinha.Foto: Reprodução
-
Com menos de 2,5 centímetros de tamanho, a espécie chama atenção por apresentar 24 olhos e uma agilidade impressionante.Foto: Reprodução
-
Diferente de outras águas-vivas, ela se movimenta impulsionada por estruturas semelhantes a remos.Foto: Reprodução
-
O achado foi resultado de um trabalho sistemático realizado ao longo de três anos em tanques de camarões de água salobra da região.Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Os resultados detalhados foram publicados na revista científica Zoological Studies, evidenciando a importância do estudo conduzido por Qiu Jianwen e sua equipe.Foto: Reprodução/YouTube
-
Apesar de Mai Po ser considerada uma área bastante investigada, o surgimento de uma espécie desconhecida nesse ambiente foi importante para manter as pesquisas constantes.Foto: Reprodução/YouTube
-
O achado da Tripedalia maipoensis reforça que até mesmo ecossistemas aparentemente bem compreendidos ainda podem esconder surpresas significativas.Foto: Reprodução/YouTube
-
-
A anatomia ocular da espécie é bastante curiosa: os 24 olhos são organizados em seis grupos distintos, sendo dois maiores e quatro menores em cada conjunto.Foto: Reprodução/YouTube
-
Os olhos maiores têm capacidade de formar imagens, enquanto os menores são sensíveis à luz — uma combinação que contribui para sua navegação precisa em águas costeiras rasas.Foto: Wikimedia Commons/Jan Bielecki, Alexander K. Zaharoff, Nicole Y. Leung, Anders Garm, Todd H. Oakley
-
Além disso, o corpo dessa água-viva possui três tentáculos em cada canto do seu formato cúbico, uma característica comum das águas-vivas-caixa.Foto: Wikimedia Commons/Jan Bielecki
-
-
O diferencial, no entanto, está nas bases desses tentáculos, onde se localizam os “pedais” responsáveis por sua propulsão.Foto: Reprodução
-
Essas “pás” atuam como propulsores, permitindo movimentos rápidos e precisos, como mostram vídeos subaquáticos.Foto: Reprodução
-
A identificação da espécie não foi acidental. Foram necessárias coletas sistemáticas ao longo de três verões nos tanques de camarão da reserva para confirmar a existência da nova espécie.Foto: Reprodução/YouTube
-
-
A Reserva Natural de Mai Po, em Hong Kong, é um dos ecossistemas de zonas húmidas mais importantes da Ásia, conhecido por sua biodiversidade.Foto: Wikimedia Commons/Wpcpey
-
Localizado no estuário do Rio Pearl, o local abriga manguezais, lagos de aquicultura abandonados e planícies de maré, servindo como refúgio para aves migratórias, como o ameaçado ibis-preto.Foto: Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA
-
Mais de 400 espécies de aves já foram registradas ali, incluindo espécies ameaçadas como o maçarico-de-bico-colher.Foto: Wikimedia Commons/JJ Harrison
-
-
Administrada pela WWF desde os anos 1980, a reserva é uma referência em conservação e educação ambiental, com visitas guiadas e programas voltados para escolas e pesquisadores.Foto: Wikimedia Commons/Wpcpey