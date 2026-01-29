Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Zona da Morte: o local nos EUA onde falhas na lei impedem julgamentos de crimes

RF
Redação Flipar
  • <p>O apelido chama a atenção e foi dado a uma pequena parte do Parque Nacional de Yellowstone, onde, por conta de uma falha jurídica, crimes não podem ser punidos.</p>

    O apelido chama a atenção e foi dado a uma pequena parte do Parque Nacional de Yellowstone, onde, por conta de uma falha jurídica, crimes não podem ser punidos.

     Foto: Wikimedia Commons/Jerry Steinfield
  • <p>A área em questão tem cerca de 130 quilômetros quadrados e fica localizada na divisa com Idaho.</p>

    A área em questão tem cerca de 130 quilômetros quadrados e fica localizada na divisa com Idaho.

     Foto: Reprodução/National Park Service
  • <p>O problema, apontado em 2005 pelo professor da Universidade Estadual de Michigan, Brian Kalt, nasce de um conflito constitucional.</p>

    O problema, apontado em 2005 pelo professor da Universidade Estadual de Michigan, Brian Kalt, nasce de um conflito constitucional.

     Foto: Hayes Potter/Unsplash
  • <p>Ele explica que, de acordo com a Sexta Emenda dos Estados Unidos, réus devem ser julgados por um júri composto por habitantes do estado e distrito onde o crime aconteceu.</p>

    Ele explica que, de acordo com a Sexta Emenda dos Estados Unidos, réus devem ser julgados por um júri composto por habitantes do estado e distrito onde o crime aconteceu.

     Foto: Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law por Pixabay
  • <p>O obstáculo vem do fato de que o parque de Yellowstone está sob jurisdição federal desde que foi “criado”, em 1872.</p>

    O obstáculo vem do fato de que o parque de Yellowstone está sob jurisdição federal desde que foi “criado”, em 1872.

     Foto: Kerry/Pexels
  • <p>A grande questão é: como ninguém vive no trecho de Idaho, é impossível formar um júri local, tornando qualquer julgamento inconstitucional.</p>

    A grande questão é: como ninguém vive no trecho de Idaho, é impossível formar um júri local, tornando qualquer julgamento inconstitucional.

     Foto: Mariakray/Pixabay
  • <p>Na época em que escreveu o artigo, Kalt afirmou que seu objetivo era alertar para a necessidade de corrigir essa brecha, e não incentivar crimes.</p>

    Na época em que escreveu o artigo, Kalt afirmou que seu objetivo era alertar para a necessidade de corrigir essa brecha, e não incentivar crimes.

     Foto: Tuxyso/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0
  • <p>“O crime é ruim, mas violar a Constituição também é. Se essa falha realmente existe, deve ser corrigida, não ignorada”, afirmou.</p>

    “O crime é ruim, mas violar a Constituição também é. Se essa falha realmente existe, deve ser corrigida, não ignorada”, afirmou.

     Foto: Jason Gooljar/Unsplash
  • <p>Desde então, o tema “Zona da Morte” virou assunto de reportagens, livros e até séries de TV.</p>

    Desde então, o tema “Zona da Morte” virou assunto de reportagens, livros e até séries de TV.

     Foto: Wikimedia Commons/Acroterion
  • <p>Em 2022, um deputado de Idaho tentou transferir a área para o distrito judicial do estado, mas a proposta nunca avançou no Congresso.</p>

    Em 2022, um deputado de Idaho tentou transferir a área para o distrito judicial do estado, mas a proposta nunca avançou no Congresso.

     Foto: Pinpals/Pixabay
  • <p>Segundo o próprio Kalt, a situação só deve mudar caso algum acusado tente usar essa lacuna legal na prática para evitar um julgamento.</p>

    Segundo o próprio Kalt, a situação só deve mudar caso algum acusado tente usar essa lacuna legal na prática para evitar um julgamento.

     Foto: Wikimedia Commons/Mikenorton
  • <p>No entanto, isso não significa que “matar é legal” na “Zona da Morte”. Mesmo se a falha jurídica fosse usada, haveria outras consequências.</p>

    No entanto, isso não significa que “matar é legal” na “Zona da Morte”. Mesmo se a falha jurídica fosse usada, haveria outras consequências.

     Foto: Garrett Patz/Unsplash
  • <p>Alguém poderia ser acusado por planejamento fora da “zona”, por exemplo. Para delitos menores, a regra de júri pode nem se aplicar da mesma forma.</p>

    Alguém poderia ser acusado por planejamento fora da “zona”, por exemplo. Para delitos menores, a regra de júri pode nem se aplicar da mesma forma.

     Foto: Wikimedia Commons/Vulturesong
  • <p>Em dezembro de 2005, um caçador chamado Michael Belderrain atirou ilegalmente em um alce na parte de Montana do parque.</p>

    Em dezembro de 2005, um caçador chamado Michael Belderrain atirou ilegalmente em um alce na parte de Montana do parque.

     Foto: Christopher Zarriello/Unsplash
  • <p>Na ocasião, ele tentou usar o artigo de Kalt para anular o julgamento. Um juiz federal rejeitou o argumento rapidamente — para não criar precedente.</p>

    Na ocasião, ele tentou usar o artigo de Kalt para anular o julgamento. Um juiz federal rejeitou o argumento rapidamente — para não criar precedente.

     Foto: Daniel Bone/Pixabay
  • <p>Com medo de que Belderrain apelasse e o caso subisse para cortes superiores (validando a brecha), o promotor ofereceu um acordo muito vantajoso e o caso acabou sendo encerrado.</p>

    Com medo de que Belderrain apelasse e o caso subisse para cortes superiores (validando a brecha), o promotor ofereceu um acordo muito vantajoso e o caso acabou sendo encerrado.

     Foto: Zoshua Colah/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay