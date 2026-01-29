Assine
Japão devolve pandas à China e tensão entre os países cresce; entenda

RF
Redação Flipar
  • <p>O cenário escalou em novembro de 2025, após a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, sugerir uma possível intervenção militar em defesa de Taiwan.</p>

     Foto: Reprodução de vídeo R7
  • <p>A China exige retratação, alegando que o Japão violou o acordo de 1972, no qual Tóquio reconhecia Taiwan como parte inalterável do território chinês.</p>

     Foto: Dominic Kurniawan Suryaputra/Unsplash
  • <p>Além da saída dos pandas, o clima de desgaste se reflete em alertas do governo japonês a turistas chineses, redução de voos entre os países e adiamento de eventos culturais.</p>

     Foto: Colton Jones/Unsplash
  • <p>Eles têm um “falso polegar” que facilita o manuseio de caules e chegam a dedicar cerca de 12 horas por dia a consumir até 38 quilos de bambu para suprir suas necessidades energéticas.</p>

     Foto: Adrian/Pixabay
  • <p>Esses animais vivem solitários na maior parte do tempo e usam vocalizações e marcas de cheiro para se comunicar.</p>

     Foto: Chester Ho/Unsplash
  • <p>Durante décadas, os pandas foram símbolo de espécies ameaçadas, mas esforços de conservação, criação de reservas naturais e reprodução em cativeiro ajudaram a aumentar a população.</p>

     Foto: Xiao Qi Ji/Wikimedia Commons
  • <p>Hoje, estima-se que existam pouco mais de 1.800 indivíduos na natureza, tornando cada nascimento um evento celebrado globalmente.</p>

     Foto: Yu Wang/Unsplash
