Japão devolve pandas à China e tensão entre os países cresce; entenda
O cenário escalou em novembro de 2025, após a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, sugerir uma possível intervenção militar em defesa de Taiwan.Foto: Reprodução de vídeo R7
A China exige retratação, alegando que o Japão violou o acordo de 1972, no qual Tóquio reconhecia Taiwan como parte inalterável do território chinês.Foto: Dominic Kurniawan Suryaputra/Unsplash
Além da saída dos pandas, o clima de desgaste se reflete em alertas do governo japonês a turistas chineses, redução de voos entre os países e adiamento de eventos culturais.Foto: Colton Jones/Unsplash
Eles têm um “falso polegar” que facilita o manuseio de caules e chegam a dedicar cerca de 12 horas por dia a consumir até 38 quilos de bambu para suprir suas necessidades energéticas.Foto: Adrian/Pixabay
Esses animais vivem solitários na maior parte do tempo e usam vocalizações e marcas de cheiro para se comunicar.Foto: Chester Ho/Unsplash
Durante décadas, os pandas foram símbolo de espécies ameaçadas, mas esforços de conservação, criação de reservas naturais e reprodução em cativeiro ajudaram a aumentar a população.Foto: Xiao Qi Ji/Wikimedia Commons
Hoje, estima-se que existam pouco mais de 1.800 indivíduos na natureza, tornando cada nascimento um evento celebrado globalmente.Foto: Yu Wang/Unsplash
