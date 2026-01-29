Assine
Vem aí a 68ª edição do Grammy Awards! Veja do que é feita a estatueta do principal prêmio da música

RF
Redação Flipar
    Além disso, a estatueta pesa cerca de 2,2 quilos e é banhada a ouro 24 quilates. Veja curiosidades sobre outros troféus famosos do mundo do entretenimento!

     Foto: Wikimedia Commons/TaurusEmerald
    Emmy Awards: O troféu mais famoso da TV é composto por uma liga de cobre, níquel e prata. O acabamento final é ouro 18 quilates.

     Foto: Divulgação
    A estatueta do Primetime Emmy — dado para as principais produções — pesa em torno de 2,5 quilos e tem 39 centímetros de altura.

     Foto: Flickr - Scott Fiddelke
    Globo de Ouro: Fabricada pelas mesmas empresas que fazem o troféu do Emmy, a estatueta do Globo de Ouro é feita de latão, zinco e bronze, e banhada a ouro 24k.

     Foto: Divulgação
    BAFTA (British Academy Film Awards): Considerado o “Oscar britânico”, a estatueta do BAFTA é uma máscara teatral estilizada feita de bronze sobre uma base de mármore preto.

     Foto: Wkimedia Commons/Hraybould
