Holandeses inventam perrengues na internet para afugentar turistas

RF
Redação Flipar
  • <p>Para diminuir a falta de vagas de estacionamento no bairro Parkbuurt, em Zandvoort, os habitantes locais decidiram usar o Google Maps como ferramenta.</p>

     Foto: henry perks/Unsplash
  • <p>Pelo aplicativo, eles começaram a reportar falsos bloqueios em massa de ruas na intenção de desviar os visitantes para outras áreas.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A medida aliviou o problema de estacionamento no bairro, mas gerou críticas por transferir o caos para regiões vizinhas.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ziko
  • <p>A prefeitura reagiu pedindo que turistas desativem o app e sigam placas oficiais, além de negociar com o Google a remoção dos alertas falsos.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>Casos semelhantes já ocorreram em outras cidades da Europa recentemente. Em Barcelona, uma rota de ônibus chegou a ser retirada do aplicativo por moradores, o que acabou causando superlotação em outras linhas.</p>

     Foto: Logan Armstrong/Unsplash
  • <p>Em maio de 2025, bloqueios falsos reportados em rodovias da Alemanha provocaram grandes congestionamentos em outros lugares do país.</p>

     Foto: Pixabay
  • <p>Zandvoort é uma charmosa cidade litorânea localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos, a aproximadamente 30 km a oeste de Amsterdã.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Conhecida como “A Praia de Amsterdã”, fica a uma curta viagem de trem da capital holandesa, atraindo tanto moradores locais quanto turistas em busca de um clima ameno durante o verão.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
  • <p>A cidade é famosa por sua longa faixa de areia, que se estende por cerca de 9 quilômetros.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Além das atividades aquáticas, Zandvoort é conhecida mundialmente pelo seu famoso circuito de corrida de Fórmula 1, o Circuito Zandvoort.</p>

     Foto: Flickr - dronepicr
  • <p>O local, que sediou o Grande Prêmio da Holanda pela primeira vez em 1948, é uma atração turística importante e recebe milhares de visitantes durante os eventos de corrida.</p>

     Foto: Marc Kleen/Unsplash
  • <p>Zandvoort também oferece outras atrações, como o Parque Nacional Zuid-Kennemerland, uma vasta área de dunas de areia e florestas que fica logo atrás da cidade.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ji?í Komárek
  • <p>O lugar é ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e observação da vida selvagem, com cavalos selvagens e gado em seu habitat natural.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ymblanter
  • <p>Para quem gosta de cassinos, o Holland Casino Zandvoort é um ponto de encontro popular, com uma variedade de jogos e entretenimento noturno.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Rudolphous
  • <p>A cidade preserva seu charme como uma antiga vila de pescadores, ruas estreitas e casas tradicionais.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
  • <p>O centro de Zandvoort tem um ar pitoresco, com cafés aconchegantes, restaurantes que servem peixes frescos e lojinhas de souvenirs.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
