Assine
overlay
Início Galeria
Estilo de Vida

Pra quem não viu: Mulher perdeu a perna por pisar em espinhos e caso serviu de alerta

RF
Redação Flipar
  • <p>O fato ocorreu 5 anos antes. Ela pisou em espinhos e foi acometida por uma enfermidade provocada por bactérias que penetraram nos seus pés. “Até hoje eu não sei no que eu pisei exatamente”, diz.</p>

    O fato ocorreu 5 anos antes. Ela pisou em espinhos e foi acometida por uma enfermidade provocada por bactérias que penetraram nos seus pés. “Até hoje eu não sei no que eu pisei exatamente”, diz.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>O caso serve como alerta geral. Tudo começou quando ela caminhava, descalça, numa área coberta por barro num sítio em Minas Gerais. Ela pisou em espinhos bem pequenos, quase imperceptíveis, e sentiu como se fosse uma picada.</p>

    O caso serve como alerta geral. Tudo começou quando ela caminhava, descalça, numa área coberta por barro num sítio em Minas Gerais. Ela pisou em espinhos bem pequenos, quase imperceptíveis, e sentiu como se fosse uma picada.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Gabriela passou pomada, álcool, desinfetou os pés, e achou que estaria tudo bem.</p>

    Gabriela passou pomada, álcool, desinfetou os pés, e achou que estaria tudo bem.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Mas, dias depois, ela começou a sentir dores nas pernas e teve inchaço nos joelhos.</p>

    Mas, dias depois, ela começou a sentir dores nas pernas e teve inchaço nos joelhos.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Como ela costumava jogar bola, achou que a dor poderia ser oriunda de alguma torção.</p>

    Como ela costumava jogar bola, achou que a dor poderia ser oriunda de alguma torção.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Gabriela passou, então, a sentir fraqueza no corpo e também teve febre.</p>

    Gabriela passou, então, a sentir fraqueza no corpo e também teve febre.

     Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Gabriela foi a um ortopedista e a um reumatologista. E, após fazer exames, ficou sabendo que estava com uma infecção.</p>

    Gabriela foi a um ortopedista e a um reumatologista. E, após fazer exames, ficou sabendo que estava com uma infecção.

     Foto: Parentingupstream por Pixabay
  • <p>Ela passou a tomar remédios para combater a febre e analgésicos contra a dor. Mas surgiram manchas vermelhas nas mãos e ela passou a suar à noite.</p>

    Ela passou a tomar remédios para combater a febre e analgésicos contra a dor. Mas surgiram manchas vermelhas nas mãos e ela passou a suar à noite.

     Foto: Steve Buissinne por Pixabay
  • <p>Outros exames acabaram por mostrar que ela estava com um coágulo provocado por bactérias no coração. Gabriela foi intubada e ficou na UTI, em coma induzido.</p>

    Outros exames acabaram por mostrar que ela estava com um coágulo provocado por bactérias no coração. Gabriela foi intubada e ficou na UTI, em coma induzido.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Gabriela foi submetida a uma cirurgia e a válvula de seu coração foi substituída por uma válvula de um porco. Após a operação, ela sofreu duas paradas cardíacas.</p>

    Gabriela foi submetida a uma cirurgia e a válvula de seu coração foi substituída por uma válvula de um porco. Após a operação, ela sofreu duas paradas cardíacas.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Após tratamento com transfusões de sangue, ela foi se recuperando, mas enfrentou muitas dificuldades, inclusive tendo que se alimentar por sonda.</p>

    Após tratamento com transfusões de sangue, ela foi se recuperando, mas enfrentou muitas dificuldades, inclusive tendo que se alimentar por sonda.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Gabriela emagreceu muito e teve dificuldade até para andar.</p>

    Gabriela emagreceu muito e teve dificuldade até para andar.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Ela passou a usar muletas até se sentir em condições de caminhar com firmeza. Durante a recuperação, porém, seu pé esquerdo começou a necrosar. E aí começou mais uma batalha, para combater uma infecção no osso.</p>

    Ela passou a usar muletas até se sentir em condições de caminhar com firmeza. Durante a recuperação, porém, seu pé esquerdo começou a necrosar. E aí começou mais uma batalha, para combater uma infecção no osso.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Com osteomielite, ela foi se tratando ao longo de anos, mas, em setembro de 2022, precisou amputar parte da perna esquerda.</p>

    Com osteomielite, ela foi se tratando ao longo de anos, mas, em setembro de 2022, precisou amputar parte da perna esquerda.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Gabriela usou, então, as redes sociais para contar o que havia passado.</p>

    Gabriela usou, então, as redes sociais para contar o que havia passado.

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Ela deu um testemunho da luta nos últimos cinco anos, passando pelo hospital e tentando entender o motivo de tantos problemas..</p>

    Ela deu um testemunho da luta nos últimos cinco anos, passando pelo hospital e tentando entender o motivo de tantos problemas..

     Foto: Reprodução Instagram
  • <p>Ela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a compra de uma prótese. Boa sorte para a Gabriela. E fica o alerta: Não ande descalço!</p>

    Ela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a compra de uma prótese. Boa sorte para a Gabriela. E fica o alerta: Não ande descalço!

     Foto: Reprodução Instagram
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay