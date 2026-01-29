Pra quem não viu: Turista aluga no Airbnb e encontra vaso sanitário no quarto
O professor David Holtz esperava um quarto confortável para ficar durante sua viagem, mas quando chegou ao local, ficou surpreso ao descobrir que o espaço era na verdade um banheiro com uma cama.Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
O professor fez questão de compartilhar a experiência em sua conta no Twitter e a publicação foi vista mais de 12 milhões de vezes.Foto: Brett Jordan Unsplash
As fotos do anúncio mostravam uma cama em um quarto pequeno, mas Holtz não percebeu que o banheiro ficava ao lado da cama.Foto: reprodução twitter
Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaço e as condições do banheiro.Foto: Vie Studio pexels
O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário estava com vazamento.Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
O homem tentou entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso.Foto: Freepik
Este caso é um alerta para os usuários do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliações do anúncio antes de reservar um quarto.Foto: Peggy por Pixabay
Além disso, também é importante entrar em contato com o anfitrião se você tiver alguma dúvida sobre o espaço. Veja outras dicas para não ser surpreendido!Foto: Taylor Heery Unsplash
Sempre veja as avaliações de outros hóspedes para ter uma ideia do que esperar.Foto: mcmurryjulie por Pixabay
Se você não estiver satisfeito com o espaço, entre em contato com o suporte do Airbnb para solicitar um reembolso.Foto: Mohamed Hassan por Pixabay
Aliás, esse não foi o primeiro caso de “cama no banheiro” no Airbnb. Um anúncio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, também virou piada nas redes sociais.Foto: wikimedia commons Halley Pacheco de Oliveira
Isso porque o “quarto” era um banheiro com uma cama de solteiro, box, privada e uma televisão!Foto: reprodução twitter
O espaço era chamado pelo anfitrião de “minissuíte” e tinha boa avaliação no site (4,92/5). A diária custava R$ 90, mas chegou a custar R$ 399 em datas anteriores.Foto: reprodução twitter
Depois de uma chuva de críticas, o anfitrião chegou a tirar o anúncio do ar, mas retornou dias depois.Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
Um usuário das redes ironizou: “só quem já chegou em casa muito bêbado sabe que esse seria o banheiro dos sonhos”.Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Na época, o Airbnb se manifestou e disse que os anfitriões têm autonomia para oferecer seu espaço no site, desde que atendam a padrões de hospedagem estabelecidos pela plataforma.Foto: Andrea Davis / Unsplash
O site também afirmou que são os anfitriões os responsáveis pelos preços anunciados na plataforma.Foto: wikimedia commons Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine
Em outro caso, uma casa alugada pelo Airbnb em Wimberley, Texas, viralizou no TikTok por ter uma quantidade excessiva de avisos para que o inquilino tenha cuidado com os móveis, paredes e mesas, entre outros objetos.Foto: reprodução
O anfitrião classificou os itens como “antiguidades” e pediu aos hóspedes que fossem cuidadosos para não danificá-los.Foto: reprodução
-
Os avisos são tão numerosos que alguns usuários compararam a casa a um museu.Foto: reprodução
Um dos avisos mais inusitados é o que está colado em uma porta decorativa. O aviso diz “se olhar errado, quebra”.Foto: reprodução
O vídeo foi visto mais de 4 milhões de vezes e recebeu milhares de comentários. Alguns usuários acharam os avisos engraçados, enquanto outros acharam que eles eram exagerados.Foto: reprodução