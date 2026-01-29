Assine
Pra quem não viu: Turista aluga no Airbnb e encontra vaso sanitário no quarto

Redação Flipar
  • <p>O professor David Holtz esperava um quarto confortável para ficar durante sua viagem, mas quando chegou ao local, ficou surpreso ao descobrir que o espaço era na verdade um banheiro com uma cama.</p>

    O professor David Holtz esperava um quarto confortável para ficar durante sua viagem, mas quando chegou ao local, ficou surpreso ao descobrir que o espaço era na verdade um banheiro com uma cama.

     Foto: Rudy and Peter Skitterians por Pixabay
  • <p>O professor fez questão de compartilhar a experiência em sua conta no Twitter e a publicação foi vista mais de 12 milhões de vezes.</p>

    O professor fez questão de compartilhar a experiência em sua conta no Twitter e a publicação foi vista mais de 12 milhões de vezes.

     Foto: Brett Jordan Unsplash
  • <p>As fotos do anúncio mostravam uma cama em um quarto pequeno, mas Holtz não percebeu que o banheiro ficava ao lado da cama.</p>

    As fotos do anúncio mostravam uma cama em um quarto pequeno, mas Holtz não percebeu que o banheiro ficava ao lado da cama.

     Foto: reprodução twitter
  • <p>Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaço e as condições do banheiro.</p>

    Quando chegou ao local, ele ficou decepcionado inclusive com a falta de espaço e as condições do banheiro.

     Foto: Vie Studio pexels
  • <p>O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário estava com vazamento.</p>

    O chuveiro estava sujo e o vaso sanitário estava com vazamento.

     Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • <p>O homem tentou entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso.</p>

    O homem tentou entrar em contato com o anfitrião do Airbnb, mas não conseguiu. Ele então entrou em contato com o suporte do site e solicitou um reembolso.

     Foto: Freepik
  • <p>Este caso é um alerta para os usuários do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliações do anúncio antes de reservar um quarto.</p>

    Este caso é um alerta para os usuários do Airbnb que devem sempre verificar cuidadosamente as fotos e avaliações do anúncio antes de reservar um quarto.

     Foto: Peggy por Pixabay
  • <p>Além disso, também é importante entrar em contato com o anfitrião se você tiver alguma dúvida sobre o espaço. Veja outras dicas para não ser surpreendido!</p>

    Além disso, também é importante entrar em contato com o anfitrião se você tiver alguma dúvida sobre o espaço. Veja outras dicas para não ser surpreendido!

     Foto: Taylor Heery Unsplash
  • <p>Sempre veja as avaliações de outros hóspedes para ter uma ideia do que esperar.</p>

    Sempre veja as avaliações de outros hóspedes para ter uma ideia do que esperar.

     Foto: mcmurryjulie por Pixabay
  • <p>Se você não estiver satisfeito com o espaço, entre em contato com o suporte do Airbnb para solicitar um reembolso.</p>

    Se você não estiver satisfeito com o espaço, entre em contato com o suporte do Airbnb para solicitar um reembolso.

     Foto: Mohamed Hassan por Pixabay
  • <p>Aliás, esse não foi o primeiro caso de “cama no banheiro” no Airbnb. Um anúncio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, também virou piada nas redes sociais.</p>

    Aliás, esse não foi o primeiro caso de "cama no banheiro" no Airbnb. Um anúncio no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, também virou piada nas redes sociais.

     Foto: wikimedia commons Halley Pacheco de Oliveira
  • <p>Isso porque o “quarto” era um banheiro com uma cama de solteiro, box, privada e uma televisão!</p>

    Isso porque o "quarto" era um banheiro com uma cama de solteiro, box, privada e uma televisão!

     Foto: reprodução twitter
  • <p>O espaço era chamado pelo anfitrião de “minissuíte” e tinha boa avaliação no site (4,92/5). A diária custava R$ 90, mas chegou a custar R$ 399 em datas anteriores.</p>

    O espaço era chamado pelo anfitrião de "minissuíte" e tinha boa avaliação no site (4,92/5). A diária custava R$ 90, mas chegou a custar R$ 399 em datas anteriores.

     Foto: reprodução twitter
  • <p>Depois de uma chuva de críticas, o anfitrião chegou a tirar o anúncio do ar, mas retornou dias depois.</p>

    Depois de uma chuva de críticas, o anfitrião chegou a tirar o anúncio do ar, mas retornou dias depois.

     Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
  • <p>Um usuário das redes ironizou: “só quem já chegou em casa muito bêbado sabe que esse seria o banheiro dos sonhos”.</p>

    Um usuário das redes ironizou: "só quem já chegou em casa muito bêbado sabe que esse seria o banheiro dos sonhos".

     Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
  • <p>Na época, o Airbnb se manifestou e disse que os anfitriões têm autonomia para oferecer seu espaço no site, desde que atendam a padrões de hospedagem estabelecidos pela plataforma.</p>

    Na época, o Airbnb se manifestou e disse que os anfitriões têm autonomia para oferecer seu espaço no site, desde que atendam a padrões de hospedagem estabelecidos pela plataforma.

     Foto: Andrea Davis / Unsplash
  • <p>O site também afirmou que são os anfitriões os responsáveis pelos preços anunciados na plataforma.</p>

    O site também afirmou que são os anfitriões os responsáveis pelos preços anunciados na plataforma.

     Foto: wikimedia commons Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine
  • <p>Em outro caso, uma casa alugada pelo Airbnb em Wimberley, Texas, viralizou no TikTok por ter uma quantidade excessiva de avisos para que o inquilino tenha cuidado com os móveis, paredes e mesas, entre outros objetos.</p>

    Em outro caso, uma casa alugada pelo Airbnb em Wimberley, Texas, viralizou no TikTok por ter uma quantidade excessiva de avisos para que o inquilino tenha cuidado com os móveis, paredes e mesas, entre outros objetos.

     Foto: reprodução
  • <p>O anfitrião classificou os itens como “antiguidades” e pediu aos hóspedes que fossem cuidadosos para não danificá-los.</p>

    O anfitrião classificou os itens como "antiguidades" e pediu aos hóspedes que fossem cuidadosos para não danificá-los.

     Foto: reprodução
  • <p>Os avisos são tão numerosos que alguns usuários compararam a casa a um museu.</p>

    Os avisos são tão numerosos que alguns usuários compararam a casa a um museu.

     Foto: reprodução
  • <p>Um dos avisos mais inusitados é o que está colado em uma porta decorativa. O aviso diz “se olhar errado, quebra”.</p>

    Um dos avisos mais inusitados é o que está colado em uma porta decorativa. O aviso diz "se olhar errado, quebra".

     Foto: reprodução
  • <p>Outros avisos dizem coisas como “nÃ£o coloque nada quente em cima da mesa” e “nÃ£o deixe cair nada no chÃ£o”.</p>

    Outros avisos dizem coisas como "não coloque nada quente em cima da mesa" e "não deixe cair nada no chão".

     Foto: reprodução
  • <p>O vídeo foi visto mais de 4 milhões de vezes e recebeu milhares de comentários. Alguns usuários acharam os avisos engraçados, enquanto outros acharam que eles eram exagerados.</p>

    O vídeo foi visto mais de 4 milhões de vezes e recebeu milhares de comentários. Alguns usuários acharam os avisos engraçados, enquanto outros acharam que eles eram exagerados.

     Foto: reprodução
