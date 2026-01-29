Melhores lugares para mergulho no Brasil: paraísos subaquáticos imperdíveis

Para que o mergulho seja seguro e prazeroso, alguns cuidados são indispensáveis antes e durante a atividade. A preparação física e o aprendizado das técnicas corretas ajudam a evitar riscos relacionados à respiração, à pressão e à orientação subaquática.

Também é fundamental conhecer os limites do próprio corpo e nunca mergulhar sozinho. O uso de equipamentos apropriados garante conforto e proteção, como máscara, nadadeiras, roupa térmica, cilindro de ar comprimido, regulador e colete