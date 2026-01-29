Torres monumentais: estruturas de comunicação também são pontos turísticos
A importância das torres de telecomunicações vai além de sua altura impressionante. Elas são peças-chave na infraestrutura que sustenta o mundo digital, permitindo transmissões rápidas e seguras de dados, imagens e sons. Sua funcionalidade envolve a ampliação do sinal, a redução de interferências e a garantia de comunicação estável entre diferentes regiões.
Quanto maior a torre, maior tende a ser sua área de cobertura, favorecendo tanto grandes centros urbanos quanto localidades mais isoladas.
Europaturm – 337 metros – Alemanha – Está localizada em Frankfurt e foi concluída em 1979 para fazer transmissão de sinais de rádio e TV. Até julho de 2019, foi considerada a 23ª maior torre de estrutura independente do mundo.Foto: Mylius - wikimedia commons
Macau Tower – 338 metros – China – Localizada em Macau, foi inaugurada em 2001. Além de ser uma atração turística popular, a torre abriga o AJ Hackett Macau Tower, um dos pontos de bungee jump mais conhecidos do mundo.Foto: Diego Delso wikimedia commons
Stratosphere Tower – 350 metros – Estados Unidos – Localizada em Las Vegas, é uma das atrações mais emblemáticas da cidade conhecida por seus hotéis e cassinos. A construção foi concluída em 1996. A torre conta com diversas atrações, além da “Big Shot”, que catapulta os visitantes para cima a uma velocidade de 70 km/h.Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz ) wikimedia commons
Berliner Fernsehturm – 368 metros – Alemanha – Foi inaugurada em 1969 e está localizada na praça Alexanderplatz, no centro de Berlim. É a construção mais alta da Alemanha e chama a atenção no horizonte, tornando-se um símbolo da cidade. Cerca de 1 milhão de turistas visitam a torre todos os anos.Foto: BennyJ wikimedia commons
Riga TV Tower – 368 metros – Letônia – Inaugurada em 1987, se tornou rapidamente o marco icônico da arquitetura de Riga, capital do país. À noite, a torre oferece um espetáculo de cores que se destaca na paisagem da cidade.Foto: Guntars Mednis - wikimedia commons
Almaty Tower – 371 metros – Cazaquistão: Foi concluída em 1982. A construção é uma torre de telecomunicação e apesar da sua altura, tem apenas dois andares. É possível vê-la de quase toda a cidade.Foto: N. G. Terziev, A. N. Savchenko wikimedia commons
Liberation Tower – 372 metros – Kuwait – Fica na Cidade do Kuwait e foi inaugurada em 1996. Além de ser usada para telecomunicação, oferece uma vista panorâmica aos visitantes. A torre se tornou símbolo da libertação do Kuwait do Iraque, em 1991Foto: Deepak wikimedia commons
Tashkent Tower – 375 metros – Uzbequistão – Inaugurada em 1985, fica na cidade de Tashkent e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade.Foto: Nikolay Bulykin wikimedia commons
Kiev TV Tower – 385 metros – Ucrânia – Foi inaugurada em 1974 na capital Kiev para transmitir sinais de rádio e TV. Com um design que toma forma de agulha e se estreita em direção ao céu, a torre oferece vistas espetaculares do rio Dnieper.Foto: Artemka - wikimedia commons
Henan Province Radio e Television Tower – 388 metros – China – Inaugurada em 2011, em Zhengzhou, a torre de telecomunicações conta com vista panorâmica e chama a atenção por sua construção de ferro que lembra caules de árvores.Foto: Meritguy wikimedia commons
Localizada em Pequim, na China, a Torre de Rádio e TV de Pequim tem 410 metros de altura e foi inaugurada em 1992 para funcionar como canal de transmissão de sinais de rádio e televisão.Foto: N509FZ wikimedia commons
Tianjin Radio e TV Tower – 415 metros – China – Funciona desde 1991. Com vista panorâmica, ela oferece aos turistas uma bela contemplação do horizonte. Além de servir como torre de comunicação, ela conta com restaurantes e lojas de conveniência.Foto: William M Benson • wikimedia commons
Menara Kuala Lumpur – 420 metros – Malásia – Inaugurada em 1996 na cidade de Kuala Lumpur, a torre chama a atenção pelo seu design único, com uma haste estilizada e uma esfera que abriga um observatório e um restaurante. Durante a noite, sua iluminação conta com cores que fazem com que se destaque no horizonte da cidade.Foto: Formulax - wikimedia commons
Torre Milad – 435 metros – Irã – Foi inaugurada em 2007, 11 anos após o início da construção, na capital Teerã. Com design moderno, a torre possui em seu interior diversas instalações, como restaurantes, centros comerciais, escritórios e um hotel de luxo.Foto: Sepehrxf wikimedia commons
Zifeng Tower – 450 metros – China – Localizada em Nanjing, é uma das estruturas mais impressionantes da cidade. Inaugurada em 2010, a torre possui um design moderno e forma esguia que se destaca no horizonte de Nanjing, sendo uma das principais atrações turísticas da cidade.Foto: Haha169 wikimedia commons
Oriental Pearl Tower – 468 metros – China – Foi inaugurada em Shangai em 1995. Sua arquitetura futurista conta com cinco esferas – duas delas gigantes. A torre tem três andares de observação e oferece um panorama de 360 graus. Além disso, possui um museu de ciência e tecnologia.Foto: Dmitry A. Mottl - wikimedia commons
Ostankino – 540 metros – Rússia – A torre de telecomunicação foi inaugurada em 1967 em Moscou. Em 2002, a construção foi danificada por um incêndio, resultando na morte de três bombeiros e na interrupção da transmissão de TV e rádio. Após o acidente, foi restaurada com novas medidas de segurança.Foto: Armineaghayan - wikimedia commons
CN Tower – 553 metros – Canadá – Há 49 anos, no dia 2 de abril de 1975, a construção da CN Tower foi concluída. Ela representou na época um recorde de altura de uma estrutura no mundo. A inauguração oficial foi em junho de 1976.Foto: Imagem de Reto Höhn por Pixabay
Hoje a CN Tower, que fica em Toronto, é a terceira mais alta torre do mundo. Sua vista oferece uma visão privilegiada para o Lago Ontário e a CN Tower se tornou um símbolo icônico do país, recebendo milhares de visitantes todos os anos.Foto: Imagem de James Wheeler por Pixabay
Canton Tower – 600 metros – China – Inaugurada em 2012, na cidade de Guangzhou, predominou como a maior torre do país até a construção da Torre de Shanghai. E no mundo só perde em altura para a Tokyo Skytree. Sua iluminação tem 7 mil luzes de led, que proporcionam um grande espetáculo.Foto: Zhangzhugang - wikimedia commons
Tokyo Skytree – A maior do planeta. Com 634 metros de altura, a torre que fica em Tóquio, capital do Japão, fez 12 anos em 22/5/2024. Após a inauguração oficial em 2012, a torre recebeu o reconhecimento do Guinness, o livro dos recordes.Foto: Akonnchiroll - wikimedia commons
