Torres monumentais: estruturas de comunicação também são pontos turísticos

A importância das torres de telecomunicações vai além de sua altura impressionante. Elas são peças-chave na infraestrutura que sustenta o mundo digital, permitindo transmissões rápidas e seguras de dados, imagens e sons. Sua funcionalidade envolve a ampliação do sinal, a redução de interferências e a garantia de comunicação estável entre diferentes regiões.

Quanto maior a torre, maior tende a ser sua área de cobertura, favorecendo tanto grandes centros urbanos quanto localidades mais i