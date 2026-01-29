A arte do chá: preparo correto e tipos mais apreciados
A popularidade do chá está ligada não apenas ao seu sabor, mas também às tradições construídas em torno de seu consumo em diferentes sociedades. Países produtores desenvolveram técnicas próprias de cultivo e preparo, enquanto nações consumidoras criaram hábitos específicos para apreciá-lo.
Em alguns lugares, o chá representa hospitalidade; em outros, é sinônimo de elegância e rotina diária. Na Inglaterra, por exemplo, a bebida se tornou símbolo cultural, valorizando folhas inteiras emFoto: gerdinek pixabay
Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros “segredos”. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada.Foto: anna sulencka pixabay
A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas em um bule previamente escaldado para infusão (com a tampa bem colocada) durante no máximo 5 minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.Foto: lucas wendt pixabay
Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado.Foto: Divulgação/Receita de Vó
Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.Foto: jill wellington pixabay
Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúdeFoto: sadjack pixabay
Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.Foto: Tuasaude.com
Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.Foto: StockSnap - pixabay
Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.Foto: congerdesign pixabay
Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto).Foto: Imagem gerada por i.a
Ajudam na digestão e aliviam enjoos e azias: Camomila, Erva-Cidreira, Funcho, Espinheira-Santa (foto), Mate, Hortelã, Erva-Doce, Boldo, Gengibre, Earl Grey, Carqueja, Avenca, Manjerona.Foto: Tuasaude.com
Diuréticos (evitam cistites): Hibisco, Erva-Doce, Boldo, Alecrim, Gengibre, Carqueja, Cavalinha (foto), Girassol, Quebra-Pedra, Pata-de-Vaca.Foto: Tuasaude.com
Energéticos: Mate, Preto (foto), Branco, Earl Grey, Verde.Foto: congerdesign pixabay
Queimam gorduras: Preto, Gengibre, Earl Grey (foto), Girassol, Pata-de-Vaca.Foto: diapicard - pixabay
Reduzem açúcar no sangue : Verde, Alecrim, Canela, Gengibre, Carqueja (foto), Pata-de-Vaca, Quebra-Pedra, Girassol.Foto: Tuasaude.com
Reforçam a memória: Verde (foto), Alecrim, Sálvia.Foto: Divulgação/Drogaria Minas Brasil
Alguns chás ainda têm a vantagem do aroma agradável, que se espalha pela casa. Entre eles, Hibisco (foto), Hortelã, Alecrim e Earl Grey (Bergamota).Foto: Tuasaude.com
O consumo de chás deve ser moderado para que o efeito não seja o contrário do desejado. Sempre é bom consultar o médico sobre chás indicados para cada pessoa, conforme o nível de colesterol, glicose e outros índices.Foto: Tuasaude.com
Gestantes só devem tomar chás após consulta médica para verificar se não existe risco. Algumas substâncias presentes nas plantas podem reagir com medicamentos, por exemplo, atenuando os efeitos do tratamento.Foto: Tuasaude.com
