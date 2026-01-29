“País divertido”: Ranking internacional confirma a fama da alegria brasileira

O reconhecimento do Brasil como um dos países mais alegres reforça a importância do turismo cultural e das manifestações populares na construção de sua imagem global. Segundo o estudo, experiências vividas por turistas em festas tradicionais, praias e grandes celebrações influenciam diretamente essa percepção positiva. O Carnaval, realizado em diferentes estados, e as festividades de fim de ano em cidades conhecidas internacionalmente foram citados como exemplos de momentos que expressam essa