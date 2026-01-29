“País divertido”: Ranking internacional confirma a fama da alegria brasileira

Assine
  • <p>O reconhecimento do Brasil como um dos países mais alegres reforça a importância do turismo cultural e das manifestações populares na construção de sua imagem global. Segundo o estudo, experiências vividas por turistas em festas tradicionais, praias e grandes celebrações influenciam diretamente essa percepção positiva. O Carnaval, realizado em diferentes estados, e as festividades de fim de ano em cidades conhecidas internacionalmente foram citados como exemplos de momentos que expressam essa

  • <p>20º – Malásia – Um povo alegre devido à sua vibrante diversidade cultural e harmonia entre as diferentes etnias, como malaios, chineses e indianos, que contribuem para uma rica herança cultural.</p>

     Foto: Mahmud Ahsan/Unsplash
  • <p>19º – Islândia – A alegria e felicidade deste povo resulta de uma combinação de fatores sociais e ambientais. Entre eles, altos níveis de igualdade de gênero e justiça social, um forte senso de comunidade e resiliência, baixa taxa de criminalidade.</p>

     Foto: Worldtraveller wikimedia commons
  • <p>18º – Costa Rica – Povo contagiante em virtude do estilo de vida tranquilo e lema nacional “pura vida”. Um símbolo de bem-estar, otimismo e valorização do presente, além do contato com a natureza deslumbrante e a forte comunidade.</p>

     Foto: Andrés Berrocal Soto wikimedia commons
  • <p>17º – Canadá – Conhecido como um país com um povo amigável, acolhedor, educado e polido. Isso contribui para a alegria e a qualidade de vida dos seus habitantes, algo que impulsiona a busca por novos lares no país, especialmente por parte de imigrantes.</p>

     Foto: Domínio Publico hippopx.com
  • <p>16º – Estados Unidos – A cultura norte-americana é o resultado de uma mistura complexa de tradições, principalmente de origens europeias e africanas, o que contribui para a alegria do povo.</p>

     Foto: Atol de Kure, Havaí, Estados Unidos - Os atóis pelo mundo - Reprodução de Facebook Kure Atoll Conservancy
  • <p>15º -Turquia – Impulsionada pela cultura hospitaleira e simpática, que procura receber os visitantes com alegria e chá, além de uma atmosfera festiva que se manifesta em celebrações como o Ramadã.</p>

     Foto: Domínio Público
  • <p>14Âº – Singapura – O povo mostra sua alegria em locais como festivais de mÃºsica eletrÃŽnica, Zouk Out e Ultra Singapore. AlÃ©m de eventos culturais como o Chingay Parade, com desfiles coloridos, e a celebraÃ§Ãµes religiosas como o Thaipusam, demonstraÃ§Ã£o de fÃ© hindu.</p>

     Foto: - Andrzej Pixabay
  • <p>13º – Irlanda – Povo amplamente descrito como alegre, simpático, acolhedor e hospitaleiro. Conhecido por um bom senso de humor e uma cultura de socialização em pubs.</p>

     Foto: Flickr Leonardo Correa
  • <p>12Âº – Argentina – Forte cultura de festa, paixÃ£o e uniÃ£o que caracteriza o paÃ­s, frequentemente celebrada em eventos como o futebol, a danÃ§a e as festas populares.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
  • <p>11º – Holanda – A felicidade do povo holandês pode ser atribuída a uma cultura que valoriza a confiança social e institucional, a forte conexão e o apoio familiar, a liberdade e o tempo dedicado às crianças.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Ji?í Komárek
  • <p>10º – França – Possuem cidadãos, que buscam valorizar a cortesia, o respeito e a formalidade nas interações sociais, o que reflete uma abordagem mais civilizada nas interações.</p>

     Foto: Pierre Blache/Wikimédia Commons
  • <p>9º – Nova Zelândia – Possui um povo conhecido pela sua receptividade, bom humor e educação. Com traços culturais que são influenciados tanto pelo povo indígena Maori, com princípios de hospitalidade, quanto pelos colonizadores britânicos.</p>

     Foto: Freepik
  • <p>8º – Portugal – Manifesta-se nas suas festividades vibrantes, como as Romarias e a Festa do Mar, e na celebração de tradições como as castanhas e o vinho novo no outono.</p>

     Foto: Freepik/vwalakte
  • <p>7º – Austrália – Os moradores são conhecidos pelo seu estilo de vida descontraído, pois valorizam o equilíbrio entre trabalho e lazer, o acesso à atividades ao ar livre e o contato com a natureza, além de serem acolhedores.</p>

     Foto: Flickr - Damien Dempsey
  • <p>6º – Grécia – Tradições como o Apokries, o carnaval do país, e a quebra de pratos em casamentos são exemplos de celebrações que refletem a alegria e a descontração na cultura grega.</p>

     Foto: Wilnel José Verdú Guerrero/Wikimedia Commons
  • <p>5º – México – Música animada, culinária rica e clima festivo. Um povo que utiliza o humor como mecanismo de defesa para lidar com as dificuldades, assim como apresenta uma combinação de fatores culturais e sociais.</p>

     Foto: YdelaT wikimedia commons
  • <p>4º – Itália – Possui um povo associado a uma cultura que valoriza a extroversão, família, comida e a celebração da vida, o que contribui para uma percepção de alegria.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>3º – Tailândia – Fatores culturais e religiosos, que incluem a influência do budismo. Ele promove a paz interior e o respeito, assim como a etiqueta social do país incentiva a gentileza e a resolução pacífica de conflitos. Muitas das vezes, isso se expressa com um sorriso.</p>

     Foto: Worachat Sodsri/Unsplash
  • <p>2º – Brasil – Rica diversidade cultural, que se manifesta em festas, danças e celebrações, além de um forte senso de comunidade e hospitalidade.</p>

     Foto: Foto: Donatas Dabravolskas via Wiki Loves Monuments
  • <p>1º – Espanha – É visto como um povo alegre devido a uma combinação de fatores culturais e ambientais. Entre eles, o clima ensolarado, um forte senso de comunidade e socialização, a valorização do lazer e do bom humor, e a presença de festas populares vibrantes.</p>

     Foto: Flickr - Victor Hermida Prada
