Os melhores pães do mundo em diferentes culturas
Ao longo dos anos, o pão se consolidou como um dos produtos mais universais da gastronomia, presente no café da manhã, nas refeições principais e em rituais cotidianos de milhões de pessoas. Cada país desenvolveu versões próprias, combinando técnicas artesanais, fermentações específicas e ingredientes locais que resultaram em variedades reconhecidas por sua qualidade e sabor.
Essa diversidade demonstra como um alimento simples pode ganhar status cultural e até prestígio internacional.Foto: Imagem gerada por i.a
Pão de queijo (Brasil): Um dos salgados mais populares e queridos do Brasil, o pão de queijo se faz presente em mesas de café da manhã, lanches da tarde e até mesmo como petisco em festas e eventosFoto: Ac Farias - Wikimédia Commons
Tendo sua origem no estado de Minas Gerais, o pão de queijo brasileiro é feito principalmente com polvilho (fécula de mandioca), leite, sal, ovos e queijo, o que lhe confere uma textura e sabor bem característicos.Foto: Murilo Manzini - Wikimédia Commons
Pandesal (Filipinas): Embora leve esse nome, esse pão não é muito salgado. Pelo contrário, ele é levemente doce e macio, geralmente consumido no café da manhã ou como lanche.Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
-
Sua receita leva farinha de trigo, fermento, açúcar, sal, óleo vegetal e água. Além disso, ele é tradicionalmente coberto com farinha de rosca antes de ser assado.Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
Bolo lêvedo (Portugal): É um tipo de pão doce originário da região dos Açores, em Portugal, especialmente da ilha de São Miguel.Foto: reprodução youtube
Esses pães são redondos, macios e ligeiramente doces, com uma textura semelhante à de um pão de hambúrguer, mas mais denso e com sabor marcante.Foto: reprodução youtube
Pan de Queso (Colômbia): Essa versão de pão de queijo colombiana é feita farinha de trigo ou farinha de milho, queijo (geralmente queijo branco colombiano ou queijo costeño), ovos, leite e manteiga.Foto: wikimedia commons nelson suarez
O Pan de Queso é mais macio e leve, enquanto o pão de queijo brasileiro tende a ser mais crocante e firme.Foto: wikimedia commons Ahoraes
New York City Bagles (Estados Unidos): Esses pães são famosos por sua textura densa, com uma crosta levemente crocante. A preparação envolve um processo longo de fermentação e cozimento até chegar no resultado final.Foto: pixabay
Originários da comunidade judaica de imigrantes da Polônia que se estabeleceram em Nova York, os bagels se tornaram um ícone culinário da cidade.Foto: Nils por Pixabay
Almojábana (Colômbia e Porto Rico): Este pão é conhecido por sua textura leve e macia e seu sabor levemente adocicado. Os ingredientes incluem farinha de milho, queijo fresco, ovos, leite e açúcar.Foto: wikimedia commons La Guaflería
A almojábana é frequentemente consumida no café da manhã ou como lanche da tarde, muitas vezes acompanhada de café, chocolate quente ou outras bebidas.Foto: reprodução youtube
Pan de yuca (Equador e Colômbia): Muito parecido com o pão de queijo brasileiro, o pan de yuca é levemente salgado, com sabor marcante de queijo e uma textura macia, com uma crosta crocante.Foto: reprodução
Ele é feito com base em fécula de mandioca (polvilho azedo), queijo fresco ralado, leite, ovos, manteiga e sal, resultando em um pão leve, saboroso e nutritivo.Foto: reprodução
Pampushka (Ucrânia): Esses pequenos pães em forma de bola são geralmente servidas como acompanhamento para pratos principais, especialmente o borscht, uma famosa sopa de beterraba ucraniana.Foto: reprodução
Uma característica distintiva das pampushkas é que elas são muitas vezes cobertas com um molho de alho e ervas. Este molho é feito misturando alho picado, endro fresco (ou outras ervas) e óleo vegetal ou manteiga derretida.Foto: wikimedia commons MOs810
Marraqueta (Bolívia e Chile): Este pão é conhecido por sua crosta crocante e interior macio e areado. Também é conhecida como “pan batido” ou “pan francés” em algumas regiões.Foto: wikimedia commons Sheyla Cordova Nuñez
A Marraqueta Ã© comumente consumida com manteiga, queijo, abacate (palta), geleia ou frios, e tambÃ©m Ã© usada para fazer sanduÃches.Foto: reproduÃ§Ã£o
Pan de bono (Colômbia): O pão colombiano eleito o melhor do mundo pelo TasteAtlas é conhecido por sua textura ligeiramente crocante por fora e macia e elástica por dentro.Foto: reprodução
Sua origem remonta ao século 19 e desde então o pan de bono se tornou um lanche e café da manhã apreciado em todo o país. Esse pão costuma ser encontrado em padarias, supermercados, feiras livres e até mesmo em carrinhos de rua pela Colômbia.Foto: reprodução