Os melhores pães do mundo em diferentes culturas

Redação Flipar
    Ao longo dos anos, o pão se consolidou como um dos produtos mais universais da gastronomia, presente no café da manhã, nas refeições principais e em rituais cotidianos de milhões de pessoas. Cada país desenvolveu versões próprias, combinando técnicas artesanais, fermentações específicas e ingredientes locais que resultaram em variedades reconhecidas por sua qualidade e sabor.

    Essa diversidade demonstra como um alimento simples pode ganhar status cultural e até prestígio internacional. Foto: Imagem gerada por i.a

    Pão de queijo (Brasil): Um dos salgados mais populares e queridos do Brasil, o pão de queijo se faz presente em mesas de café da manhã, lanches da tarde e até mesmo como petisco em festas e eventos

     Foto: Ac Farias - Wikimédia Commons
    Tendo sua origem no estado de Minas Gerais, o pão de queijo brasileiro é feito principalmente com polvilho (fécula de mandioca), leite, sal, ovos e queijo, o que lhe confere uma textura e sabor bem característicos.

     Foto: Murilo Manzini - Wikimédia Commons
    Pandesal (Filipinas): Embora leve esse nome, esse pão não é muito salgado. Pelo contrário, ele é levemente doce e macio, geralmente consumido no café da manhã ou como lanche.

     Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
    Sua receita leva farinha de trigo, fermento, açúcar, sal, óleo vegetal e água. Além disso, ele é tradicionalmente coberto com farinha de rosca antes de ser assado.

     Foto: wikimedia commons Obsidian Soul
    Bolo lêvedo (Portugal): É um tipo de pão doce originário da região dos Açores, em Portugal, especialmente da ilha de São Miguel.

     Foto: reprodução youtube
    Esses pães são redondos, macios e ligeiramente doces, com uma textura semelhante à de um pão de hambúrguer, mas mais denso e com sabor marcante.

     Foto: reprodução youtube
    Pan de Queso (Colômbia): Essa versão de pão de queijo colombiana é feita farinha de trigo ou farinha de milho, queijo (geralmente queijo branco colombiano ou queijo costeño), ovos, leite e manteiga.

     Foto: wikimedia commons nelson suarez
    O Pan de Queso é mais macio e leve, enquanto o pão de queijo brasileiro tende a ser mais crocante e firme.

     Foto: wikimedia commons Ahoraes
    New York City Bagles (Estados Unidos): Esses pães são famosos por sua textura densa, com uma crosta levemente crocante. A preparação envolve um processo longo de fermentação e cozimento até chegar no resultado final.

     Foto: pixabay
    Originários da comunidade judaica de imigrantes da Polônia que se estabeleceram em Nova York, os bagels se tornaram um ícone culinário da cidade.

     Foto: Nils por Pixabay
    Almojábana (Colômbia e Porto Rico): Este pão é conhecido por sua textura leve e macia e seu sabor levemente adocicado. Os ingredientes incluem farinha de milho, queijo fresco, ovos, leite e açúcar.

     Foto: wikimedia commons La Guaflería
    A almojábana é frequentemente consumida no café da manhã ou como lanche da tarde, muitas vezes acompanhada de café, chocolate quente ou outras bebidas.

     Foto: reprodução youtube
    Pan de yuca (Equador e Colômbia): Muito parecido com o pão de queijo brasileiro, o pan de yuca é levemente salgado, com sabor marcante de queijo e uma textura macia, com uma crosta crocante.

     Foto: reprodução
    Ele é feito com base em fécula de mandioca (polvilho azedo), queijo fresco ralado, leite, ovos, manteiga e sal, resultando em um pão leve, saboroso e nutritivo.

     Foto: reprodução
    Pampushka (Ucrânia): Esses pequenos pães em forma de bola são geralmente servidas como acompanhamento para pratos principais, especialmente o borscht, uma famosa sopa de beterraba ucraniana.

     Foto: reprodução
    Uma característica distintiva das pampushkas é que elas são muitas vezes cobertas com um molho de alho e ervas. Este molho é feito misturando alho picado, endro fresco (ou outras ervas) e óleo vegetal ou manteiga derretida.

     Foto: wikimedia commons MOs810
    Marraqueta (Bolívia e Chile): Este pão é conhecido por sua crosta crocante e interior macio e areado. Também é conhecida como “pan batido” ou “pan francés” em algumas regiões.

     Foto: wikimedia commons Sheyla Cordova Nuñez
    A Marraqueta Ã© comumente consumida com manteiga, queijo, abacate (palta), geleia ou frios, e tambÃ©m Ã© usada para fazer sanduÃ­ches.

     Foto: reproduÃ§Ã£o
    Pan de bono (Colômbia): O pão colombiano eleito o melhor do mundo pelo TasteAtlas é conhecido por sua textura ligeiramente crocante por fora e macia e elástica por dentro.

     Foto: reprodução
    Sua origem remonta ao século 19 e desde então o pan de bono se tornou um lanche e café da manhã apreciado em todo o país. Esse pão costuma ser encontrado em padarias, supermercados, feiras livres e até mesmo em carrinhos de rua pela Colômbia.

     Foto: reprodução
