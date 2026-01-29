Os melhores pães do mundo em diferentes culturas

Ao longo dos anos, o pão se consolidou como um dos produtos mais universais da gastronomia, presente no café da manhã, nas refeições principais e em rituais cotidianos de milhões de pessoas. Cada país desenvolveu versões próprias, combinando técnicas artesanais, fermentações específicas e ingredientes locais que resultaram em variedades reconhecidas por sua qualidade e sabor.

Essa diversidade demonstra como um alimento simples pode ganhar status cultural e até prestígio internacional.