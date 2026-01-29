Territórios que pertencem aos Estados Unidos, mas ficam fora do país

Esses territórios externos possuem funções variadas que vão além da simples ocupação geográfica, contribuindo para a segurança, a economia e a projeção internacional dos Estados Unidos. Em muitas dessas áreas, a presença americana garante rotas estratégicas, apoio a operações militares e integração com mercados regionais. Ao mesmo tempo, eles preservam tradições culturais próprias, criando uma combinação singular entre costumes locais e instituições norte-americanas.

Historicamente, es