Pequenos corpos, grandes mistérios: as luas que orbitam outros planetas

    As luas que orbitam diferentes planetas despertam grande interesse científico por apresentarem condições únicas e variadas em comparação ao satélite terrestre. Algumas possuem superfícies sólidas, outras são formadas por gelo ou misturas de materiais, e há ainda aquelas que interagem intensamente com o ambiente espacial ao seu redor.

    Esses satélites são importantes porque funcionam como registros naturais da história do Sistema Solar, preservando sinais de processos antigos que já desa Foto: imagem gerada por i.a

    No dia 10/10/1846, o astrônomo britânico William Lassell descobriu Tritão, que é a maior das luas que estão na órbita do planeta Netuno.

     Foto: Domínio público Nasa
    Tritão é uma lua gelada, única por ter uma órbita retrógrada, indicando que pode ter sido capturada por Netuno. Sua distância média da Terra é de cerca de 4,3 bilhões de quilômetros.

     Foto: ZYjacklin's Nasa Domínio público
    Uma das luas mais conhecidas é EUROPA, que orbita Júpiter. Descoberta por Galileo Galilei em 1610, Europa é famosa por sua superfície de gelo e potencial para abrigar água líquida sob a crosta, o que pode indicar a possibilidade de vida.

     Foto: NASA
    A lua Europa fica a uma distância da Terra que varia, mas em média é de aproximadamente 628 milhões de quilômetros.

     Foto: Montagem com imagens da NASA
    TITÃ orbita Saturno e foi descoberta por Christiaan Huygens em 1655. É a única lua conhecida com uma atmosfera densa, composta principalmente de nitrogênio.

     Foto: NASA
    Titã apresenta lagos de metano líquido em sua superfície. A distância dessa lua de Saturno à Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.

     Foto: NASA
    FOBOS é uma das luas de Marte, descoberta por Asaph Hall em 1877. Fobos tem uma forma irregular e está em uma órbita muito próxima a Marte.

     Foto: NASA
    Segundo os cientistas, essa proximidade pode levá-la a colidir com o Marte ou se desintegrar em um futuro distante. Já sua distância média da Terra é de cerca de 56 milhões de quilômetros.

     Foto: Reprodução de arte da órbita das luas Fobos e Deimos na órbita de Marte
    GANÍMEDES é uma lua que orbita Júpiter e foi descoberta por Galileo Galilei em 1610. Ganímedes é a maior lua do Sistema Solar.

     Foto: NASA
    A superfície de Ganímedes é composta por gelo e rocha, além de um possível oceano subterrâneo. Sua distância média da Terra é cerca de 628 milhões de quilômetros.

     Foto: - NASA
    CALISTO orbita o planeta Júpiter e foi descoberta por Galileo em 1610. É a terceira maior lua do Sistema Solar .

     Foto: NASA
    A superfície repleta de crateras indica uma longa história geológica. Sua distância da Terra é similar à de Ganímedes, em torno de 628 milhões de quilômetros.

     Foto: superfí- NASA
    MIRANDA é uma das várias luas que orbitam Urano e foi descoberta por Gerard Kuiper em 1948. Miranda é notável por sua superfície extremamente variada.

     Foto: NASA
    É que Miranda tanto possui vales profundos como grandes falésias. A distância de Miranda à Terra é aproximadamente 3,2 bilhões de quilômetros.

     Foto: NASA
    JÁPERO (Iapetus) orbita Saturno e foi descoberta por Giovanni Domenico Cassini em 1671. Iapetus é conhecida por sua característica bicoloridade.

     Foto: NASA
    É que ela tem um hemisfério escuro e outro claro, e pode ter uma atmosfera muito tênue. Sua distância da Terra é de aproximadamente 1,2 bilhão de quilômetros.

     Foto: NASA
    CHARON é a maior lua de Plutão, descoberta por James Christy em 1978. Charon é notável por sua grande proximidade com Plutão.

     Foto: NASA
    Essa proximidade faz com que os dois corpos se comportem quase como um sistema binário. Na astronomia, o sistema binário significa quw ambos os corpos são ligados pela força da gravidade.

     Foto: NASA
    A distância à Terra varia, mas em média é de 4,3 bilhões de quilômetros

     Foto: NASA
