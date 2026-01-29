A geografia nos seus limites: os extremos naturais da Terra
A noção de extremos geográficos evidencia como o planeta abriga contrastes que coexistem em equilíbrio dentro de um mesmo sistema natural. Em diferentes regiões, a combinação entre relevo, água, temperatura e movimentos da crosta terrestre cria cenários que desafiam a percepção humana de espaço e medida.
Esses limites ajudam a mapear a diversidade física da Terra e servem como referência para estudos científicos sobre clima, geologia e biodiversidade. Além disso, revelam a capacidade dFoto: Imagem gerada por i.a
Ponto mais setentrional (ao Norte) sem habitantes – Ilha Kaffeklubben (Groenlândia) – Descoberta por Robert Peary em 1900, a ilha tem cerca de 1 km de comprimento, Apesar do duro ambiente, há vegetação: musgos, hepáticas, líquenes e plantas de flor.Foto: wikimedia commons
Ponto mais meridional (ao Sul) sem habitantes – Polo Sul Geográfico – O primeiro a chegar foi o grupo de Roald Amundsen (14/12/1911). Um mês depois, o grupo de Robert Falcon Scott alcançou o polo, mas, na volta, eles morreram de fome e frio. A Estação Polo Sul Amundsen-Scott é ocupada por pesquisadores desde 1957.Foto: Kuno Lechner wikimedia commons
Ponto mais setentrional habitado – Alert (Canadá) – O nome Alert vem do navio HMS Alert, que em 1875 fez uma expedição bem sucedida na região. No Censo de 2016, tinha 62 habitantes. Cercada por terreno inóspito de colinas e vales. O mar é coberto com gelo o ano todo.Foto: Kevin Rawlings wikimedia commons
Ponto mais meridional habitado – Puerto Toro (Chile) – É uma aldeia de pescadores (cerca de 50 famílias) na ilha Navarino. Ao sul só existem bases científicas na Antártida.Foto: Butterfly voyages wikimedia commons
Capital mais setentrional- Reykjavik (Islândia) – Ocupa 273 km², com 123 mil habitantes. Abriga museus nacional e Saga, que contam a história viking da Islândia.Foto: Michelle Raponi/Pixabay
Capital mais meridional – Wellington (Nova ZelÃ¢ndia) – Ocupa 290 kmÂ² com 393 mil habitantes. Fica ao lado de um porto e Ã© importante centro financeiro, comercial e cultural do paÃs.Foto: Barni1 pixabay
Ponto mais alto: Monte Everest (Nepal/Tibete) – 8.850mFoto: shrimpo1967 - Papa Lima Whisley - wikimedia commons
Ponto mais baixo: Margens do Mar Morto (Israel/Jordânia) – Curiosamente, o Mar Morto fica 418m abaixo do nível do mar (no sentido amplo). Por isso, é o ponto mais baixo do planeta.Foto: David Shankbone wikimedia commons
Maior queda vertical: Monte Thor, Ilha de Baffin, Nunavut (Canadá) – 1.250mFoto: Ansgar Walk wikimedia commons
Caverna de maior profundidade – Voronya – Fica no Maciço Arabika, Cáucaso Oeste, região da Abecásia (Geórgia) – 2.160m de profundidade.Foto: reprodução fortravellovers
Maior profundidade no oceano – Fossa das Marianas (Oceano Pacífico) – 10.924mFoto: I Kmusser wikimedia commons
Localidade habitada mais isolada do mundo: Edimburgo dos Sete Mares, vila na Ilha Tristão da Cunha, distante 2.173 km da localidade mais próxima, a Ilha de Santa Helena.Foto: Chris and Steve wikimedia commons
Maior deserto: Saara (África) – Ocupa 9.000.000 km², abrangendo Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia.Foto: JISphoto pixabay
Maior lago: Mar Cáspio (Ásia) – Tem nome de mar, mas é lago, só que de água salgada. Tem 393,898 km². Limitado a noroeste pela Rússia, a oeste pelo Azerbaijão, ao sul pelo Irã, a sudeste pelo Turcomenistão e ao nordeste pelo Cazaquistão.Foto: opowerblast pixabay
Maior lago de água doce: Lago Baikal (Rússia). Ocupa 31.722 km². Fica a 456m de altitude, na região montanhosa russa da Sibéria, a norte da fronteira com a Mongólia.Foto: jackmac34 pixabay
Lago mais profundo: Também é o Lago Baikal – 744m de profundidade média, chega a atingir 1,7 km de profundidade.Foto: W0zny wikimedia commons
Maior rio – Amazonas (América do Sul)- É o maior quando se leva em conta o volume de água (sua cheia tem 385 trilhões de litros). É o segundo em extensão (6.400 km). Nasce na Cordilheira dos Andes (Peru), tem diversos afluentes e desemboca no Oceano Atlântico (norte do Brasil).Foto: Youtube/Fernando Arruda Loterias
Rio mais extenso – Nilo (África) – 6.650 km. Atravessa o norte do continente e é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos que existem nas suas margens, no Egito. Deságua no Mar Mediterrâneo.Foto: BLUEDOORCUISINE PIXABAY
Maior arquipélago em mar: Indonésia – O país asiático tem 17.500 ilhas, 6 mil delas habitadas, e cerca de 250 milhões de habitantes. Fica entre os oceanos Índico e Pacífico.Foto: ady fauzan pixabay
Maior arquipélago em rio: Mariuá (Brasil) – Fica no leito do Rio Negro, no município de Barcelos (AM). Tem mais de 140 km de extensão, 20 km de largura e possui cerca de 1.200 ilhas. Foi descoberto pela NASA, agência espacial dos EUA, nos anos 1990.Foto: Divulgação prefeitura de Barcelos
Maior ilha: Groenlândia – 2.175.600 km². Território dinamarquês autônomo entre o Atlântico Norte e o Oceano Ártico. Grande parte de sua superfície terrestre é coberta de gelo.Foto: Domínio público
Maior floresta: Taiga – Com 12 milhões de km², é responsável por 29% da cobertura vegetal do planeta. Conhecida como Floresta das Coníferas (árvores em formato de cone), fica no hemisfério norte. Começa no Alasca e abrange Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Sibéria e Japão.Foto: Erik Karits
Maior cachoeira (em altura): Salto Ángel (Venezuela) – 979m de altura, sendo 807m em queda livre.Foto: Paulo Capiotti wikimedia commons
Maior catarata (em volume): Cataratas do Iguaçu – Localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná (Brasil) e o Parque Nacional Iguazú em Misiones (Argentina), na fronteira. Tem 275 quedas de água ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu. Algumas quedas individuais têm até 82, de altura (a maioria tem 64m).Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
Maior mar: Mar de Coral – 4.183.510 km² . mar marginal que corresponde à porção do oceano Pacífico encostada à costa nordeste do estado australiano de Queensland.[1] É famoso por conter a Grande Barreira de Coral.Foto: NASA Domínio público