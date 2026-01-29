My Chemical Romance começa turnê na América do Sul com show em Lima

Gerard Way nasceu em 9 de abril de 1977, em Summit, no estado de Nova Jersey. Mikey Way, irmão mais novo de Gerard, nasceu em 10 de setembro de 1980, também em Summit. Ray Toro nasceu em 15 de junho de 1977, em Kearny, Nova Jersey, enquanto Frank Iero nasceu em 31 de outubro de 1981, em Belleville, no mesmo estado.