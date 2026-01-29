My Chemical Romance começa turnê na América do Sul com show em Lima
No Brasil, o grupo se apresenta nos dias 5 e 6 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo. A turnê também inclui apresentações no Chile, na Argentina, na Colômbia e no México ao longo do fim de janeiro e do mês de fevereiro.Foto: wikimedia commons Governo do Estado de São Paulo
O setlist do show inclui a execução integral do álbum “The Black Parade”, em comemoração aos 20 anos de seu lançamento. O disco conceitual reúne faixas como “Welcome to the Black Parade”, “Teenagers”, “Famous Last Words” e “I Don’t Love You”.Foto: Divulgação
Após a apresentação completa de “The Black Parade”, o setlist segue com músicas de outras fases da carreira da banda. Todos os demais álbuns de estúdio estão representados, além da coletânea “Conventional Weapons”. Entre as faixas executadas estão “Helena”, “Na Na Na”, “I’m Not Okay (I Promise)”, “The Ghost of You” e “Vampires Will Never Hurt You”. O espetáculo tem duração aproximada de duas horas e quinze minutos.Foto: Divulgação
A formação atual do My Chemical Romance é composta por Gerard Way nos vocais, Ray Toro na guitarra solo, Frank Iero na guitarra base e Mikey Way no baixo.Foto: Divulgação
Gerard Way nasceu em 9 de abril de 1977, em Summit, no estado de Nova Jersey. Mikey Way, irmão mais novo de Gerard, nasceu em 10 de setembro de 1980, também em Summit. Ray Toro nasceu em 15 de junho de 1977, em Kearny, Nova Jersey, enquanto Frank Iero nasceu em 31 de outubro de 1981, em Belleville, no mesmo estado.Foto: Divulgação
O My Chemical Romance foi formado em 2001, na cidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A criação do grupo foi diretamente influenciada pelos ataques de 11 de setembro de 2001, presenciados por Gerard Way, experiência que resultou na composição da primeira música da banda, “Skylines and Turnstiles”.Foto: Wikimedia Commons / Anita Zerímar
Pouco depois, Ray Toro foi integrado como guitarrista, seguido pela entrada de Mikey Way no baixo. As primeiras gravações do grupo, conhecidas como “The Attic Demos”, foram produzidas de forma independente.Foto: Wikimedia Commons / Ollip182
Em 2002, com Frank Iero integrado à formação como guitarrista base, o My Chemical Romance lançou seu álbum de estreia, “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love”.Foto: Wikimedia Commons / JonRHanna
O segundo álbum, “Three Cheers for Sweet Revenge”, lançado em 2004, representou o primeiro grande sucesso comercial da banda. O disco alcançou certificação de platina nos Estados Unidos e consolidou o grupo no cenário internacional. Após o lançamento, o baterista Matt Pelissier deixou a banda e foi substituído por Bob Bryar.Foto: Flickr / Michael Spencer
Em 2006, o grupo lançou “The Black Parade”, um álbum conceitual estruturado como uma ópera rock. O trabalho obteve ampla repercussão comercial e crítica e foi indicado ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Rock Alternativo. O single “Welcome to the Black Parade” alcançou o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido.Foto: Reprodução Youtube
Em 2010, a banda apresentou seu quarto álbum de estúdio, “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”, que trouxe uma abordagem sonora distinta dos trabalhos anteriores. Bob Bryar deixou o grupo antes do lançamento, e o My Chemical Romance passou a contar com bateristas de apoio em turnês.Foto: Flickr / Michael Spencer
Em 2013, a banda anunciou oficialmente o encerramento de suas atividades, concluindo um ciclo de doze anos. Após a separação, os integrantes seguiram projetos individuais em diferentes áreas da música.Foto: Wikimedia Commons / Mint13green
A partir de 2022, o My Chemical Romance retomou as apresentações ao vivo e lançou a música inédita “The Foundations of Decay”, seu primeiro material novo após quase dez anos.Foto: Divulgação
Em novembro de 2024, Bob Bryar faleceu, e a banda prestou homenagens ao ex-integrante durante apresentações ao vivo.Foto: Wikimedia Commmns / Michael Spencer
Curiosidade: o nome da banda foi inspirado no livro “Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance”, sugestão feita por Mikey Way.Foto: Wikimedia Commons / Ollip182