Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Bruno Mazzeo volta às novelas e retoma papel marcante em ‘Coração Acelerado’

RF
Redação Flipar
  • <p><span style=Na trama, ele retoma o personagem Tom Bastos, o mesmo que interpretou em “Cheias de Charme”, sucesso exibido em 2012, marcando uma espécie de reencontro do público com o papel.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2022/03/Muriloset-depoimento.jpg?20260129073539" width="1114" height="626">

    Na trama, ele retoma o personagem Tom Bastos, o mesmo que interpretou em “Cheias de Charme”, sucesso exibido em 2012, marcando uma espécie de reencontro do público com o papel.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=As cenas com Mazzeo já foram gravadas e devem começar a ir ao ar a partir do capítulo 33, previsto para o dia 17 de fevereiro, caso não haja alterações no cronograma. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/05-Bruno.jpg?20260129073539" width="1114" height="626">

    As cenas com Mazzeo já foram gravadas e devem começar a ir ao ar a partir do capítulo 33, previsto para o dia 17 de fevereiro, caso não haja alterações no cronograma. 

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=A presença do ator na história será breve, limitada a poucos capítulos. Seu último trabalho em novelas havia sido em 2015, em “A Regra do Jogo”.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/06-Bruno.jpg?20260129073544" width="1114" height="626">

    A presença do ator na história será breve, limitada a poucos capítulos. Seu último trabalho em novelas havia sido em 2015, em “A Regra do Jogo”.

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Bruno Mazzeo de Oliveira Paula nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1977. Ele tem uma carreira sólida como roteirista, ator e comediante, somando mais de três décadas de atuação na televisão, no cinema e no teatro brasileiros. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/08-Bruno.jpg?20260129073543" width="1114" height="626">

    Bruno Mazzeo de Oliveira Paula nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1977. Ele tem uma carreira sólida como roteirista, ator e comediante, somando mais de três décadas de atuação na televisão, no cinema e no teatro brasileiros. 

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Ele é filho do humorista Chico Anysio (1931 – 2012) e da atriz Alcione Mazzeo, irmão dos comediantes Nizo Neto e Lug de Paula, e primo de artistas como Cininha de Paula, Marcos Palmeira e Maria Maya. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/20-Bruno.jpg?20260129073544" width="1114" height="626">

    Ele é filho do humorista Chico Anysio (1931 – 2012) e da atriz Alcione Mazzeo, irmão dos comediantes Nizo Neto e Lug de Paula, e primo de artistas como Cininha de Paula, Marcos Palmeira e Maria Maya. 

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Ao longo desse período, destacou-se especialmente no humor, integrando equipes de redação de programas de grande sucesso na TV, como “Sai de Baixo”, “A Diarista” e “Escolinha do Professor Raimundo”, entre outro" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/12-Bruno.jpg?20260129073544" width="1114" height="626">

    Ao longo desse período, destacou-se especialmente no humor, integrando equipes de redação de programas de grande sucesso na TV, como “Sai de Baixo”, “A Diarista” e “Escolinha do Professor Raimundo”, entre outro Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo

  • <p><span style=Em 2005, deu um passo importante ao escrever e protagonizar a série de humor “Cilada”, exibida pelo Multishow por seis temporadas. Em 2024, ela ganhou duas novas levas de episódios com elenco original e exibido pelo Globoplay.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/24-Bruno.jpg?20260129073544" width="1114" height="626">

    Em 2005, deu um passo importante ao escrever e protagonizar a série de humor “Cilada”, exibida pelo Multishow por seis temporadas. Em 2024, ela ganhou duas novas levas de episódios com elenco original e exibido pelo Globoplay.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Em 2009, a atração ganhou ainda mais visibilidade ao ser transformada em um quadro do programa “Fantástico”, ampliando o alcance do trabalho de Mazzeo para o público da TV aberta. Ademais, foi adaptada para o cinema com “Cilada.com”, em 2011, com direção de José Alvarenga Júnior.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/17-Bruno.jpg?20260129073546" width="1114" height="626">

    Em 2009, a atração ganhou ainda mais visibilidade ao ser transformada em um quadro do programa “Fantástico”, ampliando o alcance do trabalho de Mazzeo para o público da TV aberta. Ademais, foi adaptada para o cinema com “Cilada.com”, em 2011, com direção de José Alvarenga Júnior.

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Nos palcos, Bruno Mazzeo acumulou experiências como ator, autor, diretor e produtor, assinando ou participando de espetáculos como “Descontrole Remoto”, Os Famosos Quem?”, “Enfim, Nós” e “Gostava Mais dos Pais”. Nesta última, contracena com Lúcio Mauro Filho.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/16-Bruno.jpg?20260129073545" width="1114" height="626">

    Nos palcos, Bruno Mazzeo acumulou experiências como ator, autor, diretor e produtor, assinando ou participando de espetáculos como “Descontrole Remoto”, Os Famosos Quem?”, “Enfim, Nós” e “Gostava Mais dos Pais”. Nesta última, contracena com Lúcio Mauro Filho.

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Na teledramaturgia, ganhou destaque em 2008 ao viver o advogado trambiqueiro José Henrique na novela “Beleza Pura”, papel que lhe rendeu indicações ao Prêmio Qualidade Brasil, como melhor ator coadjuvante, e ao Prêmio Extra, na categoria revelação.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/28-Bruno.jpg?20260129073546" width="1114" height="626">

    Na teledramaturgia, ganhou destaque em 2008 ao viver o advogado trambiqueiro José Henrique na novela “Beleza Pura”, papel que lhe rendeu indicações ao Prêmio Qualidade Brasil, como melhor ator coadjuvante, e ao Prêmio Extra, na categoria revelação.

    Foto: Reprodução de vídeo Globoplay
  • <p><span style=Em 2010, Mazzeo participou do filme “Muita Calma Nessa Hora”, no qual atuou como ator, roteirista e produtor associado. Dois anos depois, foi um dos protagonistas do longa “E Aí, Comeu?”. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/26-Bruno.jpg?20260129073546" width="1114" height="626">

    Em 2010, Mazzeo participou do filme “Muita Calma Nessa Hora”, no qual atuou como ator, roteirista e produtor associado. Dois anos depois, foi um dos protagonistas do longa “E Aí, Comeu?”. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Em 2012, integrou o elenco da novela “Cheias de Charme”, ampliando ainda mais sua presença em produções de grande alcance popular. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/27-Bruno.jpg?20260129073546" width="1114" height="626">

    Em 2012, integrou o elenco da novela “Cheias de Charme”, ampliando ainda mais sua presença em produções de grande alcance popular. 

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Três anos depois, em 2015, Bruno Mazzeo passou a atuar na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, interpretando o personagem originalmente estrelado por seu pai, Chico Anysio, nos anos 1990.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/25-Bruno.jpg?20260129073548" width="1114" height="626">

    Três anos depois, em 2015, Bruno Mazzeo passou a atuar na nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, interpretando o personagem originalmente estrelado por seu pai, Chico Anysio, nos anos 1990.

     Foto: Divulgação
  • <p><span style=Anos depois, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, criou e protagonizou a série “Diário de um Confinado”, exibida pelo Globoplay, que contou com duas temporadas e foi indicada ao Emmy Internacional em 2021. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2021/11/Diario-de-Um-Confinado-Divulgacao-Globoplay.jpg?20260129073547" width="1114" height="626">

    Anos depois, em 2020, durante a pandemia de Covid-19, criou e protagonizou a série “Diário de um Confinado”, exibida pelo Globoplay, que contou com duas temporadas e foi indicada ao Emmy Internacional em 2021. 

     Foto: Reprodução / Globoplay
  • <p><span style=Outro papel destacado de sua trajetória foi na série “Fim”, adaptação do livro de mesmo nome de Fernanda Torres. A produção, de 2023, teve no elenco nomes como Marjorie Estiano, Fábio Assunção e Emílio Dantas. Ele trabalhou ainda em “Os Donos do Jogo”. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/09-Bruno.jpg?20260129073547" width="1114" height="626">

    Outro papel destacado de sua trajetória foi na série “Fim”, adaptação do livro de mesmo nome de Fernanda Torres. A produção, de 2023, teve no elenco nomes como Marjorie Estiano, Fábio Assunção e Emílio Dantas. Ele trabalhou ainda em “Os Donos do Jogo”. 

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Mazzeo foi casado com a atriz Renata Castro Barbosa entre 2004 e 2008, com quem teve um filho, João. Atualmente, é casado com a diretora Joana Jabace, com quem é pai dos gêmeos José e Francisco. 

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/13-Bruno.jpg?20260129073548" width="1114" height="626">

    Mazzeo foi casado com a atriz Renata Castro Barbosa entre 2004 e 2008, com quem teve um filho, João. Atualmente, é casado com a diretora Joana Jabace, com quem é pai dos gêmeos José e Francisco. 

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
  • <p><span style=Torcedor apaixonado do Vasco da Gama, Bruno Mazzeo mantém uma trajetória marcada pela versatilidade e pela forte ligação com o humor e a dramaturgia brasileira.

    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/01-Bruno.jpg?20260129073548" width="1114" height="626">

    Torcedor apaixonado do Vasco da Gama, Bruno Mazzeo mantém uma trajetória marcada pela versatilidade e pela forte ligação com o humor e a dramaturgia brasileira.

     Foto: Reprodução do Instagram @eumazzeo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay