Bruno Mazzeo volta às novelas e retoma papel marcante em ‘Coração Acelerado’

Na trama, ele retoma o personagem Tom Bastos, o mesmo que interpretou em “Cheias de Charme”, sucesso exibido em 2012, marcando uma espécie de reencontro do público com o papel.

As cenas com Mazzeo já foram gravadas e devem começar a ir ao ar a partir do capítulo 33, previsto para o dia 17 de fevereiro, caso não haja alterações no cronograma.

A presença do ator na história será breve, limitada a poucos capítulos. Seu último trabalho em novelas havia sido em 2015, em “A Regra do Jogo”.

Bruno Mazzeo de Oliveira Paula nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1977. Ele tem uma carreira sólida como roteirista, ator e comediante, somando mais de três décadas de atuação na televisão, no cinema e no teatro brasileiros.

Ele é filho do humorista Chico Anysio (1931 – 2012) e da atriz Alcione Mazzeo, irmão dos comediantes Nizo Neto e Lug de Paula, e primo de artistas como Cininha de Paula, Marcos Palmeira e Maria Maya.

Ao longo desse período, destacou-se especialmente no humor, integrando equipes de redação de programas de grande sucesso na TV, como " Sai de Baixo" , " A Diarista" e " Escolinha do Professor Raimundo" , entre outros.

Em 2005, deu um passo importante ao escrever e protagonizar a série de humor “ Cilada” , exibida pelo Multishow por seis temporadas. Em 2024, ela ganhou duas novas levas de episódios com elenco original e exibido pelo Globoplay.

