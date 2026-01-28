Assine
Pra quem não viu: Piloto morre no voo e copiloto salva todos a bordo

Redação Flipar
    O voo NE-130 tinha saído do aeroporto do Cairo (foto), no Egito, e iria para a cidade de Taif, na Arábia Saudita.

     Foto: Reprodução do site .pinterest.com/pin/
    O episódio, que assustou os passageiros, aconteceu no dia 12/6/2024 e foi divulgado dias depois pela mídia. O FLIPAR mostrou na ocasião e republica para quem não viu.

     Foto: Divulgação
    O site The Aviation Herald, que registra incidentes aéreos no mundo inteiro, conta que o co-piloto avisou aos passageiros pelo sistema de som que o comandante havia morrido e, por isso, seria necessário desviar a rota e aterrissar.

     Foto: Reprodução X
    Um diretor da Sky Airlines explicou que o aviso foi necessário para que não houvesse pânico quando as pessoas percebessem a mudança do percurso (que costuma ser exibido durante o voo).

     Foto: StockSnap/Pixabay
    O avião onde o incidente aconteceu é um Airbus A320. O modelo foi usado em voos no Brasil pela Itapemirim Transportes Aéreos, mas, depois que a empresa encerrou a atividade, o avião seguiu para empresas estrangeiras.

     Foto: Reprodução YouTUbe Aviões e Músicas
    O diretor da Skylines disse que o comandante que sofreu mal súbito havia se submetido a um exame médico em março de 2024.

     Foto: Pixabay
    A Sky Vision Airlines é uma companhia aérea privada egípcia que começou a operar em 2023 e tem sede no Cairo , Egito .

     Foto: Divulgação
    A empresa faz voos regulares e fretados do Egito. Planeja se concentrar no mercado de fretamento na África e no Oriente Médio e, a longo prazo, tem planos de usar aviões A330s para fazer destinos mais distantes na Ásia

     Foto: Divulgação
    Por causa da morte do piloto, o avião que fazia o voo NE 130 teve que pousar em Jeddah, na Arábia Saudita.

     Foto: Yasser.Bakhsh wikimedia commons
    A distÃ¢ncia entre o Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz (foto), em Jeddah , e o aeroporto internacional de Al Taif Ã© de 228 km.

     Foto: Ammar shaker wikimedia commons
    Jeddah, também chamada no Brasil de Gidá, fica no litoral do Mar Vermelho e abriga o maior porto do país.

     Foto: Gregor Rom - wikimedia commons
    É considerada a capital comercial da Arábia Saudita e a mais rica cidade do Oriente Médio e da Ásia Ocidental. Uma torre de 1.008 metros de altura, a mais alta do mundo, é um dos cartões postais da cidade.

     Foto: Divulgação
    Jeddah tem cerca de 4 milhões de habitantes e é a segunda maior cidade da Arábia Saudita (perdendo apenas para a capital Riad)

     Foto: Mohammad Waqas Ahmad wikimedia commons
    Em 2014, o centro histórico de Jeddah, que inclui o monumento Porta para Meca, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco.

     Foto: Tahir mq wikimedia commos
    Taif – ou Taife – é uma cidade de 580 mil habitantes, a uma altitude de 1.879 metros, que fica na região de Meca. Ou seja, uma área que costuma receber peregrinos muçulmanos vindos de diversas partes do mundo.

     Foto: budakkelantan/ - wikimedia commons
    Isso porque a peregrinação a Meca tem que ser feita, pelo menos uma vez na vida, por todos os seguidores do Islamismo que tenham condições financeiras e de saúde para a viagem.

     Foto: MrJoker07 wikimedia commons
    O portal FlightRadar24, que monitora os voos pelo mundo, publicou a trajetória do avião da Sky Vision Airlines que foi percorrida no incidente em que o piloto morreu.

     Foto: Reprodução/FlightRadar24
