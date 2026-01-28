Os efeitos da spirulina contra anemia, inflamação e obesidade
-
O consumo da Spirulina remonta aos astecas, que a encontravam nos lagos que cercavam o que é hoje a Cidade do México. Isso a torna um alimento com grande valor histórico e nutricional.Foto: John Alan Elson/Wikimédia Commons
-
É, portanto, uma cianobactéria aquática de origem milenar, consumida pelos astecas, que oferece diversos benefícios à saúde devido ao seu alto teor de proteínas, vitaminas, minerais e antioxidantes.Foto: Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay
-
Ela surgiu há mais de três bilhões de anos, sendo um dos primeiros seres vivos a realizar fotossíntese, processo que usa a luz solar para produzir energia.Foto: Imagem de Anaïs CROUZET por Pixabay
-
Em Chade, país da África Central, as mulheres da etnia Kanem-Bornu coletavam, secavam e consumiam a espirulina, combinando-a com o painço.Foto: - Divulgação
-
-
Em pó, a Spirulina pode se apresentar na cor verde, azul ou verde-azulada. Dela, também pode ser extraído um pigmento natural, utilizado em cápsulas vegetais, dando a elas uma tonalidade azul translúcida.Foto: Flickr Clarence Opolsky
-
É considerado um alimento funcional e até um nutracêutico pela Organização Mundial da Saúde, sendo uma excelente alternativa para veganos e vegetarianos.Foto: Flickr dj_craig20
-
É uma fonte rica de proteína de alta qualidade, contendo todos os aminoácidos essenciais, além de vitaminas do complexo B, vitamina A e minerais como ferro e magnésio.Foto: Flickr dj_craig20
-
-
Assim, a Spirulina demonstrou potencial para ajudar no controle da glicemia e na sensibilidade à insulina, com o controle das diabetes.Foto: Flickr aceng kantor
-
Dessa forma, ela também auxilia na flora intestinal, sendo benéfica para pessoas com condições como a colite ulcerativa.Foto: Flickr WILLPOWER STUDIOS
-
A Spirulina promove a saciedade e pode ajudar na quebra de gorduras, auxiliando o processo de perda de peso quando aliada a uma dieta equilibrada.Foto: Flickr Kate Doubler
-
-
Estudos, então, sugerem benefícios na redução de colesterol e triglicerídeos, além de ajudar a controlar a pressão arterial.Foto: Imagem Freepik
-
Por causa das suas propriedades antioxidantes, estudos relacionam a ingestão de spirulina ao aumento do desempenho em exercícios e maior resistência.Foto: Divulgação
-
Isso porque os resultados sugerem que além de melhorar a força, a cianobactéria contribui para que as pessoas demorem mais tempo para sentir fadiga.Foto: Divulgação
-
-
Antes de iniciar o uso da spirulina, especialmente se tiver alguma condição de saúde ou estiver tomando medicamentos, é recomendável buscar orientação médica.Foto: Divulgação
-
Algumas pessoas podem apresentar efeitos adversos como náuseas ou flatulência, especialmente no início do consumo ou em doses elevadas.Foto: Divulgação
-
É cultivada em tanques, tanto em água doce quanto salgada, e posteriormente processada em pó, cápsulas ou outros formatos.Foto: Divulgação
-
-
O suco de spirulina oferece vários benefícios à saúde, como fortalecimento do sistema imunológico, ação antioxidante e anti-inflamatória e ajuda no controle do colesterol e do açúcar no sangue.Foto: - Imagem Freepik
-
Nas formas de consumo, a spirulina pode aparecer em pó, adicionada a sucos, smoothies e shakes, ou em cápsulas, que devem seguir a dosagem recomendada pelo fabricante ou profissional de saúde.Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
Por ser rica em ferro, a spirulina pode ser uma aliada no tratamento de pessoas com anemia ou carência desse mineral. Auxilia, portanto, nos resultados de uma dieta saudável para perda de peso por prolongar a saciedade, com à melhora da ação do hormônio leptina.Foto: Flickr Sarah Ikegami
-