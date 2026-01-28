Assine
Maré baixa revela desenhos de 500 anos em praia do Havaí

    Pesquisadores e moradores locais encontraram os desenhos durante uma caminhada. A visibilidade permitiu observar detalhes impressionantes das figuras. Arqueólogos se surpreenderam com a precisão e o valor cultural das obras.

     Foto: Foto: Nathan Wikes / Disponível: Site US Army
    Arqueólogos especializados no Havaí se surpreenderam com a precisão e a complexidade dos desenhos, que revelam informações importantes sobre a cultura e a arte dos antigos habitantes da região.

     Foto: Foto: Nathan Wikes / Disponível: Site US Army
    O Havaí, que se tornou o 50º estado dos Estados Unidos em 21 de agosto de 1959, é conhecido por suas tradições únicas. Descubra mais sobre a história desse lugar extraordinário!

     Foto: aishahillbilly por Pixabay
    O Havaí fica localizado no Oceano Pacífico Central, aproximadamente a 3.860 km a oeste da costa da Califórnia, nos Estados Unidos.

     Foto: domínio público
    A história do Havaí começa há cerca de 1.500 anos, quando os primeiros polinésios chegaram às ilhas. Os exploradores europeus só chegaram na região no século 18.

     Foto: domínio público
    Os primeiros foram os britânicos, em 1778, liderados por James Cook (foto). Ele nomeou as ilhas em homenagem ao seu patrocinador, o rei George III da Inglaterra.

     Foto: Domínio Público
    No século 19, o Havaí tornou-se um importante porto de comércio entre o Oriente e o Ocidente. O arquipélago também passou a ser um destino turístico popular. Em 14 de junho de 1900, o Havaí se tornou um território dos Estados Unidos.

     Foto: Travis.Thurston wikimedia commons
    Desde a sua entrada na União, em 1959, o Havaí experimentou um crescimento econômico e demográfico significativo, impulsionado principalmente pelo turismo, pelas bases militares e pela agricultura.

     Foto: Troy Squillaci
    A cultura havaiana é rica e única. É uma mistura de influências polinésias, americanas e orientais. Os havaianos são um povo orgulhoso e hospitaleiro, conhecido por sua música, dança, arte e artesanato.

     Foto: Robert Linder Unsplash
    Atualmente, o Havaí é composto por oito ilhas principais: Oahu, Maui, Kauai, Molokai, Lanai, Niihau, Kauai e Kahoolawe. Oahu é a maior e mais populosa ilha, e abriga a capital do estado, Honolulu (foto).

     Foto: wikimedia commons ArdentArbitration
    Com uma população de mais de 1,4 milhão de pessoas, o Havaí é um destino turístico muito procurado, conhecido por suas belas praias, clima tropical e cultura inesquecível.

     Foto: Flickr Go Visit Hawaii
    Além disso, o Havaí tem presença marcante em grandes produções e obras do cinema e da TV. Uma das mais conhecidas é a série “Lost” (2004-2010), que foi praticamente inteira rodada na ilha.

     Foto: Divulgação/ABC Studios
    Para além das paisagens exuberantes e águas cristalinas, o Havaí é famoso por concentrar montanhas vulcânicas impressionantes. Os vulcões ativos mais famosos são Kilauea e Mauna Loa.

     Foto: pixabay
    Em 2023, o filme “Oppenheimer”, que ganhou o Oscar de Melhor Filme e alcançou bilheteria estrondosa (quase US$ 1 bilhão) chamou a atenção por um erro que envolve o Havaí.

     Foto: Divulgação/Universal Pictures
    Numa cena ambientada em 1945, J. Robert Oppenheimer (interpretado por Cillian Murphy, Oscar de Melhor Ator) está no meio de uma multidão que agita bandeiras americanas. Mas há um porém.

     Foto: Divulgação/Universal Pictures
    Quem apontou o erro foi o usuário do Twitter Andy Craig. “Eles usaram bandeiras de 50 estrelas”, reparou.

     Foto: reprodução twitter
    Em 1945, a bandeira americana ostentava apenas 48 estrelas, já que o Alasca e o Havaí ainda não faziam parte dos EUA. Somente em 4/7/1960 a bandeira com 50 estrelas foi adotada.

     Foto: Justin Cron/Unsplash
    A história do Alasca, por sua vez, está entrelaçada com a cultura indígena, e diversas comunidades nativas que ainda vivem por lá e preservam tradições ancestrais.

     Foto: wikimedia commons Urbain J. Kinet
    O contato europeu com a região remonta ao século 18, principalmente por meio da exploração russa.

     Foto: wikimedia commons Paxson Woelber
    O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos da RÃºssia em 1867, por 7,2 milhÃµes de dÃ³lares.

     Foto: Alexis Mette Unsplash
    Hoje, o Alasca é o maior estado dos Estados Unidos em área territorial e possui uma extensão de cerca de 1,7 milhão de quilômetros quadrados.

     Foto: domínio público
    Devido ao seu tamanho e localização remota, o Alasca tem apenas 733 mil habitantes. A maioria concentrada nas cidades principais, como Anchorage, Fairbanks e Juneau (foto), a capital do estado.

     Foto: wikimedia commons Mark Hogan
    Fica no Alasca o ponto mais alto dos Estados Unidos, o Monte Denali (antes chamado Monte McKinley), com 6.190 metros de altura. O local é conhecido por ter algumas das escaladas mais desafiadoras do mundo.

     Foto: Jacob Vizek Unsplash
    A vida selvagem do Alasca é impressionante. A região é habitat de grande variedade de animais, como ursos pardos e polares, alces, renas, lobos, lontras, águias, salmões e baleias, entre outros.

     Foto: Brent Jones Unsplash
    Por outro lado, o Alasca enfrenta desafios únicos devido ao seu clima rigoroso, isolamento geográfico e economia dependente de recursos naturais.

     Foto: Youtube Canal Marimos
