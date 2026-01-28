Assine
‘Rei dos calouros’: um dos maiores apresentadores da TV brasileira, Raul Gil faz 88 anos

    Em um vídeo postado nas redes sociais, ele agradeceu aos fãs pelas mensagens de carinho: “Muito feliz com cada demonstração de amor.”

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o @raulgil3
    Raul Gil nasceu em 1938, na cidade de São Paulo. Relembre agora sua trajetória de sucesso!

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    Raul Gil iniciou sua trajetória como cantor em programas de calouros nos anos 1950, período em que venceu concursos musicais e ganhou projeção no rádio e na TV.

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    Ao longo de décadas, ele passou pelas principais emissoras do Brasil, incluindo Record, Tupi, Rio, Manchete, Band e SBT.

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    Em 1973, fechou um contrato com a TV Record, onde passou a comandar o “Programa Raul Gil”.

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    O apresentador se tornou o “rei dos calouros”, sendo responsável por descobrir e lançar centenas de artistas na música nacional.

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    Quadros como o “Jogo do Banquinho” e “Pra Quem Você Tira o Chapéu”, popularizados pelo apresentador, ficaram eternizados na TV brasileira.

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    Como apresentador, sua voz característica, bordões e modo direto de conduzir entrevistas e apresentações ajudaram a criar uma identidade facilmente reconhecível pelo público.

     Foto: Reprodução do Instagram @raulgil3
    Atualmente, o apresentador está fora da TV desde o fim de 2024, quando encerrou seu contrato com o SBT.

     Foto: Reprodução do Flickr Ricardo_Cassin
    Hoje, ele passa a maior parte do tempo em uma de suas propriedades de alto padrão situadas em um condomínio fechado na cidade de Itu, no interior paulista.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Instagram
    “Foi no Raul Gil. Eu entrei no Raul… Eu tinha 13 anos”, relembrou a artista sobre o início da carreira. O apresentador fez vários elogios à cantora, que se emocionou.

     Foto: Montagem/Reproduc?a?o/SBT
