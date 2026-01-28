Assine
Pra quem não viu: urso invade piquenique e mulher se finge de estátua para salvar criança

RF
Redação Flipar
  • <p>O caso aconteceu no Parque Ecológico Chipinque, em Monterrey, no nordeste do México.</p>

     Foto: Tereso Hernández wikimedia commons
  • <p>Essa região tem ursos-negros espalhados, pois trata-se do habitat natural dessa espécie.</p>

     Foto: MaskedLynx - wikimedia commons
  • <p>Uma mulher com o filho ficou quieta sem esboçar qualquer reação e cobriu o rosto da criança, enquanto o urso comia o lanche.</p>

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>O animal subiu na mesa e devorou tacos, enchiladas e outros quitutes levados pela família.</p>

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>A família comentou que o melhor é parar de levar comida ao parque, para não atrair animais.</p>

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>O urso-negro, também conhecido como baribal, é uma espécie norte-americana, encontrada do Alasca ao Norte do México.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Esse urso alcança 2,20 m de comprimento, 1,10 m de altura na cernelha e 360 kg de peso.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>O urso negro geralmente vive geralmente até 15 anos, mas alguns podem alcançar até 40 anos</p>

     Foto: Judy Gallagher wikimedia commons
  • <p>A mulher foi esperta ao manter calma e não demonstrar medo. O urso não ameaçou ninguém e foi embora após a comilança.</p>

     Foto: Reprodução TV Globo
  • <p>Nessas horas, não adiantaria nem correr, pois os ursos dessa espécie alcançam uma velocidade de até 50 km/h.</p>

     Foto: Jitze Couperus wikimedia commons
  • <p>Apesar do nome, o urso-negro também pode ter pelagem marrom, bege ou branca.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Além de correr, ele também é considerado um bom nadador.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>Esse urso raramente se alimenta de grandes animais. Ele prefere frutos, nozes, gramíneas, além de peixes e pequenos mamíferos.</p>

     Foto: Domínio público
  • <p>O urso-negro já é conhecido pelo hábito de vasculhar resíduos deixados por humanos.</p>

     Foto: Rick Cooper - wikimedia commons
  • <p>O Parque Ecológico Chipinque – San Pedro Garza Garcia – fica no Vale de San Ángel,em Monterrey</p>

     Foto: Hebert Noe - wikimedia commons
  • <p>O Parque tem trilhas para caminhadas onde as pessoas são orientadas a não interagir com os animais. Apenas contemplar a Natureza.</p>

     Foto: o Hernández wikimedia commons
  • <p>No site oficial do Parque a presença de animais silvestres, para o convívio com os visitantes, é destacada como um dos fatores positivos do passeio. E a principal foto sobre a fauna é justamente do urso-negro.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>O portal do parque exalta a biodiversidade informando que a área tem 52 espécies de flora e fauna nativas com risco de extinção, o que exige responsabilidade no trato com a natureza.</p>

     Foto: panza-rayada wikimedia commons
  • <p>O parque ecológico também tem mirantes de onde se veem paisagens panorâmicas da cidade de Monterrey.</p>

     Foto: secure.flickr.com/photos/italintheheart/ -
