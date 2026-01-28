Assine
Nesse país latino, todos os habitantes têm passaporte dos EUA; saiba o motivo

Redação Flipar
  • <p>Porto Rico é um território não incorporado aos Estados Unidos desde 1898, com o status de Estado Livre Associado, possuindo uma Constituição própria e governo local, mas seus poderes são limitados.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Os pouco mais de 3,2 milhões de habitantes de Porto Rico têm passaporte americano e podem transitar livremente entre a ilha e o país.</p>

     Foto: Bjorn Soderqvist/Wikimedia Commons
  • <p>Isso ocorreu com a Lei Jones-Shafroth, em 1917, quando o Congresso dos EUA concedeu cidadania americana a todos os porto-riquenhos nascidos na ilha.</p>

     Foto: Imagem de Kim Broomhall por Pixabay
  • <p>Entretanto, eles não têm direito a voto na eleição presidencial dos Estados Unidos. O território possui bandeira própria e com ela compete nos Jogos Olímpicos, por exemplo.</p>

     Foto: Arturo de La Barrera/Wikimedia Commons
  • <p>A capital San Juan é considerada a cidade mais antiga dos Estados Unidos. Fundada em 1521, não compõe o estado Americano, mas ainda assim é parte de seu território.</p>

     Foto: Thief 12/ Carlo Giovanetti wikimedia commons
  • <p>Porto Rico foi colônia da Espanha por quatro séculos. Como consequência da Guerra Hispano-Americana, o território acabou cedido aos Estados Unidos. Assim, espanhol e inglês são as línguas oficiais da ilha.</p>

     Foto: Diego F. Parra pexels
  • <p>Vários artistas conhecidos nasceram na ilha de Porto Rico. É o caso, por exemplo, do premiado ator Benício del Toro.</p>

     Foto: Canal 22/Wikimedia Commons
  • <p>Benício del Toro foi premiado com o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2001 por “Traffic”, filme de Steven Soderbergh.</p>

     Foto: Reprodução/Youtube
  • <p>Antes de del Toro, outro ator de origem porto-riquenha, José Ferrer, ganhou o Oscar. Em 1960, ele foi premiado por seu trabalho em “Cyrano de Bergerac”, de Michael Gordon.</p>

     Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • <p>A atriz Rita Moreno, nascida em Himacao, na costa leste de Porto Rico, foi a primeira natural da ilha a conquistar a estatueta. Em 1962, ela foi premiada na categoria Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel no clássico “West Wide Story” (“Amor, Sublime Amor”).</p>

     Foto: Peabody Awards/Wikimedia Commons
  • <p>Um dos mais badalados atores de Hollywood na atualidade, Joaquim Phoenix nasceu na capital porto-riquenha San Juan.</p>

     Foto: divulgação/warner bros.
  • <p>Vencedor do Oscar de Melhor Ator de 2020 por “Coringa”, Phoenix voltou a encarnar o vilão em “Coringa 2”, de 2024, estrelado também por Lady Gaga.</p>

     Foto: Divulgação
  • <p>San Juan é também a cidade natal de Raúl Juliá (“O Beijo da Mulher Aranha” e “A Família Adams”), ator morto em 1994, aos 54 anos, em decorrência de complicações de um derrame.</p>

     Foto: Youtube Canal The Bobbie Wygant Archive
  • <p>O ator Luis Guzmán, que tem trabalhos de destaque em filmes de diretores como Steven Soderbergh e Paul Thomas Anderson, é outro astro natural de Porto Rico.</p>

     Foto: Reprodução/Instagram
  • <p>Nos últimos anos, Guzmán atuou em séries famosas. Uma delas é “Narcos” (2015), que tem o brasileiro Wagner Moura no papel do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>Outra personalidade nascida na ilha é Rick Martín. Astro pop da música latino-americana, ele ficou famoso como vocalista da banda Menudo, nos anos 80. Todos os integrantes do grupo eram de origem porto-riquenha.</p>

     Foto: Instagram @ricky_martin
