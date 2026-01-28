Até onde vai a atuação das farmácias? Entenda os limites da indicação de remédios no Brasil

O medicamento dermatológico prescrito pelo médico estava em falta e, no lugar, a família foi convencida a levar um substituto. Mas o filho do casal sofreu lesões na pele com o remédio. Ao saber da substituição, o médico informou que as substâncias de cada remédio eram diferentes, não tinham a mesma função. E, mesmo que tivessem, o procedimento da farmácia foi ilegal.