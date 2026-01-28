Bunker dos anos 1940 vira ponto turístico em Minas Gerais
Trata-se de um bunker situado abaixo dos 30 andares do Edifício Acaiaca. Em 22 de agosto de 1942, época em que a estrutura estava em construção, o Brasil declarou guerra ao eixo – formado por Alemanha, Itália e Japão. Getúlio Vargas, então presidente, deu uma ordem que ficou na história.Foto: Ataliba Coelho/Divulgação
Ele determinou que todos os prédios com mais de cinco andares do país precisavam ter um espaço subterrâneo capaz de suportar eventuais bombardeios aéreos.Foto: Governo do Brasil Domínio Público
O bunker do Edifício Acaiaca tem paredes largas e capacidade para 160 pessoas. É possível entrar em duas salas com piso e sistema de ventilação originais. O local tem saída de emergência acessível por uma porta com fechadura giratória. Ele não chegou a ser usado porque o Brasil, felizmente, não foi bombardeado.Foto: Ataliba Coelho/Divulgação
Bunkers são abrigos subterrâneos e fortificados para proteção contra ameaças, como ataques militares, desastres naturais, ataques nucleares ou outros eventos catastróficos.Foto: Thuringius/Wikimedia Commons
O surgimento dos bunkers está relacionado a diferentes contextos ao longo da história. Durante a Segunda Guerra, por exemplo, eles se tornaram parte essencial das estratégias militares.Foto: Meronim/Wikimedia Commons
Alguns bunkers são construídos para servir como abrigos civis em casos de emergência, proporcionando proteção contra diferentes tipos de ameaças, como tornados, furacões ou ataques terroristas.Foto: Dietmar Rabich/Wikimedia Commons
Em contextos mais recentes, já existem pessoas que construíram bunkers privados como refúgios de sobrevivência, no geral em resposta a preocupações sobre catástrofes globais, colapsos sociais ou eventos apocalípticos.Foto: Divulgação/Atlas Survival Shelters
Confira a seguir outros 12 bunkers secretos – além desse de Belo Horizonte – que se tornaram pontos turísticos!Foto: herb1979 por Pixabay
The Greenbrier (Virgínia Ocidental, EUA) – Nos anos 1950, foi erguido um abrigo antinuclear no lugar para abrigar todo o Congresso dos Estados Unidos em tempos de guerra. Conhecido como “Centro de Relocação de Emergência”, foi desativado em 1992, quando sua existência foi revelada pela mídia.Foto: Z22 /Wikimédia Commons
Hoje hotel, o local já recebeu 26 presidentes de vários lugares do mundo. Visitantes e o público em geral também têm a oportunidade de explorar este lugar histórico.Foto: Z22 /Wikimédia Commons
Hospital in the Rock (Budapeste, Hungria) – Inicialmente, o lugar funcionava como um hospital militar durante a Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, foi ampliado durante a Guerra Fria para incluir abrigos nucleares.Foto: Flickr/Gilbert Sopakuwa
Hoje ponto turístico, o lugar é cheio de manequins que recriam cenas da época, como médicos realizando cirurgias, uma sala repleta de leitos hospitalares e militares percorrendo um labirinto de túneis e salas.Foto: Hospital in the Rock / Divulgação
The Kelvedon Hatch (Brentwood, Reino Unido) – Com uma indicaÃ§Ã£o de “bunker nuclear secreto”, o abrigo foi construÃdo como parte da defesa aÃ©rea do Reino Unido ainda nos anos 1950 e depois se tornou sede emergencial do governo.Foto: Genesisman26/WikimÃ©dia Commons
Após ser desativado em 1992, foi convertido em um museu e ocasionalmente é utilizado para diversos projetos cinematográficos, incluindo o game “The Bunker”, lançado em 2016.Foto: Scott Wylie/Wikimédia Commons
Nuclear Bunker Museum (Praga, República Tcheca) – Localizado sob uma conhecida cervejaria na cidade, este museu é um ponto de encontro para músicos e artistas.Foto: Prague Nuclear Bunker Museum / Divulgação
A entrada só é possível com a presença de um guia, e o local agora abriga uma mostra de itens utilizados pela União Soviética durante a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial.Foto: Flickr/Karen Blakeman
Bunker 42 (Moscou, Rússia) – Esse bunker foi erguido próximo ao Kremlin com o propósito de servir como refúgio para Joseph Stalin e o governo da União Soviética em caso de um ataque nuclear.Foto: Creative
Atualmente, o local funciona como um museu, com salões, salas de conferências, bar e restaurante, além de receber festas de casamento e infantis. Em dias normais, o bunker é aberto à visitação e possui artefatos da Guerra Fria e do período soviético em geral.Foto: Creative Commons
Hack Green (Nantwich, Reino Unido) – Esse complexo subterrâneo começou como um local utilizado para operações militares durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, o bunker sofreu uma reforma para resistir a explosões.Foto: Espresso Addict/Wikimédia Commons
No fim dos anos 1990, o local foi desativado e passou a permitir visitação do público, que pode explorar centros de comunicação, instalações de descontaminação e ouvir transmissões originais. Também fica lá a maior exposição pública de armas nucleares na Europa.Foto: Hack Green Secret Nuclear Bunker / Divulgação
ARK D-0 (Konjic, Bósnia) – Idealizado por Josip Broz Tito, ex-líder iugoslavo, o lugar foi refúgio para 350 membros da elite em caso de um ataque nuclear. Foram 26 anos até a construção ser concluída.Foto: Zavicajac/Wikimédia Commons
O bunker quase foi demolido em 1992, mas permaneceu intacto graças à resistência da guarda militar da Bósnia. Para visitar o local, é possível fazer uma reserva por meio de uma empresa de turismo local ou participar da Bienal de Arte Contemporânea, um evento cultural europeu apoiado pela UNESCO.Foto: Mladen Stilinovic / Divulgação
Broadway Tower (Broadway, Reino Unido) – A conclusão da Torre da Broadway ocorreu em 1798, por iniciativa de George William, sexto conde de Coventry, que a definiu como um mirante.Foto: MykReeve/Wikimédia Commons
Depois, a torre chegou a ser usada para monitorar aviões inimigos sobre a Inglaterra durante as Guerras Mundiais, tendo ainda um bunker subterrâneo para proteção contra ataques nucleares na época da Guerra Fria. Desde 1991, o lugar está aberto para visitação.Foto: Flickr/ricksphotos101
Bunker Ligatne (Ligatne, Letônia) – Apelidado de “A Casa da Pensão”, este bunker fica abaixo de um centro de reabilitação com spa, a uma profundidade de 10 m. Originalmente, ele foi concebido para abrigar a elite comunista letã em caso de um ataque nuclear.Foto: Laima Gutmane/Wikimédia Commons
Projetado para acomodar até 250 pessoas por três meses, o bunker conta com sistema de esgoto próprio, poço de água e fornecimento de eletricidade. Está desativado desde 2003.Foto: Ken Eckerte/Wikimédia Commons
Hotel Nacional de Cuba (Havana, Cuba) – O hotel serviu de quartel-general para personalidades como Che Guevara e Fidel Castro durante a Crise dos MÃsseis de Cuba, no inÃcio dos anos 1960.Foto: nurzumspass/WikimÃ©dia Commons
O hotel de luxo também é conhecido por já ter recebido personalidades famosas como Winston Churchill, Frank Sinatra e Naomi Campbell. Além disso, o lugar se tornou um dos preferidos dos membros da máfia, o que foi retratado em “O Poderoso Chefão: Parte II”.Foto: Jongleur100/Wikimédia Commons
Bunker JFK (Flórida, EUA) – Durante a Crise dos Mísseis de Cuba, John Fitzgerald Kennedy (JFK) ocupava o cargo de presidente dos Estados Unidos. Para assegurar que ele sempre estivesse próximo a um abrigo, a Marinha Americana construiu este bunker sob a Ilha de Peanut, a apenas 10 minutos de sua residência em Palm Springs.Foto: Flickr/Willy Volk
Após o fim das ameaças de guerra nuclear, a estrutura foi deixada de lado. Na metade da década de 1990, o local foi alugado para fins de restauração e, em 1999, aberto ao público para visitação. Contudo, o espaço foi fechado no final de 2017, sem uma previsão para reabertura.Foto: Reprodução de vídeo Youtube Canal Fox
Bunk’Art (Tirana, Albânia) – Inicialmente inaugurado como abrigo de fuga para o ditador comunista da Albânia, Enver Hoxha (1941-1985), e seu governo, este palácio subterrâneo original de cinco andares e 106 quartos passou por uma transformação.Foto: Instagram/@bunkart2
Atualmente, uma parte do complexo abriga um museu histórico e uma galeria de arte contemporânea, onde são recriadas configurações originais da época, incluindo objetos e móveis.Foto: Instagram/@bunkart2