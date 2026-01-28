Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos
Outro caso recente de bom humor recente foi em Itapema, Santa Catarina, onde o dono de uma plantação viralizou com sua mensagem na bananeira: ““Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”.Foto: Reprodução redes sociais
Mensagens divertidas se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de residências colocam avisos que provocam boas gargalhadas.Foto: Reprodução do SBT
Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada!Foto: Reprodução do Site Português Concurso
Esse aí prefere convidar o ladrão para uma “inspeção” durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar”Foto: Reprodução do site Printerest
Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a “tudo” contra quem se atrever a fazer o que não deve. “Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra”.Foto: Reprodução do Facebook
Aqui tem mais um bem nervoso: “Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada”.Foto: Reprodução do site kibeloco.com
Algumas placas têm avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. E alguns capricham na ofensa. “Proibido jogar lixo aqui, sua desgraça”.Foto: Reprodução do site Superfeed
Aqui, a parada é curta e grossa: “Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!”Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
Essa vai numa linha semelhante. “Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada”Foto: reprodução
Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro. Se alguém procurar pelo cliente, a resposta do funcionário do bar depende do valor do pagamento .Foto: Reprodução do site Printerest
Essa academia é só para quem tem autoestima elevada. “Cansou de ser feio e gordo? Seja só feio”.Foto: Reprodução do site Printerest
O solitário aí é do tipo sincero. Como ele diz: quer se casar ou amigar com alguma mulher. E diz que pode ser pobre e feia porque ele também é.Foto: Reprodução do site Printerest
Esse aí é do tipo sincerão… oferece 3 tipos de trabalho. Bom e barato não vai ser rápido. Barato e rápido não vai ser bom. Já o bom e rápido não vai ser barato..Foto: Reproduç~so do site Real World Fatos
Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!Foto: Reprodução do site Amino Apps
Esses aí devem ter saído do Bar do Jair…Foto:
Alguém explica a diferença entre bichos e animais?Foto: Reprodução do site Creative
Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira…Foto: Reprodução do site Amino Apps
Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado?Foto: Reprodução do site Tudo por Email
Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”?Foto: Reprodução do site Printerest
Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?Foto: Reprodução do Site iFunny Brazil
Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes..Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
É frango ou é boi? Decida-se.Foto: Reprodução do site Printerest
Frango tem orelha? Mostra aí…Foto: Reprodução do site Pritnterest
Ué, coelho tem pena e bota ovo?Foto: Reprodução do site porquinho doido
Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA?Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar.Foto: Reprodução do site Printerest
Quem vai beber Ã¡gua de COCÃ??Foto: ReproduÃ§Ã£o do site Printerest
Epa!Foto: Reprodução do site Printerest
“Vendo este terreno e outros melhores que esse” – Quem vai querer esse aí?Foto: Reprodução do site Printerest
Separando as sÃlabas para deixar BEM CLARO: nÃ£o estacione.Foto: ReproduÃ§Ã£o do site Elo 7
Ameaças explícitas e a advertência: “Falta de aviso não foi!” – Como diz o cartaz, é bom evitar problemas.Foto: reprodução Mercado Livre
“Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca…Ambiente familiar” – Portanto, comportem-se!Foto: Reprodução do site Printerest
CadÃª o saquinho pra coleta do cocÃŽ?Foto: ReproduÃ§Ã£o do Facebook
“Proibido dançar com faca” – Que ambiente é esse?Foto: reprodução
“Se não tem pontaria, mija sentado! Grato…” – É uma opção!Foto: reprodução
“Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício” – Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedirFoto: reprodução
Mentira liberada no fim de semana.Foto: Reprodução do site Tudo por Email
