Estilo de Vida

Exausto de tantos furtos, morador deixa aviso para ladrão; veja cartazes divertidos

Redação Flipar
  • <p>Outro caso recente de bom humor recente foi em Itapema, Santa Catarina, onde o dono de uma plantação viralizou com sua mensagem na bananeira: ““Sr Ladrão de Banana, por favor deixe este cacho para mim, você levou dois grandes. Deixa este, pô. Obrigado”.</p>

     Foto: Reprodução redes sociais
  • <p>Mensagens divertidas se espalham pelo país. Muitos comerciantes ou donos de residências colocam avisos que provocam boas gargalhadas.</p>

     Foto: Reprodução do SBT
  • <p>Aqui, a vítima pede que o ladrão venda o produto para ela mesma: baratinho, claro. E pede que ao menos a faixa do aviso não seja levada!</p>

     Foto: Reprodução do Site Português Concurso
  • <p>Esse aí prefere convidar o ladrão para uma “inspeção” durante o expediente. Tem nada aqui não, vá para outro lugar”</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Mas nem todos encaram os invasores com bom humor. Essa placa é de alguém disposto a “tudo” contra quem se atrever a fazer o que não deve. “Existe vida depois da morte? Pule o muro e descubra”.</p>

     Foto: Reprodução do Facebook
  • <p>Aqui tem mais um bem nervoso: “Proibido tocar nos ninhos de pássaros. Sujeito a paulada”.</p>

     Foto: Reprodução do site kibeloco.com
  • <p>Algumas placas têm avisos pitorescos, outras são ameaçadoras. E alguns capricham na ofensa. “Proibido jogar lixo aqui, sua desgraça”.</p>

     Foto: Reprodução do site Superfeed
  • <p>Aqui, a parada é curta e grossa: “Proibido jogar lixo. Sujeito a tiro!”</p>

     Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
  • <p>Essa vai numa linha semelhante. “Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada”</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Esse aí criou serviço tabelado para quem pula o muro. Se alguém procurar pelo cliente, a resposta do funcionário do bar depende do valor do pagamento .</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Essa academia é só para quem tem autoestima elevada. “Cansou de ser feio e gordo? Seja só feio”.</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>O solitário aí é do tipo sincero. Como ele diz: quer se casar ou amigar com alguma mulher. E diz que pode ser pobre e feia porque ele também é.</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Esse aí é do tipo sincerão… oferece 3 tipos de trabalho. Bom e barato não vai ser rápido. Barato e rápido não vai ser bom. Já o bom e rápido não vai ser barato..</p>

     Foto: Reproduç~so do site Real World Fatos
  • <p>Só entra no bar quem tá com muita disposição para o copo! Se ficar bêbado, melhor ainda!</p>

     Foto: Reprodução do site Amino Apps
  • <p>Esses aí devem ter saído do Bar do Jair…</p>

     Foto:
  • <p>Alguém explica a diferença entre bichos e animais?</p>

     Foto: Reprodução do site Creative
  • <p>Inferno? Os pais têm que passar longe dessa prateleira…</p>

     Foto: Reprodução do site Amino Apps
  • <p>Existe algum outro tipo de gelo sem ser o gelado?</p>

     Foto: Reprodução do site Tudo por Email
  • <p>Peraí…Não bastaria dizer “todos os dias”?</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Consultoria sobre discos voadores. O que será que ensinam?</p>

     Foto: Reprodução do Site iFunny Brazil
  • <p>Os medrosos entraram explicitamente na lista da não recomendação.. Mas podiam ser mais elegantes..</p>

     Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
  • <p>É frango ou é boi? Decida-se.</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Frango tem orelha? Mostra aí…</p>

     Foto: Reprodução do site Pritnterest
  • <p>Ué, coelho tem pena e bota ovo?</p>

     Foto: Reprodução do site porquinho doido
  • <p>Hã? Tem algum outro jeito de pintar uma casa que não seja NA CASA?</p>

     Foto: Reprodução do site R7 Entretenimento
  • <p>É pra ninguém ter acesso.. Melhor pagar.</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Quem vai beber Ã¡gua de COCÃ??</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do site Printerest
  • <p>Epa!</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>“Vendo este terreno e outros melhores que esse” – Quem vai querer esse aí?</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>Separando as sÃ­labas para deixar BEM CLARO: nÃ£o estacione.</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do site Elo 7
  • <p>Ameaças explícitas e a advertência: “Falta de aviso não foi!” – Como diz o cartaz, é bom evitar problemas.</p>

     Foto: reprodução Mercado Livre
  • <p>“Não permitimos qualquer tipo de agarramento, falar palavrão, bate-boca…Ambiente familiar” – Portanto, comportem-se!</p>

     Foto: Reprodução do site Printerest
  • <p>CadÃª o saquinho pra coleta do cocÃŽ?</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o do Facebook
  • <p>“Proibido dançar com faca” – Que ambiente é esse?</p>

     Foto: reprodução
  • <p>“Se não tem pontaria, mija sentado! Grato…” – É uma opção!</p>

     Foto: reprodução
  • <p>“Não emprestamos fósforo. Sustente seu vício” – Um incentivo contra o fumo. Nem adianta pedir</p>

     Foto: reprodução
  • <p>Mentira liberada no fim de semana.</p>

     Foto: Reprodução do site Tudo por Email
