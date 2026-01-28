Pó de diamante pode resfriar o planeta e conter o aquecimento global
O problema é que o lançamento dessa quantidade de pó da pedra preciosa teria um custo astronômico – sem trocadilhos: estimados 200 trilhões de dólares até o fim do século 21. Mas o estudo mostra como são urgentes as medidas para frear o aquecimento da Terra e evitar a escalada de catástrofes naturais.Foto: ZCH pexels
O diamante é uma das pedras mais valiosas do mundo. Ele não existe em abundância na natureza. E enche os olhos com seu brilho magnifico. Esse brilhante é formado de carbono puro cristalizado, que fica depositado em camadas internas da crosta terrestre.Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
Normalmente, o diamante cristaliza com uma estrutura num formato cúbico e pode ser sintetizado industrialmente.Foto: George Hodan/Public Domain Pictures
O diamante é um dos mais duros materiais naturais que existem. Por isso, não pode ser riscado por nenhum outro mineral ou substância, exceto o próprio diamante,Foto: George Hodan/public domain pictures
Trabalhado como joia, ele é extremamente valioso no mercado. E, dependendo de sua característica, é negociado em leilões.Foto: Imagem de Engin Akyurt por Pixabay
Os paÃses que mais produzem diamantes usam a maior parte da mineraÃ§Ã£o para pesquisas e propÃ³sitos industriais, nÃ£o para criaÃ§Ã£o de joias.Foto: Imagem de Michael Schwarzenberger por Pixabay
Eles são usados frequentemente para perfurar, triturar ou cortar outros materiais resistentes, como quartzo e alumina.Foto: Imagem de MustangJoe por Pixabay
Os diamantes industriais são usados principalmente para atividades nas empresas de engenharia civil e mecânica.Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
Veja agora os cinco países que são os maiores produtores de diamantes em todo o mundo.Foto: Gsmart-ao wikimedia commons
Rússia: 39,12 milhões de quilates. A mineração no país começou em 1947 e por lá são encontradas algumas das maiores minas e reservas de diamantes do planeta.Foto: Ptukhina Natasha/Wikimedia Commons
Botsuana: 22,8 milhões de quilates. O país africano encontrou uma grande mina em 1966, quando declarou independência da Grã-Bretanha. A empresa De Beers é a maior fornecedora de pedras brutas de diamante do mundo.Foto: Esther Dyson/Flickr
Canadá: 17,6 milhões de quilates. Territórios do noroeste que eram campos de caça se transformaram em importantes áreas de extração de diamantes. A primeira mina abriu em 1998. Das quatro minas do país, três ficam nessa região.Foto:
República Democrática do Congo – 14 milhões de quilates. O governo do país africano tem um produtor comercial em associação com uma empresa belga. E a maior parte da produção é do setor informal, com empresas de mineração.Foto: Divulgação/IRMA
África do Sul – 9,7 milhões de quilates . Os primeiros diamantes foram achados em 1869 numa rocha azul que recebeu o nome de quimberlito. Um dos maiores depósitos é na província de Gauteng.Foto: David Brossard/Flickr
Em outubro de 2022, um diamante rosa (cor muito valorizada) de 11 quilates foi vendido por R$ 49,9 milhões (então, R$ 259,5 milhões), o preço mais alto por quilate da história. Imagem ilustrativa.Foto: Imagem de JamesDeMers por Pixabay
Em janeiro de 2023, a Polícia Federal – em operação conjunta com a Agência Nacional de Mineração – prendeu no Rio de Janeiro um empresário que falsificava o certificado Kimberley de diamantes.Foto: zombie cygig por Pixabay
O Kimberley certifica a origem das pedras e tem o objetivo de evitar a compra e a venda dos chamados diamantes de sangue, que são aqueles extraídos em áreas de conflito, durante guerras civis e com abuso de direitos humanos.Foto: Imagem de Peter Lomas por Pixabay
Esse tipo de exploração criminosa foi tema do filme “Diamante de Sangue”, estrelado por Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou e Jennifer ConnelyFoto: Divulgação