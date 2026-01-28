Coliseu: monumento desafiou o tempo e virou símbolo eterno de Roma
O corredor, localizado em Roma, ficou fechado durante as obras realizadas entre outubro de 2024 e setembro de 2025. O nome homenageia o imperador Cômodo, admirador das lutas de gladiadores, que morreu nas proximidades do local.Foto: Parco archeologico del Colosseo/Reprodução
A reforma preservou detalhes originais, como paredes de mármore e abóbadas com relevos mitológicos. Além disso, novas estruturas com escadas e rampas permitem acesso facilitado aos visitantes. As informações são da agência italiana Ansa.Foto: Reprodução / Instagram @parcocolosseo
A reabertura reforça o valor histórico do Coliseu e se soma aos inúmeros atrativos que fazem de Roma um dos destinos mais fascinantes do mundo.Foto: Reprodução / Instagram @parcocolosseo
A capital da Itália, afinal, é conhecida como a “Cidade Eterna” por sua história que remonta a mais de 2.500 anos. Sede do antigo Império Romano, abriga monumentos icônicos como o Coliseu, o Panteão e o Fórum Romano. Confira os principais pontos turísticos do local:Foto: David Köhler Unsplash
Coliseu (72-80 d.C.): Um dos maiores anfiteatros do mundo antigo e já citado aqui na galeria, usado para gladiadores e eventos públicos. Foi concluído no reinado do imperador Tito.Foto: Imagem de chipili por Pixabay
Fórum Romano (século VII a.C.): Antigo centro da vida pública romana, com ruínas de templos, basílicas e mercados. Era o coração político e econômico da Roma Antiga.Foto: Ambra75/Wikimedia Commons
Panteão (27 a.C. – 125 d.C.): Originalmente um templo romano dedicado a todos os deuses, sua cúpula ainda é uma das maiores do mundo. Foi reconstruído por Adriano.Foto: Michael Paraskevas/Wikimédia Commons
Basílica de São Pedro (1506-1626): Localizada no Vaticano, é uma das maiores igrejas do mundo, projetada por artistas como Michelangelo, que esculpiu a cúpula.Foto: Domínio público / pxhere.com
Capitólio (século I a.C.): Monte sagrado, centro da política romana. Michelangelo redesenhou a praça no século XVI.Foto: Jean-Paul Gradmont wikimedia commons
Fontana di Trevi (1732-1762): A maior fonte barroca de Roma, famosa por suas esculturas de Netuno. Diz a lenda que jogar uma moeda garante o retorno à cidade.Foto: Thomas Wolf wikimedia commons
Vaticano e Capela Sistina (1473-1481): Lar do Papa e centro espiritual do catolicismo. A Capela Sistina Ã© famosa pelos afrescos de Michelangelo, incluindo o â??JuÃzo Finalâ?.Foto: FSU Guy - WikimÃ©dia Commons
Castelo Sant’Angelo (135 d.C.): Originalmente o mausoléu do imperador Adriano, foi convertido em fortaleza papal e palácio no Renascimento.Foto: Thomas Wolf/Wikimedia Commons
Piazza Navona (século I d.C.): Construída sobre o estádio de Domiciano, a praça é adornada por fontes barrocas, incluindo a Fonte dos Quatro Rios de Bernini.Foto: Meshari Alawfi/Wikimedia Commons
Escadaria da Praça da Espanha (1723-1725): Um ponto de encontro popular com uma escadaria de 135 degraus que liga a embaixada espanhola à igreja Trinità dei Monti.Foto: SonyGM/Wikimedia Commons
Catacumbas de São Calisto (século II d.C.): Redes subterrâneas de túmulos cristãos primitivos, um dos maiores complexos de catacumbas de Roma.Foto: GerardM/Wikimedia Commons
Boca da Verdade (sÃ©culo I d.C.): Uma antiga escultura de mÃ¡rmore que representa um rosto. Era usada como teste de honestidade: quem mentisse teria a mÃ£o mordida pela escultura.Foto: xiquinhosilva/Wikimedia Commons
Basílica de São João de Latrão (324 d.C.): A catedral de Roma, é uma das quatro principais basílicas papais e a igreja mais antiga do Ocidente.Foto: Livioandronico2013/Wikimedia Commons
Termas de Caracala (212-217 d.C.): Um dos maiores complexos termais do Império Romano, usadas para banhos públicos e lazer social.Foto: Vyacheslav Argenberg/Wikimedia Commons
Campo de Fiori (século XV): Uma praça movimentada famosa por seu mercado diário e como o local onde o filósofo Giordano Bruno foi executado em 1600.Foto: Benjamin Dahlhoff/Wikimedia Commons
Villa Borghese (século XVII): Um extenso parque público que inclui museus e jardins. A Galeria Borghese abriga obras de mestres como Caravaggio e Bernini.Foto: A Simple Rabbit/Wikimedia Commons
Circo Máximo (século VI a.C.): O maior estádio da Roma Antiga, usado para corridas de bigas e eventos públicos. Podia acomodar até 250 mil pessoas.Foto: Jean-Pol GRANDMONT/Wikimedia Commons
Arco de Constantino (315 d.C.): Erguido para celebrar a vitória de Constantino na Batalha da Ponte Mílvia, é um dos maiores arcos triunfais ainda existentes.Foto: lorenzogallo / pixabay.com
Piazza del Popolo (século XVI): Uma das praças mais famosas de Roma, com o Obelisco Flaminio no centro, trazido do Egito no século X a.C.Foto: Krzysztof Golik/Wikimedia Commons