Peixinho minúsculo de aquário surpreende como grande predador dos lagos
-
O peixe dourado é uma variedade de carpa originária do leste da Ásia, destinada principalmente para embelezar os ambientes e frequentemente associada à sorte.Foto: hans pixabay
-
Geralmente pequeno, com apenas alguns centímetros de tamanho, é considerado um dos animais de estimação mais simples de se ter em casa.Foto: Ahmed Hasan Unsplash
-
Porém, quando solto na natureza, o peixinho dourado, que antes era inofensivo, pode se tornar gigantesco ao se livrar das barreiras de vidro e da dieta de flocos.Foto: Laboratório dos Grandes Lagos para Pesca e Ciências Aquáticas
-
Ao jornal The New York Times, a bióloga de pesquisa aquática com Pescas e Oceanos do Canadá, Christine Boston, afirmou que esses peixes “podem comer qualquer coisa”.Foto: Juan Carlos Palau Díaz por Pixabay
-
-
A pesquisadora e seus colegas têm monitorado carpas douradas invasoras no Porto de Hamilton, localizado na ponta oeste do Lago Ontário, região próxima de Toronto. O Lago Ontário foi duramente afetado pelo crescimento industrial e urbano, além de ser impactado por espécies invasoras.Foto: wikimedia commons Laslovarga
-
O estudo da equipe de Christine foi publicado no ‘Journal of Great Lakes Research’ e pode ser útil para ajudar a encontrar e eliminar as carpas douradas do local. “Descobrimos onde estão antes de começarem a se reproduzir. É uma boa oportunidade para nos livrarmos delas”, disse.Foto: domínio público
-
De acordo com Christine, as fêmeas de carpas douradas de crescimento rápido podem se reproduzir várias vezes em uma única temporada. As primeiras aparições da carpa dourada foram no Porto de Hamilton, nos anos 1960, mas muitas delas morreram nos anos 1970 devido à poluição industrial.Foto: reprodução youtube
-
-
No início dos anos 2000, a população de carpas douradas começou a se multiplicar novamente.Foto: wikimedia commons ??????
-
As carpas douradas são resistentes a diferentes temperaturas da água, amadurecem rapidamente e comem praticamente qualquer coisa, como algas, plantas aquáticas, ovos e invertebrados.Foto: pouria oskuie Unsplash
-
Uma característica interessante da carpa dourada é que seus corpos redondos podem crescer tanto que dificultam muito a vida de predadores que queiram abocanhá-lo.Foto: reprodução youtube
-
-
Além disso, as carpas douradas selvagens também causam danos, arrancando e devorando plantas que são essenciais para outras espécies locais.Foto: reprodução youtube
-
Ao consumir algas e liberar nutrientes que estimulam seu crescimento, as carpas douradas contribuem para o surgimento de florais prejudiciais, criando condições prejudiciais para os peixes nativos.Foto: reprodução youtube
-
A equipe reparou que os peixes dourados preferiam passar o inverno em águas profundas e se mudavam para lugares mais rasos na primavera, preparando-se para se reproduzir.Foto: wikimedia commons Michelle Jo
-
-
Christine sugeriu algumas maneiras de eliminar as carpas douradas. Uma delas seria capturá-las com redes especiais colocadas sob o gelo no inverno.Foto: LoggaWiggler por Pixabay
-
Outro método seria a “pesca elétrica”, que atordoa os peixes com eletricidade para depois retirá-los da água.Foto: reprodução youtube
-
Segundo um professor de ciências biológicas na University of Toronto Scarborough, mesmo que as carpas douradas tenham sido trazidas para a América do Norte no final do século 19, a quantidade de carpas selvagens começou a “aumentar muito” nos últimos 20 anos.Foto: reprodução
-
-
Segundo ele, esse aumento na reprodução é em parte causado pela soltura de animais de estimação em lagos urbanos por pessoas que vivem em áreas muito povoadas.Foto: wikimedia commons Wikibluff
-
“A mudança climática pode desempenhar um papel, devido à capacidade das carpas douradas de se adaptarem a águas mais quentes e com baixo teor de oxigênio”, alertou o professor.Foto: Foad Memariaan Unsplash
-
De acordo com ele, há milhões de carpas douradas nos Grandes Lagos, talvez até dezenas de milhões!Foto: reprodução facebook
-
-
E os problemas atrelados às carpas douradas não se restringem ao Canadá. Na Austrália, alguns peixes dourados e seus filhotes já dominaram um rio no sudoeste do país.Foto: wikimedia commons Diako1971
-
As carpas douradas selvagens também invadiram rios no Reino Unido e, em Burnsville, Minnesota, em 2021, as autoridades chegaram a fazer um apelo: “Por favor, não libere suas carpas douradas em lagos e lagoas!”Foto: wikimedia commons Blubbi321
-
Os especialistas destacam que nem todas as carpas douradas invasoras ficam enormes, mas até as pequenas causam problemas, superando as populações de peixes nativos e prejudicando o ambiente.Foto: freepik whatwolf
-