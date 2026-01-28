Grandes nomes que marcam as comédias clássicas de Hollywood
Ao combinar sátira, improviso e gestual expressivo, esses artistas moldaram gerações e deixaram obras que continuam frescas décadas depois. São nomes que definiram o que o mundo entende como comédia cinematográfica.Foto: Domínio público
Charlie Chaplin – Londres (Inglaterra), 16/4/1889 — Uniu crítica social, emoção e humor físico para criar o eterno Carlitos. Em “Tempos Modernos” e “O Grande Ditador”, marcou gerações. Morreu em 1977, aos 88 anos.Foto: Domínio Público
Buster Keaton – Kansas, 4/10/1895 — Especialista em acrobacias e expressão neutra, criou algumas das maiores cenas cômicas da história. Brilhou em “A General” e “Sherlock Jr.”. Morreu em 1966, aos 70 anos.Foto: - Domínio Público/Wikimédia Common
Harold Lloyd – Nebraska, 20/4/1893 — Com energia e ousadia, marcou o humor de risco e situações extremas. Ficou célebre por “Safety Last!”. Morreu em 1971, aos 77 anos.Foto: Domínio público
Stan Laurel – Ulverston (Inglaterra), 16/6/1890, e Oliver Hardy – Geórgia (EUA), 18/1/1892 — A dupla uniu contraste físico, humor visual e timing impecável, criando algumas das cenas cômicas mais famosas da história. Estrelas de “O Gordo e o Magro” e dezenas de curtas de enorme sucesso mundial. Laurel morreu em 1965, aos 74 anos; Hardy em 1957, aos 65 anos.Foto: Domínio público
Mae West – Los Angeles, 17/8/1893 — Sagaz e provocadora, usou humor afiado e charme para desafiar padrões no cinema. Brilhou em “She Done Him Wrong”. Morreu em 1980, aos 87 anos.Foto: Domínio público
W.C. Fields – Pennsylvania, 29/1/1880 — Misturou sarcasmo, crítica social e humor ácido, tornando-se figura única da comédia. Atuou em “It’s a Gift”. Morreu em 1946, aos 66 anos.Foto: Harry Warnecke / Lee Jennings Elkins wikimedia commons
Irmãos Marx — O trio formado por Groucho, Chico e Harpo uniu humor rápido, sátira, improviso e caos calculado, criando alguns dos momentos mais brilhantes da comédia americana. Juntos, marcaram filmes como “Uma Noite na Ópera” e “Os Irmãos Marx no Colégio”, influenciando gerações com seu estilo anárquico e inteligente.Foto: Domínio público
Groucho Marx – Nova York, 2/10/1890 — Com bigode pintado e frases rápidas, marcou uma era de humor verbal brilhante. Destaque de “Uma Noite na Ópera”. Morreu em 1977, aos 86 anos.Foto: DOMÍNIO PÚBLICO
Harpo Marx – Nova York, 23/11/1888 — Silencioso e caótico, criou humor baseado em expressão e nonsense visual. Brilhou ao lado dos irmãos em clássicos dos anos 1930. Morreu em 1964, aos 75 anos.Foto: Domínio público
Chico Marx – Nova York, 22/3/1887 — Pianista habilidoso e mestre do humor gestual, uniu sotaques caricatos, improviso e ritmo musical às cenas dos irmãos. Brilhou em “Uma Noite na Ópera” e “Os Irmãos Marx no Colégio”. Morreu em 1961, aos 74 anos.Foto: Domínio público
Lucille Ball – Nova York, 6/8/1911 — Uniu carisma, timing impecável e força dramática, tornando-se rainha da TV e do cinema cômico. Imortalizada em “I Love Lucy”. Morreu em 1989, aos 77 anos.Foto: Domínio público
Jerry Lewis – Nova Jersey, 16/3/1926 — Com humor físico exagerado e personagens ingênuos, tornou-se símbolo da comédia dos anos 1950 e 1960. Em destaque “O Professor Aloprado”. Morreu em 2017, aos 91 anos.Foto: Reprodução
Danny Kaye – Nova York, 18/1/1911 — Versátil, uniu canto, dança e humor acelerado em números brilhantes. Ganhou destaque com “O Homem da Má Sorte”. Morreu em 1987, aos 76 anos.Foto: Domínio público
Carole Lombard – Indiana, 6/10/1908 — Estrela da screwball comedy, combinou sofisticação e humor rápido. Brilhou em “Jejum de Amor”. Morreu em 1942, aos 33 anos.Foto: Domínio público
Bob Hope – Londres (Inglaterra), 29/5/1903 — Com humor ágil e expressões marcantes, estrelou dezenas de comédias populares. Em destaque “A Princesa e o Plebeu”. Morreu em 2003, aos 100 anos.Foto: Domínio público
Shirley Temple – Los Angeles, 23/4/1928 — Símbolo da alegria durante a Grande Depressão, uniu humor, canto e dança com enorme carisma infantil. Marcou “Heidi” e “Bright Eyes”. Morreu em 2014, aos 85 anos.Foto: domínio público