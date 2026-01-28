Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Surto do vírus Nipah na Índia causa preocupação em países vizinhos; veja o que se sabe até agora

RF
Redação Flipar
  • <p>O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos.</p>

    O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos.

     Foto: Hans Veth/Unsplash
  • <p>O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte.</p>

    O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte.

     Foto: Pixabay
  • <p>Devido à sua gravidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o Nipah entre as doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de Ebola, Zika e covid-19.</p>

    Devido à sua gravidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o Nipah entre as doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de Ebola, Zika e covid-19.

     Foto: Ömer Faruk Y?ld?z/Unsplash
  • <p>Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.</p>

    Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

     Foto: Engin Akyurt/Pixabay
  • <p>Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória.</p>

    Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória.

     Foto: Divulgação
  • <p>Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999.</p>

    Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999.

     Foto: Aditya Kabir /Wikimédia Commons
  • <p>A contenção bem-sucedida em episódios anteriores dependeu de estratégias de testagem em larga escala e quarentenas rigorosas.</p>

    A contenção bem-sucedida em episódios anteriores dependeu de estratégias de testagem em larga escala e quarentenas rigorosas.

     Foto: Mufid Majnun/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay