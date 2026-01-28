Surto do vírus Nipah na Índia causa preocupação em países vizinhos; veja o que se sabe até agora
-
O vírus é uma zoonose transmitida originalmente por morcegos frugívoros e porcos.Foto: Hans Veth/Unsplash
-
O vírus provoca desde quadros leves até infecções respiratórias graves e encefalite, inflamação cerebral que pode levar rapidamente ao coma e à morte.Foto: Pixabay
-
Devido à sua gravidade e capacidade de disseminação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o Nipah entre as doenças prioritárias para pesquisa, ao lado de Ebola, Zika e covid-19.Foto: Ömer Faruk Y?ld?z/Unsplash
-
Os sintomas iniciais costumam incluir febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.Foto: Engin Akyurt/Pixabay
-
-
Os sintomas ainda podem evoluir para alterações neurológicas, pneumonia atípica, convulsões e insuficiência respiratória.Foto: Divulgação
-
Historicamente, o vírus tem causado surtos periódicos em Bangladesh e na Índia desde sua descoberta em 1999.Foto: Aditya Kabir /Wikimédia Commons
-
A contenção bem-sucedida em episódios anteriores dependeu de estratégias de testagem em larga escala e quarentenas rigorosas.Foto: Mufid Majnun/Unsplash
-