Residência de antigo rei da Inglaterra é revelada em obra de arte
Uma nova pesquisa pode ter desvendado parte desse enigma ao confirmar a localização da residência do rei Harold Godwinson (Haroldo II) em Bosham, Inglaterra, um local retratado duas vezes na tapeçaria, que tem 68,3 metros de comprimento.Foto: reprodução/ youtube bbc
A equipe de arqueólogos combinou técnicas tradicionais e modernas para identificar o local do palácio de Harold, que aparece na tapeçaria em cenas de festejos antes de sua viagem à França e em seu retorno antes da Batalha de Hastings.Foto: reprodução/Canal History Brasil
Oliver Creighton, coautor do estudo e professor da Universidade de Exeter, destacou a dificuldade de encontrar vestígios arqueológicos desse período, já que as construções eram feitas de madeira, material que não sobreviveu ao tempo, e a Conquista Normanda provavelmente eliminou muitas evidências anteriores.Foto: reprodução/Canal History Brasil
A descoberta não apenas esclarece aspectos da vida do último rei anglo-saxão, mas também oferece uma visão rara de um momento crucial na história da Inglaterra.Foto: domínio público/Myrabella
A monarquia britânica possui uma longa história que remonta a mais de mil anos, cheia de eventos marcantes, tradições e transformações que refletem a evolução da sociedade britânica. Veja sua história!Foto: Titanic Belfast, Mark Tantrum e Dominio Publico - Wikimédia Commons
Do ano 500 até início do Século 10, a região viveu sob o regime da heptarquia, ou seja, sete reinos diferentes, que depois vieram a se fundir e formar o Reino da Inglaterra.Foto: Pleclown - Wikimédia Commons
Um dos reinos famosos da heptarquia foi o Reino de Wessex. Um dos monarcas que marcaram foi Alfredo, o Grande, que comandou de 871 a 899. Apenas dois monarcas britânicos receberam a alcunha de “O Grande”.Foto: Steve Daniels - Wikimédia Commons
O primeiro rei do Reino da Inglaterra foi Etelstano (foto). Ele foi rei de Mércia de 924 até 927, quando conquistou todos os demais reinos. Ele foi rei da Inglaterra até 1939, quando morreu. Não teve filhos e, então, assumiu o seu irmão, Edmundo I, que ficou até 946.Foto: Domíno Público - Wikimédia Commons
O outro monarca britânico que recebeu o título de “O Grande” foi Canuto (foto), que comandou de 1016 até 1035. Já o seu filho, Haroldo I, ficou até 1040.Foto: Domíno Público - Wikimédia Commons
Depois, veio Hardacanuto (1040-1042, foto), outro filho de Canuto. A sucessão seguiu com Eduardo, o Confessor (1042-1066). Este era irmão de Hardacanuto, mas apenas por parte de mãe.Foto: Creative Commons
Em janeiro de 1066, morreu Eduardo e assumiu Haroldo II (foto), filho de Goduíno, sogro de Eduardo, o Confessor.Foto: Albert Haelwegh - Wikimédia Commons
Em outubro daquele ano, Guilherme I, que era o Duque da Normandia, uma região francesa, invadiu e conquistou a Inglaterra. Ele, aliás, era primo de Eduardo, o Confessor. Na batalha pela invasão, Haroldo II acabou morrendo. Um dos feitos de Guilherme foi trocar a capital de Winchester para Londres.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Dessa forma, estava sendo “inaugurada” a Dinastia da Normandia, após a Dinastia de Wessex (927 até 1013), Dinastia de Knýtlinga (1013 até 1014), outra Dinastia de Wessex (1014-1016), outra Dinastia de Knýtlinga (1016-1042) e a terceira de Wessex (1042-1066). Na foto, o brasão da Dinastia de Wessex.Foto: Dominio Publico - Wikimédia Commons
Wessex, como já destacado, foi uma das regiões da heptarquia inglesa. Já Knýtlinga (foto) foi uma casa real dinamarquesa. Dessa forma, nos primeiros anos de Reino da Inglaterra, houve francês, inglês e dinamarquês no comando.Foto: victor falk - Wikimédia Commons
O Reino da Inglaterra, lembre-se, começou em 927 e durou até 1707. Um nome que marcou muito foi Ricardo I, que comandou de 1189 a 1199. Ele ficou marcado por ser muito ligado ao militarismo e ganhou o apelido de Ricardo Coração de Leão. Fazia parte da Dinastia Plantageneta, com origem francesa.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Eduardo I ou apenas Eduardo Pernas Longas comandou de 1272 até 1307, ano de sua morte. Ele foi responsável por uma grande reforma administrativa. Também foi da Dinastia Plantageneta.Foto: Richiek Rakesh - Wikimédia Commons
Henrique V governou de 1413 até 1422 e foi um dos responsáveis pelo fim da Guerra dos Cem Anos, contra a França. Fez parte da Dinastia de Lencastre, uma ramificação da Dinastia Plantegeneta.Foto: National Portrait Gallery - Wikimédia Commons
Henrique VIII comandou de 1509 até 1547, sendo membro da Dinastia de Tudor, que tem origem galesa. Ele ficou marcado por romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana, além de outros conflitos com a França.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Ele rompeu porque a Igreja Católica não aceitava que ele se casasse novamente. De 1509 a 1533, foi casado com Catarina de Aragão. Naquele ano, rompeu e foi casar com Ana Bolena (foto).Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Da união de Henrique com Catarina, nasceu Maria I, a primeira Rainha da Inglaterra. Ela chegou a ser considerada filha ilegítima do pai e precisou acionar a Justiça para poder assumir o trono. Assumiu em 1553, ficando até 1558.Foto: António Mouro - Wikimédia Commons
O Reino da Inglaterra, como já destacado, durou até 1707, quando o país se juntou à Escócia e formou o Reino da Grã-Bretanha. A Rainha Ana comandou a Inglaterra de 1702 a 1707 e depois foi Rainha britânica de 1707 até 1714.Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
A Rainha Vitória assumiu em 1837, com apenas 18 anos. Ela ficou até 1901, sendo a segunda mais longeva. Foram 63 anos no comando, atrás apenas da Rainha ElizabethFoto: Wikimédia Commons/Franz Xaver Winterhalter
A Rainha Elizabeth II ficou no trono por 70 anos, entre 1952 e 2022, quando morreu. Ela é a mãe de Carlos III, que completou 74 anos em novembro. Eles são da Dinastia de Windsor, com origens alemãs.Foto: Wikimedia Commons Julian Calder
Atualmente, o Reino Unido tem, além de Inglaterra e Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.Foto: Simmo Simpson - Flickr
O atual monarca é o rei Charles III . Ele foi coroado no dia 6 de maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres. A cerimônia contou com a presença de dignitários de todo o mundo.Foto: Reprodução G1
