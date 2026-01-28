Santa Catarina lidera produção de moluscos bivalves no Brasil
O primeiro lugar ficou com o município de Palhoça, que produziu 1.884,90 toneladas de mexilhões. Penha, por sua vez, alcançou a marca de 1.021 toneladas, ficando na segunda colocação.Foto: Tolvo - wikimedia commons
Dados divulgados em 2024 e 2025 pela imprensa mostram que Penha registrou 1.021 toneladas de mexilhões e 30 toneladas de algas marinhas cultivadas, conforme estatísticas do Ministério da Pesca e Aquicultura.Foto: Flickr/S. Rae
Santa Catarina possui monitoramento regular da qualidade das águas e dos moluscos que são cultivados. O objetivo é garantir que o mercado consumidor tenha um produto de qualidade de origem comprovada.Foto: Flickr/John Turnbull
Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Epagri/Cedap, Santa Catarina responde por cerca de 95% da produção nacional de moluscos bivalves (principalmente ostras, mexilhões e vieiras). Outros estados com participação menor incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Espírito Santo.Foto: Divulgação
No Estado, existe o Programa Estadual de Controle Higiênico-Sanitário de Moluscos Bivalves. Sendo um dos procedimentos de gestão e controle sanitário da cadeia produtiva, dando garantia e segurança para os produtores e consumidores.Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
O Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal realiza atividades que visam a proteger e manter a condição sanitária dos moluscos.Foto: - Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay
Esse Departamento também foca no monitoramento, que fortalece o setor e visa proteger a população que consome os produtos por eles gerados.Foto: Divulgação/IED-BIG
Desse modo, quinzenalmente a Cidasc coleta amostras de água e moluscos. Elas são examinadas em laboratórios para saber se estes moluscos possuem toxinas ou microorganismos causadores de doenças.Foto: Imagem de GonzaKnox por Pixabay
As toxinas são produzidas por algas ou microorganismos que geralmente estão presentes na água. Os resultados são utilizados nos programas de Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) das indústrias beneficiadoras de moluscos.Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
A Cidasc realiza a fiscalização da inspeção em estabelecimentos que recebem e abatem animais de diferentes espécies e que industrializam produtos de origem animal. Também são fiscalizadas as indústrias que recebem leite, pescados, carnes, produtos das abelhas, ovos para beneficiamento ou industrialização.Foto: Henry Perks/ Unsplash
A concha dos bivalves é em primeira análise semelhante à dos braquiópodes, uma vez que é constituída por duas valvas. A principal diferença reside no fato de, nos braquiópodes, as duas valvas serem desiguais (inequivalves), mas simétricas em relação a um plano médio imaginário.Foto: Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis
Os bivalves são moluscos exclusivamente aquáticos que apresentam concha formada por duas partes articuladas. Essas partes se mantêm fechadas sobre o corpo do animal devido à presença de músculos potentes.Foto: Imagem de Michael por Pixabay
Mexilhão, embora pertencente a grupos filogeneticamente muito distintos, têm como características comuns ao apresentarem conchas alongadas e assimétricas e estarem presas ao substrato por um feixe filamentoso (o bisso).Foto: Wilson44691/Wikimédia Commons
As vieiras são moluscos bivalves marinhos da família Pectinidae. Encontram-se em vários oceanos, sobretudo na América do Norte, norte da Europa, e Japão, sendo bastante apreciadas como alimento refinado.Foto: - Divulgação/Prefeitura de Angra dos Reis
Amêijoa é a designação comum dada a várias espécies de moluscos bivalves da ordem Veneroida, pertencentes às famílias Lucinidae, Cardiidae e Veneridae. No Brasil, elas são mais frequentemente conhecidas por marisco-pedra, massunim, sarnambi ou berbigão.Foto: Imagem de GonzaKnox por Pixabay
Ostra é o nome comum usado para designar um número de grupos diferentes de moluscos que crescem, em sua maioria, em águas marinhas ou salobras. Elas pertencem à ordem Ostreoida, família Ostreidae, têm um corpo mole, protegido dentro de uma concha altamente calcificada.Foto: Flickr/MAITE ELORZA