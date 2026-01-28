Assine
Xania Monet: artista gerada por IA fechou um contrato milionário com gravadora

Redação Flipar
    Chamada de Xania Monet, a “artista” é uma invenção da compositora norte-americana Telisha Nikki Jones.

     Foto: Reprodução @xania_monet
    Nikki uniu suas composições pessoais à tecnologia do Suno, uma plataforma de geração musical por IA.

     Foto: Divulgação
    Após essa “parceria criativa”, Xania já acumula mais de 190 mil seguidores no Instagram e mais de 1,3 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

     Foto: Reprodução @xania_monet
    Esse perfil contrasta com o da Tocanna, artista brasileira também gerada por IA.

     Foto: Reprodução @tocannaoficial
    Criada em 2024 pelo designer gráfico Gustavo Sali, Tocanna tem corpo de mulher e rosto com traços semelhantes a um tucano.

     Foto: Reprodução
    A “diva pop” brasileira já acumula mais de 200 mil seguidores no Instagram e já se “apresentou” em eventos como Grammy e The Town, além de ter um feat com Billie Eilish.

     Foto: Reprodução @tocannaoficial
    Em seu perfil, é possível até ver “encontros” com artistas como Anitta e Bruna Marquezine.

     Foto: Montagem/Reprodução @tocannaoficial
    No Spotify, Tocanna já soma mais de 380 mil ouvintes mensais. E como uma boa “artista”, ela também já se envolveu em polêmicas.

     Foto: Reprodução @tocannaoficial
    O hit mais reproduzido da “cantora” é a música “São Paulo”, paródia de “Empire State of Mind”, sucesso de Jay-Z e Alicia Keys.

     Foto: Reprodução
    Em setembro, a faixa teve que ser removida das plataformas digitais por ordem do rapper, que alegou não ter sido creditado.

     Foto: consequenceofsound2 - Flickr
    Segundo seu empresário, Romel Murphy, a solução encontrada foi dar vida a uma artista virtual para transmitir suas obras ao público.

     Foto: Reprodução @xania_monet
    O projeto começou a ganhar forma em julho de 2025 com o lançamento do single “It Wasn’t Love, It Was Survival”.

     Foto: Reprodução @xania_monet
    Poucas semanas depois, em 8 de agosto, chegou às plataformas o álbum de estreia “Unfolded”, seguido por “Pieces Left Behind”, lançado em 3 de setembro.

     Foto: Divulgação/Apple Music
    Apesar do sucesso, o caso levanta questionamentos legais, já que gravadoras processam a Suno por uso indevido de músicas no treinamento de IA.

     Foto: Divulgação
    Além disso, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos não reconhece registros de obras criadas majoritariamente por inteligência artificial.

     Foto: Skylar Sahakian/Unsplash
