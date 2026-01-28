Assine
‘Superbabás’ formadas em faculdade britânica são comparadas a personagens célebres do cinema

Redação Flipar
  • <p>Trata-se da Norland College, fundada em 1892, em Londres, e atualmente sediado em Bath, sudoeste da Inglaterra.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>As babás formadas no local são frequentemente comparadas a personagens como Mary Poppins e até James Bond devido à combinação de habilidades educacionais e técnicas de segurança que elas recebem.</p>

     Foto: Reprodução
  • <p>O curso dura 4 anos e inclui disciplinas como psicologia infantil, etiqueta, nutrição, primeiros socorros e pedagogia.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>As alunas também aprendem tarefas domésticas, como lavar roupas de bebê e cozinhar refeições saudáveis.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>A escola também ensina alguns diferenciais um tanto quanto “incomuns”, como direção defensiva, autodefesa, segurança cibernética e prevenção de sequestros.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>No último ano do curso, as alunas fazem residência com famílias, e a maioria acaba ganhando a oportunidade de ser efetivada no mesmo local.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Para se formar na Norland College é preciso desembolsar cerca de £18 mil (aproximadamente R$ 130 mil) por ano.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Geralmente, as babás formadas na Norland College atendem a famílias ricas, celebridades e até a realeza.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Os príncipes William e Kate Middleton, por exemplo, já contrataram uma babá formada na Norland para tomar conta dos seus três filhos.</p>

     Foto: Instagram @_kate_middleton_royal
  • <p>Segundo a imprensa do Reino Unido, figuras como o ex-primeiro-ministro Boris Johnson, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow e os Beckhams tiveram babás formadas em Norland quando crianças.</p>

     Foto: Wikimedia Commons/Andrea Raffin
  • <p>De acordo com o Financial Times, os salários podem ultrapassar £50 mil por ano (R$ 365 mil), com direito a benefícios como viagens, carros e moradia.</p>

     Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
  • <p>As profissionais de Norland trabalham sob rígidas regras de conduta, incluindo uso de uniforme tradicional e postura discreta.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Elas também são proibidas de expressar comportamentos que comprometam a imagem da escola e devem manter sigilo absoluto sobre os empregadores.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Algumas babás chegam a ter que assinar um acordo de confidencialidade com o contratante.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Durante o curso, até mesmo as redes sociais das futuras babás são monitoradas a ponto de perderem o título se violarem o código de conduta.</p>

     Foto: Adem AY/Unsplash
  • <p>As mesmas regras se aplicam se as alunas forem vistas ingerindo bebida alcoólica ou frequentando redes de fast food enquanto usam o uniforme.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Uma curiosidade é que a primeira turma masculina se formou em 2018; antes, só eram permitidas alunas mulheres.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Apesar do prestígio e dos benefícios, a rotina exige longas — e exaustivas — jornadas.</p>

     Foto: Reprodução/YouTube
  • <p>Em 2022, uma ex-aluna da Norland revelou que chegava a trabalhar atÃ© 12 horas por dia: â??VocÃª se torna parte da famÃ­lia, mas tambÃ©m estÃ¡ sempre disponÃ­vel. Ã? um trabalho com enorme responsabilidade.”</p>

     Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
