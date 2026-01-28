Assine
Ângela Diniz: Assassinada pelo companheiro; "condenada" pela sociedade

    A protagonista é interpretada por Marjorie Estiano, enquanto Emilio Dantas assume o papel de Doca Street.

     Foto: Divulgação
    O roteiro da minissérie tem base no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo, que conta a história da socialite com detalhes.

     Foto: Divulgação
    Outros nomes do elenco incluem Antônio Fagundes como o advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva; Thiago Lacerda como Ibrahim Sued; Camila Márdila interpretando Lulu Prado; e Yara de Novaes no papel de Maria Diniz.

     Foto: Divulgação
    Em 2023, o caso foi tema do filme “Ângela”, estrelado por Isis Valverde e Gabriel Braga Nunes e com direção de Hugo Prata.

     Foto: Divulgação
  • <p>Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu na cidade mineira de Curvelo, em 1944.</p>

    Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu na cidade mineira de Curvelo, em 1944.

     Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>Socialite de destaque nos anos 1970, ela ganhou fama e notoriedade por seu estilo de vida livre, com comportamentos que contrariavam visões conservadoras da época, e por ser uma presença constante na alta sociedade brasileira.</p>

    Socialite de destaque nos anos 1970, ela ganhou fama e notoriedade por seu estilo de vida livre, com comportamentos que contrariavam visões conservadoras da época, e por ser uma presença constante na alta sociedade brasileira.

     Foto: - Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>Ela se casou aos 17 anos com o engenheiro Milton Villas Boas, com quem teve três filhos. A união durou nove anos. Quando terminou o relacionamento, ela firmou o desquite, já que o divórcio não era permitido legalmente à época. Ela manteve uma pensão e uma mansão em Belo Horizonte, mas perdeu a guarda dos filhos.</p>

    Ela se casou aos 17 anos com o engenheiro Milton Villas Boas, com quem teve três filhos. A união durou nove anos. Quando terminou o relacionamento, ela firmou o desquite, já que o divórcio não era permitido legalmente à época. Ela manteve uma pensão e uma mansão em Belo Horizonte, mas perdeu a guarda dos filhos.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>Em meados de 1976, ela se envolveu com o empresário Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, com quem manteve relacionamento conturbado marcado por manifestações de ciúme e violência verbal por parte dele.</p>

    Em meados de 1976, ela se envolveu com o empresário Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, com quem manteve relacionamento conturbado marcado por manifestações de ciúme e violência verbal por parte dele.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>O assassinato de Ângela Diniz aconteceu na noite de 30 de dezembro de 1976, quando ela estava na casa de veraneio na Praia dos Ossos, em Búzios, com Doca Street.</p>

    O assassinato de Ângela Diniz aconteceu na noite de 30 de dezembro de 1976, quando ela estava na casa de veraneio na Praia dos Ossos, em Búzios, com Doca Street.

     Foto: - Domínio Público/Wikimédia commons
  • <p>Após uma briga, Doca saiu da casa, mas voltou pouco tempo depois. A discussão recomeçou, e ele acabou atirando à queima-roupa em Ângela: foram quatro tiros disparados com uma pistola Beretta – três no rosto e um na nuca.</p>

    Após uma briga, Doca saiu da casa, mas voltou pouco tempo depois. A discussão recomeçou, e ele acabou atirando à queima-roupa em Ângela: foram quatro tiros disparados com uma pistola Beretta – três no rosto e um na nuca.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>Depois do crime, Doca fugiu, mas ele acabou se entregando às autoridades em 18 de janeiro de 1977.</p>

    Depois do crime, Doca fugiu, mas ele acabou se entregando às autoridades em 18 de janeiro de 1977.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>O caso teve grande repercussão nacional. O assassinato acendeu debates sobre direitos e violência contra as mulheres feminina e impunidade.</p>

    O caso teve grande repercussão nacional. O assassinato acendeu debates sobre direitos e violência contra as mulheres feminina e impunidade.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • <p>No primeiro julgamento, em 1979, a defesa de Doca Street usou a tese da “legítima defesa da honra”, alegando que Ângela teria provocado o namorado.</p>

    No primeiro julgamento, em 1979, a defesa de Doca Street usou a tese da “legítima defesa da honra”, alegando que Ângela teria provocado o namorado.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>Assim, ele foi condenado a dois anos de prisão, com direito a sursis, a suspensão condicional da pena. Ou seja, não cumpriu pena de fato, por ser réu primário. Esse resultado provocou protestos públicos, com o slogan “Quem ama não mata”.</p>

    Assim, ele foi condenado a dois anos de prisão, com direito a sursis, a suspensão condicional da pena. Ou seja, não cumpriu pena de fato, por ser réu primário. Esse resultado provocou protestos públicos, com o slogan “Quem ama não mata”.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>A pressão social, especialmente de movimentos feministas, levou a um novo julgamento em 1981, no qual Doca Street foi condenado a 15 anos de prisão. Esse segundo julgamento tornou-se um marco contra a justificativa de violência sob alegações emocionais ou de honra.</p>

    A pressão social, especialmente de movimentos feministas, levou a um novo julgamento em 1981, no qual Doca Street foi condenado a 15 anos de prisão. Esse segundo julgamento tornou-se um marco contra a justificativa de violência sob alegações emocionais ou de honra.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>O assassinato de Ângela Diniz permanece como um símbolo importante na história do feminismo no Brasil. O caso é frequentemente citado em discussões sobre violência de gênero, cultura do machismo e impunidade para agressores.</p>

    O assassinato de Ângela Diniz permanece como um símbolo importante na história do feminismo no Brasil. O caso é frequentemente citado em discussões sobre violência de gênero, cultura do machismo e impunidade para agressores.

     Foto: Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça
  • <p>Também tem gerado produções culturais: séries, filmes, livros e podcasts que revisit­am o episódio sob diferentes olhares – muitos deles destacando como o tratamento midiático e jurídico da época culpabilizou a vítima e naturalizou justificativas machistas.</p>

    Também tem gerado produções culturais: séries, filmes, livros e podcasts que revisit­am o episódio sob diferentes olhares – muitos deles destacando como o tratamento midiático e jurídico da época culpabilizou a vítima e naturalizou justificativas machistas.

     Foto: Imagem gerada por IA
