Alpinista que escalou prédio de 101 andares sem cordas detona cachê: ‘Quantia constrangedora’
-
The New York Times, o alpinista revelou que a quantia foi “vergonhosamente pequena”.
" src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Alex-Honnold--e1769603215776.jpg?20260128112958" width="1114" height="626">
Em entrevista ao The New York Times, o alpinista revelou que a quantia foi “vergonhosamente pequena”.Foto: Wikimedia Commons/Christopher Michel
-
Nascido em Sacramento, Califórnia, em 1985, Alex Honnold ganhou fama mundial por realizar escaladas sem corda em paredões de pedra gigantes.Foto: Reprodução/YouTube
-
Em 2017, ele se tornou o primeiro a escalar o paredão El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, em estilo livre e sem proteção.Foto: Flickr - Dave Riggs