Moradores lançam abaixo-assinado em Teresópolis (RJ); saiba o motivo

    A norma amplia o limite anterior de oito pavimentos e é alvo de recomendação do MP-TJ e de ação popular. A proposta permite edifícios de até 60 metros em trechos próximos ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o que gera preocupação ambiental.

     Foto: Reprodução/Google Maps
    Em reunião aberta, representantes da comunidade cobraram explicações do Legislativo. “Convidei todos os vereadores na expectativa de abrir um diálogo”, afirmou a advogada Márcia Peixoto. Especialistas alertam para riscos ao saneamento, aos rios e ao equilíbrio do ecossistema.

     Foto: Prefeitura de Teresópolis
    Falando em Teresópolis, o antigo Mirante da Granja Guarani, também conhecido como Quiosque das Lendas, guarda uma beleza rara e uma história profunda. É um dos poucos exemplares da arte azulejar portuguesa em espaços públicos no Brasil.

     Foto: Divulgação
    Construído na década de 1920, o espaço foi decorado com azulejos pintados pelo artista português Jorge Colaço e que retratam lendas indígenas. Mais do que isso. Representa um elo entre a cultura europeia e a memória indígena nacional.

     Foto: Divulgação
    Apesar de sua importância histórica e artística, o Quiosque das Lendas está em estado de abandono. A estrutura apresenta sinais de desgaste, pichações e falta de manutenção. O local, que já foi símbolo cultural de Teresópolis, hoje aguarda restauro urgente.

     Foto: Divulgação
    Teresópolis foi fundada em 6 de julho de 1891. Na Serra Fluminense, pertence à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis, e está a cerca de 94 km a norte da capital do RJ. Seu nome é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II.

     Foto: Reprodução do Instagram @feirada.serra
    A região já era habitada por indígenas Guaranis e por escravos fugitivos do Quilombo da Serra. Ela ocupa uma área de pouco mais de 770 quilômetros quadrados, sendo aproximadamente 64 quilômetros quadrados em área urbana.

     Foto: Divulgação
    A abertura da ligação rodoviária direta com o Rio de Janeiro, em 1959, impulsionou o crescimento da cidade, facilitando o acesso e o fluxo de pessoas.

     Foto: Divulgação
    Durante o século 19, o trem foi o principal meio de transporte e se expandiu mundialmente até a segunda metade do século 20. No Rio, pioneiro no transporte ferroviário no país, havia a Estrada de Ferro Therezópolis, que funcionava a partir do cais da Piedade.

     Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresópolis
    Tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, além de ser sede do centro de treinamento da Seleção Brasileira de Futebol (Granja Comary) e abrigar uma feira ao ar livre de artesanato com mais de 700 expositores.

     Foto: - Divulgação
    George March foi fundamental para o desenvolvimento de Teresópolis. Ele foi o responsável por transformar uma grande área rural na região em uma fazenda modelo, chamada Santo Antônio do Paquequer, que se tornou o núcleo inicial da cidade.

     Foto: Reprodução do Instagram @feirada.serra
    A emancipação político-administrativa de Teresópolis ocorreu em 6 de julho de 1891, através do Decreto número 280, quando foi desmembrada do município de Magé. Que tal conhecer alguns dos lugares mais visitados de lá?

     Foto: Agência Brasil/Wikimédia Commons
    Começando pela igreja Matriz de Santa Teresa, dedicada à padroeira da cidade, que possui um estilo neogótico e fica localizada na Praça Baltazar da Silveira.

     Foto: Reprodução do facebook
    O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é conhecido por sua beleza cênica e estrutura para esportes de montanha, como escalada e caminhadas. Com mais de 200 quilômetros de trilhas, o parque oferece opções para todos os níveis de habilidade.

     Foto: - Divulgação
    A Pedra da Tartaruga, localizada em Teresópolis, é um dos destinos mais impressionantes do Rio de Janeiro para quem busca aventura e contato com a natureza.

     Foto: Divulgação
    O Dedo de Deus é um famoso pico montanhoso conhecido por sua silhueta que lembra um dedo indicador apontando para o céu. Com 1.692 metros de altitude, o local é um dos pontos mais emblemáticos da Serra dos Órgãos e é um símbolo da cidade.

     Foto: - Reprodução do Instagram
    O Parque Magique é um espaço temático para crianças e adultos, com diversas atrações, incluindo roda gigante, trem fantasma e jogos.

     Foto: - Divulgação
    A Pedra do Elefante, em Teresópolis, é uma formação rochosa que se destaca pela sua vista panorâmica da Serra dos Órgãos e pela trilha de acesso relativamente fácil.

     Foto: - Divulgação
