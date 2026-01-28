Riqueza cultural do Brasil: as lendas mais conhecidas do folclore nacional
Além de seu valor simbólico, as lendas brasileiras exercem forte impacto cultural ao influenciar diferentes expressões artísticas, como música, teatro, cinema e artes visuais. Elas ajudam a manter vivas tradições regionais e a divulgar costumes que fazem parte da diversidade do país. Em escolas e projetos culturais, essas narrativas são utilizadas como recursos pedagógicos para ensinar história, ética e respeito à natureza, promovendo reflexão por meio da fantasia. O folclore também contribuiFoto: imagem gerada por i.a
Saci-Pererê – Mito com origem indígena, propagado pelo povo Tupi-Guarani. O garoto negro, com apenas uma perna, que pula pela mata.Foto: Marconi wikimedia commons
O saci veste um short e usa dois itens que lhe dão poderes mágicos: um gorro vermelho e um cachimbo. Ele se diverte escondendo objetos e deixando as pessoas confusas.Foto: ars351 wikimedia commons
Boitatá – Tem variações, dependendo da região do país. Mas, versão original do povo tupi-guarani, é uma cobra de fogo que protege a mata e tem o poder cegar as pessoas ao fazer contato visual.Foto: Reprodução do site my-bestiario.fandom.com/pt-br/wiki/Boitatá
Boto Cor de Rosa – Lenda da região Norte, principalmente na Amazônia, onde o boto vive nos rios e igarapés. De acordo com a narrativa, o animal busca a civilização, no período da noite.Foto: wiki fandom
Ele transforma-se em homem, que seduz mulheres. Assim, quando não há indícios a respeito da ligação paterna de uma criança, o habitual é chamá-la de ‘filha do boto’.Foto: wiki fandom
Cuca – Mito cuja fama se expandiu pelo Brasil inteiro no “Sítio do Pica-Pa Amarelo”, livro de Montero Lobato que inspirou série infantil de TV. Trata-se de uma bruxa no corpo de um jacaré, com unhas grandes e voz assustadora.Foto: wiki fandom
A narrativa foi criada para assustar crianças que não obedecem aos pais. A música “Nana neném que a Cuca vem pegar…” é bastante popular.Foto: Monteiro Lobato wikimedia commons
Caipora – Protetor da mata e dos animais. Se perceber a presença de caçadores, a figura indígena emite uivos intensos e altos para espantá-los. Pode ser menino ou menina, de cabelos vermelhos.Foto: Jakared wikimedia commons
Curupira – Defensor da fauna e da flora. Ele também confronta quem, de alguma forma, tenta prejudicar as florestas e os animais.Foto: LY Coisas e Coisinhas wikimedia commons
Como possui os pés virados para trás, a sua estratégia principal é confundir seus oponentes com as pegadas.Foto: Vini Mania Estúdio Wayne-WikimediaCommons_resized
Iara ou Mãe D’água – Lenda do povo Tupi. Jovem de extrema beleza, que causava inveja, inclusive dos irmãos, que tentaram matá-la.Foto: Newton Cavalcanti wikimedia commons
Ela se vingou e, após a morte dos irmãos, seu pai a jogou no rio. Os peixes a salvaram e ela virous sereia.Foto: The ponta cabeça-WikimediaCommons
Lobisomem – Surgiu na Europa e foi absorvido pelo folclore brasileiro. Homem durante o dia vira um animal sedento por sangue à noite, como um lobo, uivando e provocando terror.Foto: Imagem de Seth Metoyer por Pixabay
Em alguns locais, criou-se o mito de que crianças não batizadas podem enfrentar essa maldição.Foto: Reprodução do site cronica.com.py/2019/01/22/vieron-la-cara-del-luiso-fotos-del-eclipse/
Mula sem cabeça – Diz respeito a uma maldição que caiu sobre uma mulher após iniciar um namoro com um padre. Assim, na virada de quinta para sexta-feira, ela se transforma no animal – originado pelo cruzamento do jumento com égua.Foto: Reprodução Blogspot Lendas Folclóricas
Do pescoço para cima, labaredas de fogo ocupam o lugar onde haveria a cabeça. Segundo a lenda, quando vira a mula, a mulher galopa por ruas próximas a igrejas, causando medo em que se depara com ela.Foto: Orsetto Gommoso 2 / Wikimedia Commons
O “Negrinho do Pastoreio” é uma típica lenda da região Sul do Brasil, com raízes africanas e cristãs. Isso porque a trama tem como protagonista um menino negro e escravo, que foi acusado injustamente pelo sumiço de um cavalo do seu patrão. Aliás, o jovem foi obrigado a voltar ao pasto para recuperá-lo.Foto: Jakared / Wikimedia Commons
Como não encontrou, ele foi colocado dentro de um formigueiro para passar a noite. Ao acordar estava sem ferimentos e ao seu lado apareceu uma santa, a Virgem Maria, que o ajuda a achar o animal. As pessoas que perdem algo acendem uma vela pedindo a auxílio da figura para reaver os pertences.Foto: Aldo Locatelli - wikimedia commons
