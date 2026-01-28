Oscar 2026: Jerskin Fendrix concorre a Melhor Trilha Sonora por “Bugonia”

Fendrix colaborou também com Lanthimos e Emma Stone no filme “Tipos de Gentileza”, lançado em 2024. A produção reúne três histórias independentes que acompanham um homem em busca de controle sobre a própria vida, um policial que desconfia que sua esposa não é a mesma pessoa e uma mulher à procura de alguém com uma habilidade específica.